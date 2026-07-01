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Alaçatı'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Alaçatı'nın En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 08:03
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Ege'nin tarihi taş sokaklarından denizin tuzlu esintisine uzanan Alaçatı, 2026 sezonunda da kendi ritmiyle konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Tatil akşamlarının her saatinde ayrı bir incelik ve kalite arayan bir gezginseniz, doğru adresi bulmak tatilinizin kalitesini belirleyecektir. İster şeflerin imza tabaklarıyla başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine uzanan bir tempo arayın, ister gün batımında sadece denizin sesine eşlik eden akustik tınıları tercih edin; Alaçatı'nın sunduğu alternatifleri sizin için mercek altına aldık. Seçimlerinizi yaparken, her sokağın ve her kumsalın kendine has bir dinamiği olduğunu unutmamalısınız.

Peki Alaçatı'da nerede yemek yenir? Nerede eğlenilir? Sabaha kadar açık mekanlar nerede? İşte, sezonun en trend Alaçatı mekanları...

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Alaçatı'da Eğlence Nerede? Bölge Bölge Rehber - 2026

Alaçatı'da Eğlence Nerede? Bölge Bölge Rehber - 2026

Alaçatı tek bir merkezden ibaret değildir; her bölge kendi misafir profilini ve eğlence saatini yaratmıştır. Akşamınızı planlarken yüksek desibelli bir parti mi yoksa imza kokteyller eşliğinde bir konser mi aradığınıza göre doğru rotayı belirlemek, kusursuz bir deneyimin ilk adımıdır.

Alaçatı Çarşı ve Merkez'deki Gece Mekanları

Restore edilmiş eski Rum evlerinin çevrelediği çarşı ve Hacımemiş bölgesi, akşam yemeklerinin sokağa taştığı ama aynı zamanda avluların ardında devasa sahnelerin gizlendiği bir yapıya bürünmüştür. Gastronomi ile başlayan akşamlar, gece yarısına doğru DJ setlerinin ve canlı performansların ritmiyle yüksek volümlü bir eğlenceye dönüşmektedir.

  • Limon Köyiçi

Ege mutfağının modern dokunuşlarla sunulduğu akşam yemekleri, saat 23:00 itibarıyla yerini On Air konseptli DJ performanslarına bırakıyor. Asırlık ağaçların altına kurulan masalarda başlayan dingin sohbetler, gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek tempolu bir eğlenceye evriliyor. Yüksek sezonda yer bulmak ciddi bir ön planlama gerektirir. 

Adres: Yenimecidiye Mah. Cumhuriyet Cad. No: 21/1 Alaçatı, 35937, Çeşme / İzmir 

Instagram: @limonkoyici

  • Scatola

Botanik detaylarla zenginleştirilmiş mimarisi, özel miksologların hazırladığı menüsü ve elektronik altyapılı müzikleriyle öne çıkan bir buluşma noktası. Sokağın karmaşasından izole edilmiş avlusunda, kaliteli içeceklerinizi yudumlarken kalabalık gruplarınızla sohbet edebileceğiniz, ilerleyen saatlerde ise ritme ayak uydurabileceğiniz dinamik bir alandır. 

Adres: Alaçatı, Kemalpaşa Cad. No: 61 D: 1A, 35930, Alaçatı, Çeşme / İzmir 

Instagram: @scatolaalacati

Port Alaçatı ve Çevresinde Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Merkezin dar sokaklarındaki sıkışıklıktan uzaklaşmak isteyenler için Port bölgesi ve çevresi, denize sıfır konumda ferah alternatifler sunar. Doğrudan yat limanına veya kumsala açılan bu işletmeler, ödüllü şef tabaklarının uluslararası kulüp standartlarıyla kesiştiği özel alanlardır.

  • Rakish Alaçatı

Port bölgesinin marinaya sıfır konumunda, dünya mutfağından özenle seçilmiş tabakları ve imza reçeteleriyle gastronomi sınırlarını zorluyor. Akşam yemeği sırasında marinadaki teknelerin direklerinden gelen seslere eşlik eden dingin atmosfer, saatler ilerledikçe yerini elektronik altyapılı, enerjisi yüksek bir geceye bırakıyor. Akşamı bütünüyle tek mekanda tamamlamak isteyen misafirler için eksiksiz bir deneyim sunmaktadır. 

Adres: Alaçatı Port, 18001. Sok. No: 3-1C, Çeşme / İzmir 

Instagram: @alacatirakish

  • Miso Meze Balık

Biblos Resort bünyesinde yer alan mekan, Ege'nin deniz ürünlerini 'çiftlikten sofraya' felsefesiyle sunmaktadır. Usta şeflerin elinden çıkan meze yorumları, denizin hemen kıyısında, dalga sesleri eşliğinde masanıza ulaşıyor. Eşsiz bir gün batımı manzarasıyla başlayan akşam, dingin ve son derece rafine bir deneyime dönüşüyor. 

Adres: Alaçatı, 18012. Sk. No: 2/A (Biblos Resort), Çeşme / İzmir 

Instagram: @misomezebalik 

  • Esnaf Alaçatı

Yemek ile başlayan akşamı, dakikalar içinde yüksek oktanlı bir eğlenceye çevirme konusunda uzmanlaşmış bir işletme. Çalışanların da dansa katıldığı, masaların etrafında ritmin hiç düşmediği bu mekanda, kalabalık arkadaş gruplarıyla unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz. Sezon boyunca tamamen dolu kapasiteyle çalışır. 

Adres: Marin Alaçatı, Alaçatı, 18000/1 Sok. No: 4/28, 35930, Çeşme / İzmir 

Instagram: @esnafofficial

Alaçatı'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Alaçatı'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Alaçatı'da takvim yaprakları, eğlencenin kurallarını doğrudan belirler. Temmuz sıcağının devasa kumsal partileriyle, kış aylarının şömine başında dinlenen akustik tınıları birbirine taban tabana zıt iki farklı tatil vadetmektedir.

Yaz Sezonu (Haziran-Eylül): En Kalabalık ve Canlı Mekanlar

Yaz ayları, Alaçatı'nın kumsallara ve dünyaca ünlü DJ sahnelerine taşındığı dönemdir. Öğleden sonra başlayıp güneşi uğurlayan yüksek ritimli sahil partileri, biletleri haftalar öncesinden tükenen elektronik müzik festivalleri bu ayların ana karakteridir.

  • Sommer Klein 

Elektronik müziği devasa görsel şovlarla birleştiren, dünyanın önde gelen prodüktörlerini ağırlayan uluslararası standartlarda bir arena. Yüksek teknoloji ürünü ses sistemi ve dev sahne tasarımlarıyla, geceyi tamamen müziğe ve dansa adamak isteyen kitlelerin birinci tercihidir. 

Adres: Alaçatı, 18001. Sok., No: 3/A Çeşme / İzmir 

Instagram: @sommer.klein 

  • Before Sunset Beach 

Ovacık'ın berrak sularında güne başlayan bu adres, öğleden sonra Ege'nin en çok konuşulan ritüellerinden birine ev sahipliği yapıyor. Özel seçki organik house tınıları kumsala yayılırken, güneşi kusursuz bir ritimle uğurlamak isteyenler için özenle tasarlanmış bir deneyim sunuluyor. Hem gündüz dinlenmek hem de akşamüstü yüksek enerjili bir elektronik müzik kalabalığına karışmak için idealdir. Kapıdaki sıkı misafir listesi uygulaması nedeniyle önceden onay almanız şarttır. 

Adres: Ovacık, Azmak Koyu No: 381/A, 35930 Çeşme / İzmir 

Instagram: @beforesunsetbeach 

  • Kali Alaçatı

Beyaz kumların üzerinde bohem detaylarla örülmüş estetiğiyle dikkat çeken mekan, gündüz saatlerinin dinginliğini akşamüstü partilerine ustalıkla devrediyor. Özel miksologların imzasını taşıyan damıtık içecekler eşliğinde, ulusal ve uluslararası DJ'lerin pikap başına geçtiği saatlerde atmosfer tamamen kabuk değiştiriyor. Estetik algısı yüksek, kaliteden ödün vermeyen ve eğlenceyi kumların üzerinde hissetmek isteyen gezginlerin 2026 rotasındaki vazgeçilmez duraklarındandır. 

