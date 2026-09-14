Kaşif Kozinoğlu'nun Ölümü Sebebiyle İfadeye Çağrılan Kurtlar Vadisi Senaristleri Adliyeden Ayrıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, “bilgi sahibi” sıfatıyla Silivri Adliyesi’nde ifade verdi. Şaşmaz, adliye çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaşif Kozinoğlu soruşturması ifadelerle sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senaristler soruları yanıtsız bıraktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın