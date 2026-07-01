Urla'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Urla'nın farklı bölgeleri, ziyaretçilerine kendine has eğlence anlayışları sunar. Sanatın ve tarihin iç içe geçtiği merkez bölgelerden, deniz kokusunun eşlik ettiği iskele şeridine kadar her lokasyon kendi karakterini yansıtan adresler barındırır.

Urla Çarşı ve Zeytineli'deki Gece Mekanları

Urla'nın tarihi taş binalarla süslü merkez sokakları, dışarıdan sakin görünse de kalın duvarların ardında akustik kalitesi yüksek, özenli kokteyl barlarına ve müzik sahnelerine ev sahipliği yapar.

İstifçi Urla

Sanat Sokağı’nın tarihi dokusu içinde, asırlık ağaçların gölgesinde saklanan bu avlu, akşamları ritmik bir kaçış noktasına dönüşüyor. Dünya mutfağından seçkin atıştırmalıklar, butik üreticilerin nadir rekolteleriyle eşleşiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan akustik caz dinletileri, tarihi taş duvarların sağladığı özenle tasarlanmış dış dünyadan izole, derinlikli bir dinleti ortamı yaratıyor. Misafirlerine özel hazırlanan botanik karışımlar, bu deneyimi eksiksiz kılıyor.

Adres: Yeni Mah. Zafer Cad. No: 64, Urla / İzmir

Instagram: @istifciurla

Pietra Social House

Urla'nın kalbinde yer alan bu bistro ve bar alanı, avlu mimarisinin getirdiği ferahlığı modern dokunuşlarla birleştiriyor. Akşam saatlerinde loş bir aydınlatmaya geçen mekanda, özenle seçilmiş canlı müzik performansları ve DJ setleri sahne alıyor. Sınırlı kapasitesi sayesinde kalabalığa karışmadan, özel tasarım kadehlerde servis edilen içeceklerinizi yudumlayabilir; enerjisi yüksek ama bir o kadar da dengeli bir gece geçirebilirsiniz.

Adres: Yenice Mah. Dere Sok. No: 24, Urla / İzmir

Instagram: @pietrasocialhouse

Suòlo Urla

Gastronomi odaklı yapısını ilerleyen saatlerde incelikle kurgulanmış bir bar deneyimine çeviren işletme, Sanat Sokağı'nın arka kısımlarında yer alıyor. Menüsündeki yerel ürünler, nadir bulunan ithal içki koleksiyonuyla harmanlanıyor. Arka planda çalan caz ve soul kayıtları eşliğinde, her bir masanın özel olarak ağırlandığı, detayların bütünüyle misafir memnuniyetine odaklandığı bir hizmet anlayışı sunuyor.

Adres: Postane Sokak No: 9 Urla / İzmir

Instagram: @suolourla

İskele ve Çeşmealtı'nda Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

İskele ve Çeşmealtı, iyot kokusunu usta şeflerin tabaklarıyla birleştiren, yemek sonrasında yer değiştirmeden ritmik bir geceye devam etmenize olanak tanıyan rafine restoran-barlara ev sahipliği yapıyor.

The Guru Urla

Sahil şeridine yakın konumlanan şef restoranı, Asya tekniklerini Ege’nin taze deniz ürünleriyle buluşturuyor. Tadım menüsünün tamamlanmasının ardından mekanın minimalist hatlara sahip bar alanı hareketleniyor. Hoş bir aydınlatma ve deniz esintisi eşliğinde çalan elektronik chill-out setleri, akşam yemeğini doğal bir gece uzantısına çeviriyor. Masalardaki rafine hizmet gece sonuna kadar devam ediyor.

Adres: Rüstem Mah. Çiçek Sok., No: 2, Urla / İzmir

Instagram: @theguruurla

Yengeç Restaurant

İskele'nin klasikleşmiş adreslerinden biri olarak, odun ateşinde pişmiş deniz mahsullerini geleneksel bir sunumla masaya getiriyor. Akşam yemekleri, asla rahatsız etmeyen klasik Türk müziği ve Yunan ezgileriyle başlıyor. Gecenin sonlarına doğru ritmin artmasıyla, masalar arası mesafelerin korunduğu samimi ve paylaşımlı bir kutlama alanına dönüşerek misafirlerine sıcak bir kapanış vadediyor.

Adres: İskele Mah. 2121. Sok. No: 6, D: 1 Urla / İzmir

Instagram: @yengecrestaurant

Denizaltı Port

İskele marinaya hakim konumuyla, liman hayatının hareketliliğini akşam yemeği deneyimiyle birleştiriyor. Yöresel otlar ve deniz mahsulleriyle hazırlanan fiks menü, yemek sonrasında mekanın ortasına kurulan DJ setleriyle farklı bir boyuta taşınıyor. Ahşap güverte üzerindeki masalarda, özel üretim buz küreleriyle sunulan içeceklerin tadını çıkarırken, gece boyu artan tempoya ayak uydurabilirsiniz.

Adres: İskele Mah. İskele Cad., No: 75 Urla / İzmir

Instagram: @denizalti.port

Kal Urla Kokteyl & Tapas

Tarihi bir anıt yapının aslına sadık kalınarak dönüştürülmesiyle hayata geçen bu mekan, tapas ve kokteyl kültürünü merkez sokağa taşıyor. Akdeniz esintili küçük paylaşımlık tabaklar, bar ekibinin kendi reçetesi olan baharatlı karışımlarla sunuluyor. Yüksek tavanlı taş yapının içindeki ferah atmosfer, gece boyu çalınan yumuşak lounge müziklerle birleşerek, zamanın yavaş aktığı özenli bir ortam sunuyor.

Adres: İskele Mah. 2112. Sok. No: 9, Urla / İzmir

Instagram: @kal_urla