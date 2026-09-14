Kaşif Kozinoğlu'nun Ölümü Sebebiyle İfadeye Çağrılan Kurtlar Vadisi Senaristleri Adliyeden Ayrıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne gitti.

Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raci Şaşmaz, kendilerinin bilgisine başvurulduğunu ve bu nedenle ifade vermek için adliyeye geldiklerini söyledi.

Üç senaristin ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.