5 - 11 Ekim 2026 Bu Hafta Hiçbir Şey Tesadüfen Geri Gelmiyor!

Terazi evlilikleri, ilişkileri, ortaklıkları, anlaşmaları, hukuku, adaleti ve hayatımızdaki “ben ve biz” dengesini anlatır.
Bu Yeniay bazıları için yeni bir ilişkiyi, bazıları için ciddi bir konuşmayı, bazıları için yeni bir ortaklığı, bazıları içinse artık yürümeyen bir ilişkinin kurallarının yeniden belirlenmesini gündeme getirebilir.
Fakat Venüs retro!
Yani gökyüzü bize “geçmişi unut, yeni sayfa aç” demiyor.
ÖNCE ESKİ SAYFAYI NEDEN KAPATAMADIĞINI ANLA, SONRA YENİSİNİ AÇ diyor.
Üstelik Venüs Akrep–Mars Aslan karesi aşkın ateşini yükseltiyor.
ÇEKİM VAR.
TUTKU VAR.
AMA EGO DA VAR!
Kıskançlık, sahiplenme, gurur, üçüncü kişiler, güven sorunları ve “kim kimi daha çok önemsiyor?” savaşları ilişkilerin zayıf noktalarını görünür hale getirebilir.
Bu hafta birisine yalnızca “Beni seviyor musun?” diye sormayın.
ŞUNU SORUN:
SÖYLEDİKLERİNLE YAPTIKLARIN NEDEN AYNI DEĞİL?
İşte haftanın gerçek kırılma noktası burada olabilir.
DÜNYA GÖKYÜZÜNDE ise Terazi’nin diplomasi, ittifaklar, hukuk, anlaşmalar ve müzakereler teması ile Akrep’in para, bankacılık, borçlar, ortak kaynaklar ve perde arkasındaki pazarlıklar teması birlikte çalışıyor. Uranüs’ün İkizler yolculuğu iletişim, teknoloji, medya, ulaşım ve bilgi akışındaki hızlı değişimleri sembolik olarak vurgulamaya devam ediyor. Bu nedenle dünya gündeminde diplomasi, ekonomik ilişkiler, teknoloji ve iletişim başlıklarının daha görünür olması şaşırtıcı olmaz. Bunlar astrolojik temalardır; belirli bir siyasi veya ekonomik olayın kesin gerçekleşeceği anlamına gelmez.
TÜRKİYE açısından da ekonomi, ticaret, ortak kaynaklar, hukuk, diplomasi, medya ve iletişim başlıkları astrolojik olarak dikkat çekiyor. Özellikle bilgi çok hızlı yayılabilir. Duyduğunuz her habere inanmayın. Başlığı değil kaynağı okuyun. Para konusunda söylentiyle değil veriyle hareket edin.
BİREYSEL HAYATLARIMIZDA İSE ASIL HESAPLAŞMA KALBİMİZDE!
Kimin hayatımızda kalacağını değil, artık kimi ve neyi hayatımızda taşımak istemediğimizi anlayabiliriz.
Aşkta geçmiş geri gelebilir.
Parada eski bir hesap açılabilir.
İşte beklenmedik bir yön değişikliği yaşanabilir.
Dostluklarda maskeler düşebilir.
Ortaklıklarda şartlar yeniden konuşulabilir.
Ve bazı insanlar ilk defa kendilerine şu soruyu sorabilir: