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Urla'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Urla'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

İzmir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 07:36
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Türkiye'de tatil rotasını Ege'nin en zarif ve gastronomik olarak en zengin köşelerinden birine çeviren misafirler için hazırladığımız Urla seçkisi, sıradan bir rehberin ötesine geçiyor. Zeytin ağaçlarının gölgesinden, restore edilmiş tarihi taş binaların gizli avlularına kadar uzanan bir coğrafyada; damak tadına ve kaliteli müziğe önem verenlerin buluşma noktalarını derledik. 2026 sezonu boyunca, her biri kendi hikayesini özenli detaylarla anlatan bu adreslerde, benzersiz deneyimlerin birer parçası olacaksınız. 

Peki, Urla'da nerede yemek yenir? Nerede canlı müzik dinlenir? İşte, Urla'nın en iyi eğlence mekanlarında; eşsiz gastronomi deneyimi, müzik, dans ve eğlence...

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Urla'da Eğlence Nerede? Bölge Bölge Rehber - 2026

Urla'da Eğlence Nerede? Bölge Bölge Rehber - 2026

Urla'nın farklı bölgeleri, ziyaretçilerine kendine has eğlence anlayışları sunar. Sanatın ve tarihin iç içe geçtiği merkez bölgelerden, deniz kokusunun eşlik ettiği iskele şeridine kadar her lokasyon kendi karakterini yansıtan adresler barındırır.

Urla Çarşı ve Zeytineli'deki Gece Mekanları

Urla'nın tarihi taş binalarla süslü merkez sokakları, dışarıdan sakin görünse de kalın duvarların ardında akustik kalitesi yüksek, özenli kokteyl barlarına ve müzik sahnelerine ev sahipliği yapar.

  • İstifçi Urla 

Sanat Sokağı’nın tarihi dokusu içinde, asırlık ağaçların gölgesinde saklanan bu avlu, akşamları ritmik bir kaçış noktasına dönüşüyor. Dünya mutfağından seçkin atıştırmalıklar, butik üreticilerin nadir rekolteleriyle eşleşiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan akustik caz dinletileri, tarihi taş duvarların sağladığı özenle tasarlanmış dış dünyadan izole, derinlikli bir dinleti ortamı yaratıyor. Misafirlerine özel hazırlanan botanik karışımlar, bu deneyimi eksiksiz kılıyor. 

Adres: Yeni Mah. Zafer Cad. No: 64, Urla / İzmir

Instagram: @istifciurla

  • Pietra Social House 

Urla'nın kalbinde yer alan bu bistro ve bar alanı, avlu mimarisinin getirdiği ferahlığı modern dokunuşlarla birleştiriyor. Akşam saatlerinde loş bir aydınlatmaya geçen mekanda, özenle seçilmiş canlı müzik performansları ve DJ setleri sahne alıyor. Sınırlı kapasitesi sayesinde kalabalığa karışmadan, özel tasarım kadehlerde servis edilen içeceklerinizi yudumlayabilir; enerjisi yüksek ama bir o kadar da dengeli bir gece geçirebilirsiniz. 

Adres: Yenice Mah. Dere Sok. No: 24, Urla / İzmir 

Instagram: @pietrasocialhouse

  • Suòlo Urla 

Gastronomi odaklı yapısını ilerleyen saatlerde incelikle kurgulanmış bir bar deneyimine çeviren işletme, Sanat Sokağı'nın arka kısımlarında yer alıyor. Menüsündeki yerel ürünler, nadir bulunan ithal içki koleksiyonuyla harmanlanıyor. Arka planda çalan caz ve soul kayıtları eşliğinde, her bir masanın özel olarak ağırlandığı, detayların bütünüyle misafir memnuniyetine odaklandığı bir hizmet anlayışı sunuyor. 

Adres: Postane Sokak No: 9 Urla / İzmir 

Instagram: @suolourla

İskele ve Çeşmealtı'nda Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

İskele ve Çeşmealtı, iyot kokusunu usta şeflerin tabaklarıyla birleştiren, yemek sonrasında yer değiştirmeden ritmik bir geceye devam etmenize olanak tanıyan rafine restoran-barlara ev sahipliği yapıyor.

  • The Guru Urla 

Sahil şeridine yakın konumlanan şef restoranı, Asya tekniklerini Ege’nin taze deniz ürünleriyle buluşturuyor. Tadım menüsünün tamamlanmasının ardından mekanın minimalist hatlara sahip bar alanı hareketleniyor. Hoş bir aydınlatma ve deniz esintisi eşliğinde çalan elektronik chill-out setleri, akşam yemeğini doğal bir gece uzantısına çeviriyor. Masalardaki rafine hizmet gece sonuna kadar devam ediyor. 

Adres: Rüstem Mah. Çiçek Sok., No: 2, Urla / İzmir 

Instagram: @theguruurla

  • Yengeç Restaurant 

İskele'nin klasikleşmiş adreslerinden biri olarak, odun ateşinde pişmiş deniz mahsullerini geleneksel bir sunumla masaya getiriyor. Akşam yemekleri, asla rahatsız etmeyen klasik Türk müziği ve Yunan ezgileriyle başlıyor. Gecenin sonlarına doğru ritmin artmasıyla, masalar arası mesafelerin korunduğu samimi ve paylaşımlı bir kutlama alanına dönüşerek misafirlerine sıcak bir kapanış vadediyor.

Adres: İskele Mah. 2121. Sok. No: 6, D: 1 Urla / İzmir 

Instagram@yengecrestaurant

  • Denizaltı Port 

İskele marinaya hakim konumuyla, liman hayatının hareketliliğini akşam yemeği deneyimiyle birleştiriyor. Yöresel otlar ve deniz mahsulleriyle hazırlanan fiks menü, yemek sonrasında mekanın ortasına kurulan DJ setleriyle farklı bir boyuta taşınıyor. Ahşap güverte üzerindeki masalarda, özel üretim buz küreleriyle sunulan içeceklerin tadını çıkarırken, gece boyu artan tempoya ayak uydurabilirsiniz. 

Adres: İskele Mah. İskele Cad., No: 75 Urla / İzmir 

Instagram: @denizalti.port

  • Kal Urla Kokteyl & Tapas 

Tarihi bir anıt yapının aslına sadık kalınarak dönüştürülmesiyle hayata geçen bu mekan, tapas ve kokteyl kültürünü merkez sokağa taşıyor. Akdeniz esintili küçük paylaşımlık tabaklar, bar ekibinin kendi reçetesi olan baharatlı karışımlarla sunuluyor. Yüksek tavanlı taş yapının içindeki ferah atmosfer, gece boyu çalınan yumuşak lounge müziklerle birleşerek, zamanın yavaş aktığı özenli bir ortam sunuyor. 

Adres: İskele Mah. 2112. Sok. No: 9, Urla / İzmir

Instagram: @kal_urla

Urla'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Urla'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Eğlencenin tonu, rüzgarın esiş yönüne ve hava sıcaklığına göre şekil değiştirir. Yaz aylarında müzik açık alanlara taşarken; sezon dışı dönemde şömine başına ve kadehlere odaklanılan mekanlar ön plana çıkar.

Yaz Sezonu (Haziran-Eylül): En Kalabalık ve Canlı Mekanlar

Açık hava etkinliklerinin, doğa içindeki şef restoranlarının ve büyük organizasyonların Urla'yı mesken tuttuğu dönemdir. Eğlence sınırları kaldırılarak yıldızların altına taşınır.

  • GIA Urla

Urla'nın iç kısımlarında geniş bir bitki örtüsüyle çevrelenen şef restoranı, yaz aylarında açık bahçesinde görsel bir bütünlük yaratıyor. Yemek sonrası dış alandaki özel masalarda, uluslararası sanatçıların canlı setleri başlıyor. Yaz mevsiminin yüksek enerjisi, tamamen izole edilmiş bu doğal atmosferde, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş servis kalitesiyle sunuluyor. 

Adres: Harbiye Cad. No: 13, Urla / İzmir

Instagram: @giaurla

  • Teruar Urla 

Kuşçular mevkiinde üzüm bağları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili olan mekan, 'tarladan masaya' felsefesini yaz akşamlarının hafifliğiyle sunuyor. Açık havada servis edilen reçeteler tamamlandıktan sonra başlayan dingin ritimler, ay ışığının aydınlattığı vadi manzarasına eşlik ediyor. Mekanın sağladığı huzur, doğayla iç içe özel ve unutulmaz bir deneyim yaşamanızı garantiliyor. 

Adres: Kuşçular Mah. 8028. Sok. No: 16, Urla / İzmir

Instagram: @teruarurla

  • Vino Locale 

Bölgenin öncü taş yapılarından olan işletme, bahar ve yaz aylarında asmalar altındaki dış alanıyla misafirlerini ağırlıyor. İtalyan teknikleriyle hazırlanan mevsimsel menü, gece ilerledikçe ağırbaşlı müzik kayıtları eşliğinde uzun sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Aylar öncesinden planlama gerektiren sınırlı kapasitesi, masanızda sadece size ait bir zaman dilimi yaratıyor. 

Adres: Kuşçular Mah. 8037. Sk. No: 3, Urla / İzmir 

Instagram: @urlavinolocale 

  • Bondin Urla 

Yaz aylarının yüksek enerjisini geniş ve özenle tasarlanmış açık alanında misafirleriyle buluşturan bu adres, sezonun ritmini belirliyor. Gastronomi deneyimini canlı performanslar ve popüler DJ setleriyle harmanlayan mekanda, ferah oturma düzeni kalabalık içinde dahi kişisel alanınızı koruyor. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilen premium içecek seçkisi, sıcak yaz akşamlarında Ege rüzgarıyla buluşarak ritmi gece boyu dorukta tutuyor. 

Adres: Altıntaş Mahallesi, Zafer Caddesi No: 170, Urla / İzmir, 35430

Instagram: @bondinurla

Sezon Dışında Urla'da Açık Olan Eğlence Yerleri

Sonbahar ve kış aylarında rüzgarın sertleşmesiyle müzik susmaz, sadece daha kapalı, sıcak ve karakterli mekanlara doğru evrilir.

  • Perdix Wines 

Doğal taş ve ahşabın ustaca işlendiği, mimarisiyle sanat galerisini andıran bu yapı, kış aylarının melankolisini sanatsal bir buluşmaya çeviriyor. Şömine ateşinin aydınlattığı salonda düzenlenen akustik dinletiler ve özel eşleşmeler, soğuk günlerde sıcak, dingin ve entelektüel bir dinleti alanı yaratıyor. Mekandaki görsel estetik, sunulan her bir tabakla bütünleşiyor. 

Adres: Eski Çeşme Yolu Cad., Birgi Mah. No: 14, Urla / İzmir, 35430

Instagram: @perdixwines 

  • Hus Wines 

Endüstriyel ve modern tasarımıyla öne çıkan bağ evi, yüksek tavanlı salonundaki devasa şöminesiyle kış mevsiminin çekim noktalarından biri oluyor. Üretim bandından direkt gelen rekolteler ve artizan peynir tabakları, hafta sonları canlı caz triolarının performanslarıyla buluşuyor. Zamanın yavaş aktığı, özenli ve huzurlu bir kış atmosferi sunuyor. 

Adres: Kuşçular Mah. 8018/1. Sok., No: 39 Urla / İzmir

Instagram: @huswines 

  • Manej Urla 

Geniş bir atlı spor tesisi arazisine kurulu olan mekan, sezon dışında restoran bölümündeki taş şöminesi ve ahşap dokusuyla dağ evi sıcaklığını Ege'ye taşıyor. Ateş etrafında hazırlanan asırlık tarifler, plak kayıtları eşliğinde sunulurken; dışarıdaki rüzgarın sesine karşı içerideki korunaklı ve ayrıcalıklı yapı misafirleri bütünüyle sarıyor. 

Adres: Kuşçular Mah. 8028. Sok. No: 22, Urla / İzmir

Instagram: @manejurla 

  • OD Urla 

Zeytin ağaçları arasındaki konumu ve merkezindeki açık ateş konseptiyle kış aylarında korunaklı bir şef masası deneyimi yaşatıyor. Kışın sert rüzgarlarını camların ardından izlerken, ateş etrafında sunulan özel reçeteler ve baharatlı sıcak karışımlar, gecenin sakin ama bir o kadar etkileyici eğlencesini oluşturuyor. Mekan, gastronomi ve ambiyans bütünlüğünü en üst seviyede tutuyor. 

