5 - 11 Ekim 2026 Bu Hafta Hiçbir Şey Tesadüfen Geri Gelmiyor!

5 Ekim’de Ay Aslan’da. Mars’ın ateşi de güçlü. Gurur yükseliyor, sabır azalıyor, insanlar görülmek ve değerlerinin bilinmesini istiyor. Aşk ilişkilerinde “Ben senin hayatının neresindeyim?”, iş hayatında “Benim emeğimin karşılığı bu mu?” sorusu gündeme gelebilir. Bugün söylenen sert bir sözün arkasında aslında uzun zamandır bastırılmış bir kırgınlık olabilir. Her tepkiye cevap vermeyin; bazen insanın gerçek niyetini en iyi öfkesi gösterir.

6 Ekim’de Ay Başak’a geçerken gökyüzü bizi ayrıntılara döndürüyor. Artık söz değil davranış önemli. Kim ne söyledi değil, KİM NE YAPTI ona bakacağız. İş, çalışma düzeni, sağlık rutinleri, beslenme, yarım kalan işler ve hayatımızdaki dağınıklıkları toparlama zamanı.

Ve 6–7 Ekim…

GÖKYÜZÜ ESKİ DEFTERLERİ AÇIYOR!

Merkür ile retro Venüs Akrep’te buluşuyor. Bir telefon çalabilir. Beklemediğiniz bir mesaj gelebilir. Yıllar önce yarım kalmış bir konuşma yeniden başlayabilir. Eski sevgili, eski eş, eski ortak, unutulduğunu sandığınız bir kırgınlık veya kapanmamış bir para meselesi yeniden önünüze gelebilir.

Ama burada çok önemli bir uyarım var:

GERİ DÖNDÜ DİYE DEĞİŞTİ SANMA!

Bir insanın sizi özlemesi, sizi inciten davranışlarının değiştiği anlamına gelmez. Birinin yeniden kapınızı çalması da onun hayatınızda yeniden yer alması gerektiği anlamına gelmez.

Kendinize sorun:

ONU MU ÖZLEDİM, YOKSA ONUNLA KURDUĞUM HAYALİ Mİ?

Akrep hiçbir şeyi yüzeyde bırakmaz. Saklananı araştırır, söylenmeyeni hissettirir, bastırılanı ortaya çıkarır. Bu nedenle aşk kadar para da önemli. Borçlar, alacaklar, ortak hesaplar, miras, kredi, nafaka, vergiler veya paylaşılması gereken maddi kaynaklarla ilgili eski bir konu yeniden açılabilir.

8 Ekim’de Mars Aslan–Uranüs İkizler arasındaki güçlü etkileşim gökyüzünün hızını artırıyor.

BİR ANDA FİKRİNİZ DEĞİŞEBİLİR.

Bir haber, telefon görüşmesi, teklif veya tesadüfen öğrendiğiniz bir bilgi planınızı değiştirebilir. Teknoloji, iletişim, sosyal medya, ulaşım ve yaratıcı projelerde yenilik isteği yükseliyor. Eski yöntemlerin çalışmadığı yerde hayat sizi başka bir yol denemeye zorlayabilir.

Fakat hız başka, acelecilik başka!

Özellikle öfkeyle gönderilen mesajlara, ani kararlara ve “yeter artık” diyerek köprüleri yakmaya dikkat.

9 Ekim’de Ay Terazi’ye geçiyor ve bizi haftanın en önemli gökyüzü olayına hazırlıyor.

10 EKİM TERAZİ YENİAYI!

Güneş ve Ay 17 derece Terazi’de buluşuyor.

Ve gökyüzü soruyor: