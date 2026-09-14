Vanlı Kara Haydar'ın Yeni Görüntüleri: Balya Balya Dövizle Videosu Ortaya Çıktı
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Van'da 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınan ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan'ın farklı döviz cinslerinden oluşan çok sayıda para destesi ve balyayla birlikte yer aldığı görülüyor.
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Tutuklu Vanlı Kara Haydar'a dair soruşturma sürüyor.
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Vanlı Kara Haydar'ın balya balya dövizle görüntüleri ortaya çıktı.
O görüntüler:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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