Adres: Rüstem Mah. 2018/9. Sok. No: 28, Urla / İzmir

Instagram: @odurla 

Urla'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Urla'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Bölgede gece hayatı, müzik zevkinizin türüne veya denizle olan ilişkinize göre şekilleniyor. Yüksek tempolu pub'lardan, dalgaların üzerindeki teraslara uzanan bir yelpaze mevcut.

DJ ve Canlı Müzik Sunan Urla Barları

Temposu yüksek, enerjinin düşmediği, müzik ve pub kültüründe bir eğlence ise aradığınız; Urla'da aradığınızı bulacaksınız. 

  • Urla Sahne 

Bölgenin profesyonel müzik merkezi olarak tasarlanan mekanı, tüm yıl boyunca ulusal çapta tanınan sanatçıları ağırlıyor. Gelişmiş sahne ve akustik mühendisliği sayesinde yüksek ses kalitesiyle kulaklardaki pası siliyor. Ayrıca, oturma düzenindeki localar misafirlerin izole ve rahat bir şekilde konseri takip etmesine olanak tanıyor. 

Adres: Rüstem Mah. Çiçek Sok., No: 2 Urla / İzmir

Instagram: @urlasahneofficial 

  • Elli Urla 

Sanat Sokağı'nın gündüz sakinliğini akşamları dinamik bir müzik üssüne dönüştürüyor. Ses ve ışık sistemlerinin özel bir koreografiyle çalıştığı mekanda, elektronik müzik setleri ağırlıkta. Bar ekibinin o anki enerjiye göre hazırladığı botanik bazlı içecekler, sürekli yükselen tempoya ayak uyduruyor. Müzik kalitesine önem veren, yüksek enerjili bir atmosfer vadediyor. 

Adres: Yeni Mah. Necati Cumalı Cad. No: 26/A, Urla / İzmir

Instagram: @elliurla 

  • Avlu Urla 

Tarihi dokusunu bozmadan restore edilmiş yüksek tavanlı mimarisi, misafirlerini içeri adım attıkları an farklı bir atmosfere taşıyor. İtalyan miksoloji teknikleriyle hazırlanan içecekler, seramik kadehlerde servis ediliyor. Hafta sonları düzenlenen elektronik altyapılı setler, kontrollü bir ses seviyesinde, masanızdaki derin sohbetlere eşlik edecek şekilde ince bir ayarla sunuluyor.

Adres: Yeni Mah. Zafer Cad. No: 69, Urla / İzmir

Instagram: @avluurla

  • Pavilion Urla 

İskele'nin uç noktasında, doğrudan denizin üzerine ahşap kazıklar üzerine inşa edilmiş bu platform, tam anlamıyla deniz üstü bir teras deneyimi sunuyor. Etrafında cam ya da duvar olmadan, rüzgarı arkanıza aldığınız bu alanda gece boyu çalan okyanus esintili house müzikler, özenle hazırlanan imza içeceklerinize zarif bir fon oluşturuyor. 

Adres: İskele Mah. 2018/11 Sok. No: 4, Urla / İzmir

Instagram: @pavilionurla 

Deniz Manzaralı Teras Barlar: Urla'nın Gözde Adresleri

Körfez manzarasını tamamen ayaklarınızın altına seren, denizle aranızda hiçbir engelin bulunmadığı, rüzgarı hissedebileceğiniz ve tasarım detaylarıyla öne çıkan yüksek noktalar.

  • The Pier of Urla 

Urla İskele'nin tarihi dokusuyla körfez manzarasını birleştiren bu çatı mekanı, denizle aranızdaki tüm engelleri kaldırıyor. Cam detaylarla çevrili açık alanında, Ege rüzgarı eşliğinde uluslararası mutfaklardan seçkin atıştırmalıklar sunuluyor. Özenle harmanlanmış botanik karışımlar, minimal tasarımlı kristal kadehlerde servis edilirken, arka planda çalan yumuşak caz ve lounge ezgileri geceye eşlik ediyor. Güneşin batışını izlemek için bölgedeki en ayrıcalıklı noktalardan biri. 

Adres: İskele Mah. İskele Cad., No: 9 Urla / İzmir

Instagram: @thepierofurla

  • Fuego Urla 

Körfezin mavi sularına yüksekten bakan konumuyla, manzarayı tamamen ayaklarınızın altına seriyor. Ateş konseptini barındıran mimarisi, gün batımının kızıla çalan tonlarıyla hoş bir uyum yakalıyor. İsli fıçılarda dinlendirilmiş imza içecekler, deniz mahsullü rafine paylaşımlıklarla masanıza ulaşıyor. Kısıtlı oturma düzeni sayesinde kalabalıktan tamamen izole, dalga sesleri ve kaliteli müzik eşliğinde kendinize ait özel bir zaman dilimi yaratabilirsiniz. 

Adres: M. Fevzi Çakmak Mah. 4152 Sok. No: 16, Urla / İzmir

Instagram: @fuegourla

  • Jale Urla 

Denize sıfır konumlanan yalı mimarisinin en üst katında yer alan bu teras, körfezin dinginliğine tepeden bakıyor. Suyun hemen üzerindeymiş hissi veren özel konumunda, miksoloji uzmanlarının elinden çıkan esansiyel karışımlar sunuluyor. Özel bir karşılama ritüeliyle başlayan akşam, yıldızların altında devam eden ağırbaşlı bir müzik dinletisiyle tamamlanıyor. 

Adres: İskele, İskele Cad. No: 125., Urla / İzmir, 35430

Instagram: @jaleurla

Urla'da After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar

Urla'nın doğası gereği mekanların büyük kısmı 01.30 - 02.00 gibi müziği sonlandırır. Ancak geceyi bitirmek istemeyenler için çalışan belirli noktalar bulunur.

  • The Harp Irish Pub 

Tarihi bir binada, ahşap işlemeli devasa barı ve gerçek bir İrlanda pub'ı karakteriyle hizmet veren bu adres, geç saatlere kadar ritmi düşürmeyenlerin uğrak noktasıdır. Haftanın belirli günleri sahne alan blues grupları, mekandaki enerjiyi anında değiştirirken, gecenin son saatleri bar etrafındaki uzun sohbetlere ayrılıyor. 

Adres: Yeni Mah. Demirciler Sk. No: 11, Urla / İzmir 

Instagram: @theharpurla 

  • Urla Surf House 

Gülbahçe sahilindeki sörf merkezi, gece yarısından sonra kumsal etkinliklerinin ruhunu sabaha kadar taşıyor. Açık havada yanan ateşin etrafında kurulan DJ kabininden yükselen elektronik setler, gün doğumuna dek devam ediyor. Kurallardan uzak, doğayla bütünleşen ve yüksek enerjili bir kitleye hitap ediyor. 

Adres: Gülbahçe Mah. 12075 Sok. No: 46, Urla / İzmir

Instagram: @urlasurfhouse 

  • Dokuz Pub 

İskele bölgesindeki mekanların büyük çoğunluğu dinlenmeye çekilirken kapılarını açık tutmaya devam eden işletme, geceye devam etmek isteyenleri ağırlıyor. Bar çevresindeki uzun sohbetler, nostaljik rock kayıtları ve özenli ikramlarla sabaha kadar süren ağırbaşlı bir eğlence kültürünü yansıtıyor. 

Adres: 2121 Sok. No: 4 İskele Mah., Urla / İzmir, 35010

Instagram: @dokuzpuburla 

  • Le Bon Jardin Urla 

Sanat Sokağı'nın kalbinde, ağaçların gölgesindeki saklı avlusunda, gece yarısından sonra elektronik müziğin merkezine dönüşüyor. Akustik tasarımı sayesinde, doğanın sessizliği içinde yüksek tempolu DJ performansları sabahın ilk ışıklarına kadar kesintisiz devam ediyor. Seçkin bir kitlenin bir araya geldiği mekanda, özenli ışıklandırmalar ve uzman bar ekibinin hazırladığı enerji verici botanik sunumlar, güneşin doğuşuna kadar keyifli bir deneyim yaşatıyor. 

Adres: Yeni Mah., Zafer Cad. No: 73, Urla / İzmir

Instagram: @lebonjardinurla

Urla Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Urla Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Urla'nın işletme standartları, fiyatlandırma politikalarındaki şeffaflıkla desteklenir. Mekanlar kapasite kısıtlamaları nedeniyle belirli kurallar çerçevesinde ilerler.

