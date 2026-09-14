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Vanlı Kara Haydar'ın Yeni Görüntüleri: Balya Balya Dövizle Videosu Ortaya Çıktı

Vanlı Kara Haydar'ın Yeni Görüntüleri: Balya Balya Dövizle Videosu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 14:56
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Van'da 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınan ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan'ın farklı döviz cinslerinden oluşan çok sayıda para destesi ve balyayla birlikte yer aldığı görülüyor.

Kaynak: Emrullah Erdinç

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Tutuklu Vanlı Kara Haydar'a dair soruşturma sürüyor.

Tutuklu Vanlı Kara Haydar'a dair soruşturma sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Fatih Tançalan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı. Yürütülen mali incelemeler ve elde edilen bulguların ardından gözaltına alınan Tançalan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve 9 Eylül 2026'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına giren bir MASAK raporuna göre Tançalan'ın 2020'den bu yana beyan ettiği ticari kâr yalnızca 74 bin lira olurken, hesaplarındaki toplam para trafiğinin 115 milyon liraya ulaştığı belirlenmişti. Eşi fenomen Çağla Öz Tançalan'ın hesap hareketleriyle birlikte çiftin toplam banka transfer hacminin ise 222 milyon lirayı aştığı kaydedilmişti.

Vanlı Kara Haydar'ın balya balya dövizle görüntüleri ortaya çıktı.

Vanlı Kara Haydar'ın balya balya dövizle görüntüleri ortaya çıktı.

Nisan ayında evlenen çiftin geçen hafta düzenlediği ve geline kilolarca altın takılan düğün, gündem olmuştu. Altınların bir kısmının 'reklam amacıyla emanet getirildiği' yönündeki açıklamaya ise soruşturma dosyasındaki çelişkili ifadeler nedeniyle itibar edilmemişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada lüks yaşam ve gösterişli düğün gibi mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı içeriklerin adli makamlarca titizlikle inceleneceğini vurgulayarak, 'Sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır' dedi.

Soruşturma sürerken gazeteci Emrullah Erdinç, bir video paylaştı. Tançalan'ın çok sayıda döviz destesiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı.

O görüntüler:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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