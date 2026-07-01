Alaçatı'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Alaçatı tek bir merkezden ibaret değildir; her bölge kendi misafir profilini ve eğlence saatini yaratmıştır. Akşamınızı planlarken yüksek desibelli bir parti mi yoksa imza kokteyller eşliğinde bir konser mi aradığınıza göre doğru rotayı belirlemek, kusursuz bir deneyimin ilk adımıdır.

Alaçatı Çarşı ve Merkez'deki Gece Mekanları

Restore edilmiş eski Rum evlerinin çevrelediği çarşı ve Hacımemiş bölgesi, akşam yemeklerinin sokağa taştığı ama aynı zamanda avluların ardında devasa sahnelerin gizlendiği bir yapıya bürünmüştür. Gastronomi ile başlayan akşamlar, gece yarısına doğru DJ setlerinin ve canlı performansların ritmiyle yüksek volümlü bir eğlenceye dönüşmektedir.

Limon Köyiçi

Ege mutfağının modern dokunuşlarla sunulduğu akşam yemekleri, saat 23:00 itibarıyla yerini On Air konseptli DJ performanslarına bırakıyor. Asırlık ağaçların altına kurulan masalarda başlayan dingin sohbetler, gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek tempolu bir eğlenceye evriliyor. Yüksek sezonda yer bulmak ciddi bir ön planlama gerektirir.

Adres: Yenimecidiye Mah. Cumhuriyet Cad. No: 21/1 Alaçatı, 35937, Çeşme / İzmir

Instagram: @limonkoyici

Scatola

Botanik detaylarla zenginleştirilmiş mimarisi, özel miksologların hazırladığı menüsü ve elektronik altyapılı müzikleriyle öne çıkan bir buluşma noktası. Sokağın karmaşasından izole edilmiş avlusunda, kaliteli içeceklerinizi yudumlarken kalabalık gruplarınızla sohbet edebileceğiniz, ilerleyen saatlerde ise ritme ayak uydurabileceğiniz dinamik bir alandır.

Adres: Alaçatı, Kemalpaşa Cad. No: 61 D: 1A, 35930, Alaçatı, Çeşme / İzmir

Instagram: @scatolaalacati

Port Alaçatı ve Çevresinde Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Merkezin dar sokaklarındaki sıkışıklıktan uzaklaşmak isteyenler için Port bölgesi ve çevresi, denize sıfır konumda ferah alternatifler sunar. Doğrudan yat limanına veya kumsala açılan bu işletmeler, ödüllü şef tabaklarının uluslararası kulüp standartlarıyla kesiştiği özel alanlardır.

Rakish Alaçatı

Port bölgesinin marinaya sıfır konumunda, dünya mutfağından özenle seçilmiş tabakları ve imza reçeteleriyle gastronomi sınırlarını zorluyor. Akşam yemeği sırasında marinadaki teknelerin direklerinden gelen seslere eşlik eden dingin atmosfer, saatler ilerledikçe yerini elektronik altyapılı, enerjisi yüksek bir geceye bırakıyor. Akşamı bütünüyle tek mekanda tamamlamak isteyen misafirler için eksiksiz bir deneyim sunmaktadır.

Adres: Alaçatı Port, 18001. Sok. No: 3-1C, Çeşme / İzmir

Instagram: @alacatirakish

Miso Meze Balık

Biblos Resort bünyesinde yer alan mekan, Ege'nin deniz ürünlerini 'çiftlikten sofraya' felsefesiyle sunmaktadır. Usta şeflerin elinden çıkan meze yorumları, denizin hemen kıyısında, dalga sesleri eşliğinde masanıza ulaşıyor. Eşsiz bir gün batımı manzarasıyla başlayan akşam, dingin ve son derece rafine bir deneyime dönüşüyor.

Adres: Alaçatı, 18012. Sk. No: 2/A (Biblos Resort), Çeşme / İzmir

Instagram: @misomezebalik

Esnaf Alaçatı

Yemek ile başlayan akşamı, dakikalar içinde yüksek oktanlı bir eğlenceye çevirme konusunda uzmanlaşmış bir işletme. Çalışanların da dansa katıldığı, masaların etrafında ritmin hiç düşmediği bu mekanda, kalabalık arkadaş gruplarıyla unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz. Sezon boyunca tamamen dolu kapasiteyle çalışır.

Adres: Marin Alaçatı, Alaçatı, 18000/1 Sok. No: 4/28, 35930, Çeşme / İzmir

Instagram: @esnafofficial