Giriş Ücreti ve Minimum Konsümasyon Politikası

  • Ön Ödeme (Depozito): Yoğun yaz sezonunda ve özel performansların olduğu akşamlarda rezervasyon esnasında kişi başı ön ödeme alınabilmektedir. Bu tutar gecenin sonunda adisyondan eksiksiz olarak düşülür.

  • Minimum Harcama Tutarı: Deniz kıyısındaki ilk sıra masalar veya sahneyi cepheden gören localar için işletmeler minimum harcama limiti belirler. Bu limitler rezervasyon sırasında misafire net bir şekilde teyit ettirilir.

  • Biletleme / Kapı Ücreti: Sadece özel etkinlik alanlarında veya amfi tiyatro benzeri açık hava sahnelerindeki (Urla Sahne vb.) konserlerde biletleme uygulanır. Standart barlarda giriş ücreti bulunmaz.

  • Sabit Fiyatlı Etkinlikler: Gastronomi ve müziğin birleştiği bazı şef restoranları, özel gecelerde 'tadım menüsü + müzik' formatıyla kişi başı sabit ücret talep edebilir.

Yabancı Turist Fiyatı mı, Yerli Fiyat mı? Şeffaf Mekanlar

  • Tek Fiyat Politikası: Listelenen üst düzey mekanların tamamında menü fiyatları açıktır. Genel olarak şeffaf ve tek fiyat politikası izlenir.

  • Menü Güncellemeleri: İthal ürün yelpazesi geniş olan işletmelerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar menü fiyatlarına yansıtılabilir ancak bu durum sipariş anında, masanızdaki menüde açıkça görülür.

  • Şeffaf Adisyon: Masanıza getirilen hesaba, sipariş edilmemiş veya belirtilmemiş hiçbir sürpriz bedel yansıtılmaz.

İşte Urla Eğlence Mekanları Fiyat Rehberi

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SSS: Urla Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Urla Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Urla ziyaretiniz öncesi aklınıza takılan soruları da yanıtlıyoruz. Bu sayede her detayı ile kusursuz bir tatil geçirmeniz konusunda size destek oluyoruz. 

Urla'da Eğlence Kaçta Başlar, Sabaha Kadar mı Sürer?

Urla'da akşam yemeği saatleri erken başlar. Canlı müzik veya DJ performansları ise çoğunlukla 22.00 civarında hareketlenir. Bölgedeki genel düzenleme ve kalite standartları gereği mekanların büyük çoğunluğu 01.30 ile 02.00 arasında müziği tamamen kapatır. Sadece özel etkinlik alanları ve After Party konseptine uygun birkaç nokta sabah saatlerine kadar faaliyet gösterir.

Urla'da Aile Dostu Eğlence Mekanları Var mı?

Urla, akşam yemekleri için tüm yaş gruplarına açık geniş bahçelere sahiptir. Ancak saat 21.30 - 22.00 sonrası mekanlar bar konseptine geçtiğinde, listelediğimiz işletmelerin bazılarında +18 yaş kuralı uygular. Müzik dinlemek için plan yapıyorsanız, mekanla iletişime geçerek yaş politikasını önceden teyit etmeniz tavsiye edilir.

Urla Eğlence Mekanlarına Ulaşmak İçin En İyi Yol Hangisi?

Bölgedeki merkezler (Çarşı, Kuşçular, İskele) arası yürüyüş mesafesinde olmadığından araç kullanımı şarttır. Gece eğlencesine katılacaklar için oldukça profesyonel hizmet veren şoförlü VIP transfer hizmetleri en konforlu ve güvenli seçenektir. Ayrıca taksi taleplerinizi, mekandan ayrılmadan en az otuz dakika önce görevliler aracılığıyla iletmeniz işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

İzmir'den Urla Kaç Dakika, Nasıl Gidilir?

İzmir merkezinden (Alsancak, Konak veya Karşıyaka) Urla'ya otoban üzerinden ulaşım trafik yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık 35-45 dakika sürmektedir. Otoban gişelerinden Urla tabelalarını takip etmeniz yeterlidir. 

Mesafenin kısalığı ve otobanın gece saatlerindeki sakinliği sayesinde, İzmir'den gelip gece eğlencesi sonrası tekrar İzmir'e dönmek son derece rahat bir planlamadır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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