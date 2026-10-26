1 Yılda 120 Kilodan 70 Kiloya Düştü: Oto Sanayide Çalışan Kadın Tamircinin Değişimi Olay Oldu
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Ankara'da oto sanayide çalışan Mia Uyanık, hem mesleği hem de geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çekti! Yaklaşık beş yıldır sanayide çalışan genç kadın, son bir yılda tam 50 kilo verdiğini açıkladı.
120 kilodan 70 kiloya düşen Uyanık, bu değişimin arkasında gün boyu hareket halinde olduğu yoğun çalışma temposunun bulunduğunu anlattı. Üstelik sanayiye ilk adım attığında kendisine pek şans tanınmayan kadın usta, bugün otomobillerin mekanik işleriyle ilgileniyor.
Buyurun, Mia Uyanık'ın hem mesleğini hem de hayatını değiştiren hikayesini beraber inceleyelim!
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki oto sanayide çalışan Mia Uyanık, bir yılda verdiği 50 kiloyla gündeme geldi. Ancak genç kadının hikayesi yalnızca fiziksel değişiminden ibaret değil!
Mia Uyanık'ın son bir yılda yaşadığı değişim ise en az meslek hikayesi kadar dikkat çekici. Genç kadın, 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü ve tam 50 kilo verdiğini açıkladı!
Bir yılda 50 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Mia Uyanık'ın bir başka amacı da kadınların oto sanayide daha fazla yer bulmasını sağlamak!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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