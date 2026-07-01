Urla'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Bölgede gece hayatı, müzik zevkinizin türüne veya denizle olan ilişkinize göre şekilleniyor. Yüksek tempolu pub'lardan, dalgaların üzerindeki teraslara uzanan bir yelpaze mevcut.
DJ ve Canlı Müzik Sunan Urla Barları
Temposu yüksek, enerjinin düşmediği, müzik ve pub kültüründe bir eğlence ise aradığınız; Urla'da aradığınızı bulacaksınız.
Bölgenin profesyonel müzik merkezi olarak tasarlanan mekanı, tüm yıl boyunca ulusal çapta tanınan sanatçıları ağırlıyor. Gelişmiş sahne ve akustik mühendisliği sayesinde yüksek ses kalitesiyle kulaklardaki pası siliyor. Ayrıca, oturma düzenindeki localar misafirlerin izole ve rahat bir şekilde konseri takip etmesine olanak tanıyor.
Adres: Rüstem Mah. Çiçek Sok., No: 2 Urla / İzmir
Instagram: @urlasahneofficial
Sanat Sokağı'nın gündüz sakinliğini akşamları dinamik bir müzik üssüne dönüştürüyor. Ses ve ışık sistemlerinin özel bir koreografiyle çalıştığı mekanda, elektronik müzik setleri ağırlıkta. Bar ekibinin o anki enerjiye göre hazırladığı botanik bazlı içecekler, sürekli yükselen tempoya ayak uyduruyor. Müzik kalitesine önem veren, yüksek enerjili bir atmosfer vadediyor.
Adres: Yeni Mah. Necati Cumalı Cad. No: 26/A, Urla / İzmir
Instagram: @elliurla
Tarihi dokusunu bozmadan restore edilmiş yüksek tavanlı mimarisi, misafirlerini içeri adım attıkları an farklı bir atmosfere taşıyor. İtalyan miksoloji teknikleriyle hazırlanan içecekler, seramik kadehlerde servis ediliyor. Hafta sonları düzenlenen elektronik altyapılı setler, kontrollü bir ses seviyesinde, masanızdaki derin sohbetlere eşlik edecek şekilde ince bir ayarla sunuluyor.
Adres: Yeni Mah. Zafer Cad. No: 69, Urla / İzmir
Instagram: @avluurla
İskele'nin uç noktasında, doğrudan denizin üzerine ahşap kazıklar üzerine inşa edilmiş bu platform, tam anlamıyla deniz üstü bir teras deneyimi sunuyor. Etrafında cam ya da duvar olmadan, rüzgarı arkanıza aldığınız bu alanda gece boyu çalan okyanus esintili house müzikler, özenle hazırlanan imza içeceklerinize zarif bir fon oluşturuyor.
Adres: İskele Mah. 2018/11 Sok. No: 4, Urla / İzmir
Instagram: @pavilionurla
Deniz Manzaralı Teras Barlar: Urla'nın Gözde Adresleri
Körfez manzarasını tamamen ayaklarınızın altına seren, denizle aranızda hiçbir engelin bulunmadığı, rüzgarı hissedebileceğiniz ve tasarım detaylarıyla öne çıkan yüksek noktalar.
Urla İskele'nin tarihi dokusuyla körfez manzarasını birleştiren bu çatı mekanı, denizle aranızdaki tüm engelleri kaldırıyor. Cam detaylarla çevrili açık alanında, Ege rüzgarı eşliğinde uluslararası mutfaklardan seçkin atıştırmalıklar sunuluyor. Özenle harmanlanmış botanik karışımlar, minimal tasarımlı kristal kadehlerde servis edilirken, arka planda çalan yumuşak caz ve lounge ezgileri geceye eşlik ediyor. Güneşin batışını izlemek için bölgedeki en ayrıcalıklı noktalardan biri.
Adres: İskele Mah. İskele Cad., No: 9 Urla / İzmir
Instagram: @thepierofurla
Körfezin mavi sularına yüksekten bakan konumuyla, manzarayı tamamen ayaklarınızın altına seriyor. Ateş konseptini barındıran mimarisi, gün batımının kızıla çalan tonlarıyla hoş bir uyum yakalıyor. İsli fıçılarda dinlendirilmiş imza içecekler, deniz mahsullü rafine paylaşımlıklarla masanıza ulaşıyor. Kısıtlı oturma düzeni sayesinde kalabalıktan tamamen izole, dalga sesleri ve kaliteli müzik eşliğinde kendinize ait özel bir zaman dilimi yaratabilirsiniz.
Adres: M. Fevzi Çakmak Mah. 4152 Sok. No: 16, Urla / İzmir
Instagram: @fuegourla
Denize sıfır konumlanan yalı mimarisinin en üst katında yer alan bu teras, körfezin dinginliğine tepeden bakıyor. Suyun hemen üzerindeymiş hissi veren özel konumunda, miksoloji uzmanlarının elinden çıkan esansiyel karışımlar sunuluyor. Özel bir karşılama ritüeliyle başlayan akşam, yıldızların altında devam eden ağırbaşlı bir müzik dinletisiyle tamamlanıyor.
Adres: İskele, İskele Cad. No: 125., Urla / İzmir, 35430
Instagram: @jaleurla
Urla'da After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar
Urla'nın doğası gereği mekanların büyük kısmı 01.30 - 02.00 gibi müziği sonlandırır. Ancak geceyi bitirmek istemeyenler için çalışan belirli noktalar bulunur.
Tarihi bir binada, ahşap işlemeli devasa barı ve gerçek bir İrlanda pub'ı karakteriyle hizmet veren bu adres, geç saatlere kadar ritmi düşürmeyenlerin uğrak noktasıdır. Haftanın belirli günleri sahne alan blues grupları, mekandaki enerjiyi anında değiştirirken, gecenin son saatleri bar etrafındaki uzun sohbetlere ayrılıyor.
Adres: Yeni Mah. Demirciler Sk. No: 11, Urla / İzmir
Instagram: @theharpurla
Gülbahçe sahilindeki sörf merkezi, gece yarısından sonra kumsal etkinliklerinin ruhunu sabaha kadar taşıyor. Açık havada yanan ateşin etrafında kurulan DJ kabininden yükselen elektronik setler, gün doğumuna dek devam ediyor. Kurallardan uzak, doğayla bütünleşen ve yüksek enerjili bir kitleye hitap ediyor.
Adres: Gülbahçe Mah. 12075 Sok. No: 46, Urla / İzmir
Instagram: @urlasurfhouse
İskele bölgesindeki mekanların büyük çoğunluğu dinlenmeye çekilirken kapılarını açık tutmaya devam eden işletme, geceye devam etmek isteyenleri ağırlıyor. Bar çevresindeki uzun sohbetler, nostaljik rock kayıtları ve özenli ikramlarla sabaha kadar süren ağırbaşlı bir eğlence kültürünü yansıtıyor.
Adres: 2121 Sok. No: 4 İskele Mah., Urla / İzmir, 35010
Instagram: @dokuzpuburla
Sanat Sokağı'nın kalbinde, ağaçların gölgesindeki saklı avlusunda, gece yarısından sonra elektronik müziğin merkezine dönüşüyor. Akustik tasarımı sayesinde, doğanın sessizliği içinde yüksek tempolu DJ performansları sabahın ilk ışıklarına kadar kesintisiz devam ediyor. Seçkin bir kitlenin bir araya geldiği mekanda, özenli ışıklandırmalar ve uzman bar ekibinin hazırladığı enerji verici botanik sunumlar, güneşin doğuşuna kadar keyifli bir deneyim yaşatıyor.
Adres: Yeni Mah., Zafer Cad. No: 73, Urla / İzmir
Instagram: @lebonjardinurla
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