article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kaşif Kozinoğlu'nun Ölümü Sebebiyle İfadeye Çağrılan Kurtlar Vadisi Senaristleri Adliyeden Ayrıldı

Kaşif Kozinoğlu'nun Ölümü Sebebiyle İfadeye Çağrılan Kurtlar Vadisi Senaristleri Adliyeden Ayrıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 18:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, “bilgi sahibi” sıfatıyla Silivri Adliyesi’nde ifade verdi. Şaşmaz, adliye çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaşif Kozinoğlu soruşturması ifadelerle sürüyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması ifadelerle sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne gitti.

Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raci Şaşmaz, kendilerinin bilgisine başvurulduğunu ve bu nedenle ifade vermek için adliyeye geldiklerini söyledi.

Üç senaristin ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

Senaristler soruları yanıtsız bıraktı.

Senaristler soruları yanıtsız bıraktı.

İfadelerin tamamlanmasının ardından adliyeden çıkan senaristler, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Raci Şaşmaz, çıkışta kendisine yöneltilen “Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?” sorusunu yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı. Savcılığın, alınan ifadelerin ardından soruşturma dosyasındaki incelemesini sürdüreceği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın