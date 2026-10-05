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5 - 11 Ekim 2026 Bu Hafta Hiçbir Şey Tesadüfen Geri Gelmiyor!

etiket 5 - 11 Ekim 2026 Bu Hafta Hiçbir Şey Tesadüfen Geri Gelmiyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.10.2026 - 16:04
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GEÇMİŞ KAPINI ÇALABİLİR, SAKLANAN BİR GERÇEK ÖNÜNE DÜŞEBİLİR, BİR MESAJ BÜTÜN DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Bu hafta gökyüzü bize yeni bir başlangıçtan önce çok önemli bir soru soruyor: GERÇEKTEN BİTTİ Mİ, YOKSA SADECE ÜZERİNİ Mİ ÖRTTÜN?

Güneş Terazi’de ilerlerken Merkür Akrep’te, Venüs Akrep’te retro harekette. Mars ve Jüpiter Aslan’da ilerliyor. Satürn Koç, Uranüs İkizler, Neptün Koç ve Plüton Kova’daki retro hareketleriyle gökyüzünün arka planında çok güçlü bir değişim çalışıyor.

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AŞK, PARA, GÜVEN, SADAKAT, ORTAKLIKLAR VE GEÇMİŞTEN KALAN HESAPLAR AYNI ANDA MASAYA GELİYOR!

AŞK, PARA, GÜVEN, SADAKAT, ORTAKLIKLAR VE GEÇMİŞTEN KALAN HESAPLAR AYNI ANDA MASAYA GELİYOR!

5 Ekim’de Ay Aslan’da. Mars’ın ateşi de güçlü. Gurur yükseliyor, sabır azalıyor, insanlar görülmek ve değerlerinin bilinmesini istiyor. Aşk ilişkilerinde “Ben senin hayatının neresindeyim?”, iş hayatında “Benim emeğimin karşılığı bu mu?” sorusu gündeme gelebilir. Bugün söylenen sert bir sözün arkasında aslında uzun zamandır bastırılmış bir kırgınlık olabilir. Her tepkiye cevap vermeyin; bazen insanın gerçek niyetini en iyi öfkesi gösterir.

6 Ekim’de Ay Başak’a geçerken gökyüzü bizi ayrıntılara döndürüyor. Artık söz değil davranış önemli. Kim ne söyledi değil, KİM NE YAPTI ona bakacağız. İş, çalışma düzeni, sağlık rutinleri, beslenme, yarım kalan işler ve hayatımızdaki dağınıklıkları toparlama zamanı.

Ve 6–7 Ekim…

GÖKYÜZÜ ESKİ DEFTERLERİ AÇIYOR!

Merkür ile retro Venüs Akrep’te buluşuyor. Bir telefon çalabilir. Beklemediğiniz bir mesaj gelebilir. Yıllar önce yarım kalmış bir konuşma yeniden başlayabilir. Eski sevgili, eski eş, eski ortak, unutulduğunu sandığınız bir kırgınlık veya kapanmamış bir para meselesi yeniden önünüze gelebilir.

Ama burada çok önemli bir uyarım var:

GERİ DÖNDÜ DİYE DEĞİŞTİ SANMA!

Bir insanın sizi özlemesi, sizi inciten davranışlarının değiştiği anlamına gelmez. Birinin yeniden kapınızı çalması da onun hayatınızda yeniden yer alması gerektiği anlamına gelmez.

Kendinize sorun:

ONU MU ÖZLEDİM, YOKSA ONUNLA KURDUĞUM HAYALİ Mİ?

Akrep hiçbir şeyi yüzeyde bırakmaz. Saklananı araştırır, söylenmeyeni hissettirir, bastırılanı ortaya çıkarır. Bu nedenle aşk kadar para da önemli. Borçlar, alacaklar, ortak hesaplar, miras, kredi, nafaka, vergiler veya paylaşılması gereken maddi kaynaklarla ilgili eski bir konu yeniden açılabilir.

8 Ekim’de Mars Aslan–Uranüs İkizler arasındaki güçlü etkileşim gökyüzünün hızını artırıyor.

BİR ANDA FİKRİNİZ DEĞİŞEBİLİR.

Bir haber, telefon görüşmesi, teklif veya tesadüfen öğrendiğiniz bir bilgi planınızı değiştirebilir. Teknoloji, iletişim, sosyal medya, ulaşım ve yaratıcı projelerde yenilik isteği yükseliyor. Eski yöntemlerin çalışmadığı yerde hayat sizi başka bir yol denemeye zorlayabilir.

Fakat hız başka, acelecilik başka!

Özellikle öfkeyle gönderilen mesajlara, ani kararlara ve “yeter artık” diyerek köprüleri yakmaya dikkat.

9 Ekim’de Ay Terazi’ye geçiyor ve bizi haftanın en önemli gökyüzü olayına hazırlıyor.

10 EKİM TERAZİ YENİAYI!

Güneş ve Ay 17 derece Terazi’de buluşuyor.

Ve gökyüzü soruyor:

SEN BU İLİŞKİDE GERÇEKTEN MUTLU MUSUN?

SEN BU İLİŞKİDE GERÇEKTEN MUTLU MUSUN?

Terazi evlilikleri, ilişkileri, ortaklıkları, anlaşmaları, hukuku, adaleti ve hayatımızdaki “ben ve biz” dengesini anlatır.

Bu Yeniay bazıları için yeni bir ilişkiyi, bazıları için ciddi bir konuşmayı, bazıları için yeni bir ortaklığı, bazıları içinse artık yürümeyen bir ilişkinin kurallarının yeniden belirlenmesini gündeme getirebilir.

Fakat Venüs retro!

Yani gökyüzü bize “geçmişi unut, yeni sayfa aç” demiyor.

ÖNCE ESKİ SAYFAYI NEDEN KAPATAMADIĞINI ANLA, SONRA YENİSİNİ AÇ diyor.

Üstelik Venüs Akrep–Mars Aslan karesi aşkın ateşini yükseltiyor.

ÇEKİM VAR.

TUTKU VAR.

AMA EGO DA VAR!

Kıskançlık, sahiplenme, gurur, üçüncü kişiler, güven sorunları ve “kim kimi daha çok önemsiyor?” savaşları ilişkilerin zayıf noktalarını görünür hale getirebilir.

Bu hafta birisine yalnızca “Beni seviyor musun?” diye sormayın.

ŞUNU SORUN:

SÖYLEDİKLERİNLE YAPTIKLARIN NEDEN AYNI DEĞİL?

İşte haftanın gerçek kırılma noktası burada olabilir.

DÜNYA GÖKYÜZÜNDE ise Terazi’nin diplomasi, ittifaklar, hukuk, anlaşmalar ve müzakereler teması ile Akrep’in para, bankacılık, borçlar, ortak kaynaklar ve perde arkasındaki pazarlıklar teması birlikte çalışıyor. Uranüs’ün İkizler yolculuğu iletişim, teknoloji, medya, ulaşım ve bilgi akışındaki hızlı değişimleri sembolik olarak vurgulamaya devam ediyor. Bu nedenle dünya gündeminde diplomasi, ekonomik ilişkiler, teknoloji ve iletişim başlıklarının daha görünür olması şaşırtıcı olmaz. Bunlar astrolojik temalardır; belirli bir siyasi veya ekonomik olayın kesin gerçekleşeceği anlamına gelmez.

TÜRKİYE açısından da ekonomi, ticaret, ortak kaynaklar, hukuk, diplomasi, medya ve iletişim başlıkları astrolojik olarak dikkat çekiyor. Özellikle bilgi çok hızlı yayılabilir. Duyduğunuz her habere inanmayın. Başlığı değil kaynağı okuyun. Para konusunda söylentiyle değil veriyle hareket edin.

BİREYSEL HAYATLARIMIZDA İSE ASIL HESAPLAŞMA KALBİMİZDE!

Kimin hayatımızda kalacağını değil, artık kimi ve neyi hayatımızda taşımak istemediğimizi anlayabiliriz.

Aşkta geçmiş geri gelebilir.

Parada eski bir hesap açılabilir.

İşte beklenmedik bir yön değişikliği yaşanabilir.

Dostluklarda maskeler düşebilir.

Ortaklıklarda şartlar yeniden konuşulabilir.

Ve bazı insanlar ilk defa kendilerine şu soruyu sorabilir:

BEN NEDEN HEP AYNI HİKÂYEYİ FARKLI İNSANLARLA YAŞIYORUM?

BEN NEDEN HEP AYNI HİKÂYEYİ FARKLI İNSANLARLA YAŞIYORUM?

11 Ekim’de Ay Akrep’e geçtiğinde Yeniayda başlayan hikâyenin görünmeyen tarafı ortaya çıkmaya başlayabilir. Duygular derinleşiyor. Güven, sadakat, mahremiyet, para ve bağlılık meseleleri daha güçlü hissediliyor.

Ve bu haftanın cümlesini unutmayın:

GERİ DÖNEN HERKES KALMAK İÇİN GELMEZ.

BAZILARI SİZE HÂLÂ AYNI KİŞİ OLUP OLMADIĞINIZI GÖSTERMEK İÇİN GERİ GELİR.

5–11 Ekim gökyüzü geçmişi önünüze getiriyorsa korkmayın.

Belki de bu kez hikâyeyi yeniden yaşamanız için değil, AYNI HİKÂYEYİ BİR DAHA YAŞAMAMANIZ İÇİN getiriyordur.

Ve unutmayın:

BURCUNUZ DEĞİL, HARİTANIZ YAŞAR.

Şimdi bana söyleyin…

Bu gökyüzü sizin hayatınızda hangi kapıyı çalıyor?

AŞK MI?

PARA MI?

İŞ Mİ?

YOKSA GEÇMİŞTEN BİRİ Mİ?

Yorumlara tek kelime bırakın. Bakalım bu hafta gökyüzü en çok hangi kapıyı çalıyor?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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