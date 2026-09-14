İzmir'de 700 Yıllık Bir Yörük Köyü Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Arasına Girdi

Barbaros Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesine girdi. İzmir'in Urla ilçesine bağlı mahalle, kente bu unvanı kazandıran üçüncü yerleşim oldu.

Urla, son dönemde İzmir'in en çok öne çıkan ilçelerinden biri haline geldi. Doğası, gastronomisi ve enginarıyla tanınan ilçe, son yıllarda farklı bir üne kavuştu. İzmir Valisi Süleyman Elban, Barbaros'un özgün mimarisinin bu markaya yeni bir değer kattığını ifade etti. 'Böyle bir köyün Urla'da olması bizim için hem gurur hem mutluluk kaynağı' dedi.