1 Yılda 120 Kilodan 70 Kiloya Düştü: Oto Sanayide Çalışan Kadın Tamircinin Değişimi Olay Oldu

Ankara'da oto sanayide çalışan Mia Uyanık, hem mesleği hem de geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çekti! Yaklaşık beş yıldır sanayide çalışan genç kadın, son bir yılda tam 50 kilo verdiğini açıkladı.

120 kilodan 70 kiloya düşen Uyanık, bu değişimin arkasında gün boyu hareket halinde olduğu yoğun çalışma temposunun bulunduğunu anlattı. Üstelik sanayiye ilk adım attığında kendisine pek şans tanınmayan kadın usta, bugün otomobillerin mekanik işleriyle ilgileniyor.

Buyurun, Mia Uyanık'ın hem mesleğini hem de hayatını değiştiren hikayesini beraber inceleyelim!