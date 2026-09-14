Vanlı Kara Haydar'ın Yeni Görüntüleri: Balya Balya Dövizle Videosu Ortaya Çıktı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Fatih Tançalan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı. Yürütülen mali incelemeler ve elde edilen bulguların ardından gözaltına alınan Tançalan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve 9 Eylül 2026'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına giren bir MASAK raporuna göre Tançalan'ın 2020'den bu yana beyan ettiği ticari kâr yalnızca 74 bin lira olurken, hesaplarındaki toplam para trafiğinin 115 milyon liraya ulaştığı belirlenmişti. Eşi fenomen Çağla Öz Tançalan'ın hesap hareketleriyle birlikte çiftin toplam banka transfer hacminin ise 222 milyon lirayı aştığı kaydedilmişti.