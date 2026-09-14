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İzmir'de 700 Yıllık Bir Yörük Köyü Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Arasına Girdi

İzmir'de 700 Yıllık Bir Yörük Köyü Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Arasına Girdi

İzmir
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 17:39
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Barbaros Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesine girdi. İzmir'in Urla ilçesine bağlı mahalle, kente bu unvanı kazandıran üçüncü yerleşim oldu. Yaklaşık 700 yıllık bir Yörük köyü olan Barbaros'tan önce bu ödülü Birgi ve Şirince almıştı. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.

Kaynak - Gazete Oksijen

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700 yıllık Yörük köyüne büyük ödül.

700 yıllık Yörük köyüne büyük ödül.

Barbaros Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesine girdi. İzmir'in Urla ilçesine bağlı mahalle, kente bu unvanı kazandıran üçüncü yerleşim oldu. 

Urla, son dönemde İzmir'in en çok öne çıkan ilçelerinden biri haline geldi. Doğası, gastronomisi ve enginarıyla tanınan ilçe, son yıllarda farklı bir üne kavuştu. İzmir Valisi Süleyman Elban, Barbaros'un özgün mimarisinin bu markaya yeni bir değer kattığını ifade etti. 'Böyle bir köyün Urla'da olması bizim için hem gurur hem mutluluk kaynağı' dedi.

Belediye Başkanı Selçuk Balkan, köyün doğal güzellikler kadar dayanışmasıyla da öne çıktığını belirtti.

Belediye Başkanı Selçuk Balkan, köyün doğal güzellikler kadar dayanışmasıyla da öne çıktığını belirtti.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, mahallenin doğal güzelliklerinin yanında köy hafızasına da değindi. Üretim, dayanışma ve geleneklerin de ödülde payı olduğunu söyledi. Törene katılan mahalle sakinleri, meydanda toplanarak kutlamaya eşlik etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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