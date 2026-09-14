İzmir'de 700 Yıllık Bir Yörük Köyü Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Arasına Girdi
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Barbaros Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesine girdi. İzmir'in Urla ilçesine bağlı mahalle, kente bu unvanı kazandıran üçüncü yerleşim oldu. Yaklaşık 700 yıllık bir Yörük köyü olan Barbaros'tan önce bu ödülü Birgi ve Şirince almıştı. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
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700 yıllık Yörük köyüne büyük ödül.
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Belediye Başkanı Selçuk Balkan, köyün doğal güzellikler kadar dayanışmasıyla da öne çıktığını belirtti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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