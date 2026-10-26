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1 Yılda 120 Kilodan 70 Kiloya Düştü: Oto Sanayide Çalışan Kadın Tamircinin Değişimi Olay Oldu

1 Yılda 120 Kilodan 70 Kiloya Düştü: Oto Sanayide Çalışan Kadın Tamircinin Değişimi Olay Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 19:53
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Ankara'da oto sanayide çalışan Mia Uyanık, hem mesleği hem de geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çekti! Yaklaşık beş yıldır sanayide çalışan genç kadın, son bir yılda tam 50 kilo verdiğini açıkladı. 

120 kilodan 70 kiloya düşen Uyanık, bu değişimin arkasında gün boyu hareket halinde olduğu yoğun çalışma temposunun bulunduğunu anlattı. Üstelik sanayiye ilk adım attığında kendisine pek şans tanınmayan kadın usta, bugün otomobillerin mekanik işleriyle ilgileniyor. 

Buyurun, Mia Uyanık'ın hem mesleğini hem de hayatını değiştiren hikayesini beraber inceleyelim!

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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki oto sanayide çalışan Mia Uyanık, bir yılda verdiği 50 kiloyla gündeme geldi. Ancak genç kadının hikayesi yalnızca fiziksel değişiminden ibaret değil!

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki oto sanayide çalışan Mia Uyanık, bir yılda verdiği 50 kiloyla gündeme geldi. Ancak genç kadının hikayesi yalnızca fiziksel değişiminden ibaret değil!

Yaklaşık beş yıl önce sanayiye sosyal medya alanında çalışmak için adım atan Uyanık, zamanla otomobillere ilgi duymaya başlamış. Araçların tamir edildiği ortamda çalıştıkça mekanik işlerini öğrenmek isteyen genç kadın, bu kez de mesleğin erkek ağırlıklı yapısıyla karşılaşmış.

Başlangıçta kendisine pek fırsat tanınmadığını anlatan Uyanık, pes etmek yerine farklı işlerde deneyim kazanmış. Lastikçilikten egzozculuğa kadar sanayinin çeşitli alanlarında çalışan genç kadın, sonunda mekanik ustalığı yapmaya başlamış.

Mia Uyanık'ın son bir yılda yaşadığı değişim ise en az meslek hikayesi kadar dikkat çekici. Genç kadın, 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü ve tam 50 kilo verdiğini açıkladı!

Mia Uyanık'ın son bir yılda yaşadığı değişim ise en az meslek hikayesi kadar dikkat çekici. Genç kadın, 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü ve tam 50 kilo verdiğini açıkladı!

Sanayide çalışmanın düşündüğümüzden çok daha fazla hareket gerektirdiğini anlatan Uyanık, gün boyunca araçların başında eğilip kalktığını, sürekli ayakta olduğunu ve bazı günler 10 bin adıma ulaştığını söyledi.

Bir yılda verdiği 50 kiloyu da büyük ölçüde bu yoğun çalışma temposuna bağlayan kadın usta, artık günlük hayatında çok daha rahat hareket edebildiğini belirtti. Uyanık'ın kendi deneyimine göre sanayide geçen hareketli saatler, fiziksel değişiminde önemli rol oynamış.

Bir yılda 50 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Mia Uyanık'ın bir başka amacı da kadınların oto sanayide daha fazla yer bulmasını sağlamak!

Bir yılda 50 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Mia Uyanık'ın bir başka amacı da kadınların oto sanayide daha fazla yer bulmasını sağlamak!

Mesleğe başladığı ilk dönemlerde kadın olduğu için çeşitli önyargılarla karşılaştığını anlatan Uyanık, zamanla kendisini kabul ettirmeyi başarmış. Otomobil tamirciliğinin yalnızca erkeklere özgü bir meslek olmadığını göstermek isteyen genç kadın, başka kadınların da sanayide çalışmasını istiyor.

Beş yıldır otomobillerle iç içe olan Uyanık, bugün hem mekanik ustalığı yapıyor hem de kendi hikayesiyle dikkat çekiyor. Bir yandan mesleğinde yer edinirken diğer yandan 50 kilo veren genç kadının değişimi, sosyal medyada da konuşulacak cinsten!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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