Adres: Alaçatı, 18001 Sokak No: 6/1, 35930 Çeşme / İzmir 

Instagram: @kalibeachalacati

  • Cahide Alaçatı

Sınırları zorlayan sahne şovları ve teatral dekorasyonuyla Alaçatı'ya bambaşka bir soluk getiren bir eğlence klasiğidir. Göz alıcı kostümler, kabare performansları ve ünlü isimlerin sahne aldığı gala geceleriyle, misafirlerine sadece bir kulüp değil bütünüyle kurgulanmış bir gösteri vadeder. Akşam yemeğiyle entegre edilen bu yüksek oktanlı ve sürprizlerle dolu eğlenceye dahil olmak için haftalar öncesinden masanızı ayırtmanız gerekmektedir. 

Adres: Alaçatı Mah. Kemalpaşa Cad. No: 76, 35970 Çeşme / İzmir 

Instagram: @cahidealacati

Sezon Dışında Alaçatı'da Açık Olan Eğlence Yerleri

Kış ve bahar aylarında rüzgarın sertleşmesiyle birlikte Alaçatı kalabalığından arınır. Bu dönemde açık kalan sınırlı sayıdaki işletme; lokal şarapların, yanan ateşin ve samimi sohbetlerin merkeze alındığı içe dönük bir yapı sunar.

  • Şerefe Alaçatı

Yunan taverna kültürünü 12 ay boyunca yaşatan, tabak kırma ritüellerinin ve sirtaki seslerinin birbirine karıştığı enerjisi yüksek bir mekan. Sezon dışında dahi önemli isimlerin sahne aldığı, canlı müziğin ve Ege mezelerinin başrolde olduğu bu adres, uzun kış gecelerini ısıtmayı başarıyor. 

Adres: Alaçatı, Cumhuriyet Caddesi No: 11/A, Çeşme / İzmir 

Instagram: @serefealacati

  • Mitu (Alavya Hotel) 

Hacımemiş'in merkezinde, asırlık ağaçların bulunduğu avlusu ve devasa taş şöminesiyle kış aylarının tartışmasız en konforlu alanıdır. Özel kavından seçilen kadehlere hafta sonları sakin caz dinletileri eşlik eder. Soğuk akşamlarda şömine ateşi karşısında derin sohbetlere dalabileceğiniz saygın bir mekandır. 

Adres: Alaçatı, 13003. Sk. No: 1, Çeşme / İzmir 

Instagram: @alavya.alacati

  • Asma Yaprağı 

Kış ortasında dahi masalarının aylar öncesinden rezerve edildiği, tarladan sofraya felsefesinin en ikonik temsilcisi. Açık mutfağındaki büyük bakır tencerelerde ağır ateşte pişen yöresel lezzetleri doğrudan şefin rehberliğinde seçebilirsiniz. Gösterişsiz ama lezzetin zirve noktasında tutulduğu unutulmaz bir Ege akşamıdır. 

Adres: Kerimoğlu Mevki, Alaçatı, 7152. Sokak No: 141/ 1, 35937, Çeşme / İzmir 

Instagram: @asmayapragialacati

Alaçatı'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Alaçatı'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Alaçatı'nın gece hayatı, akşam yemeğinin bitişinden sabahın ilk ışıklarına kadar uzanan süreci, birbirinden tamamen farklı kuralları ve dinamikleri olan konseptlerle kurgulamaktadır. Sokağın enerjisine katılmak istediğinizde akustik altyapısı güçlü performans barları, rüzgarı arkanıza alıp manzaraya odaklanmak istediğinizde teraslar, müziğin temposunu güneş doğana kadar sürdürmek istediğinizde ise izole gece kulüpleri devreye girer.

DJ ve Canlı Müzik Sunan Alaçatı Barları

Gelişmiş ses teknolojileri ve akustik izolasyona önem veren barlar, dışarıya ses taşırmadan içeride bir stüdyo deneyimi sunar. Saat 22:30 civarı hareketlenen bu adresler, orkestra performansları ve tematik DJ setleriyle konuklarını ağırlar.

  • NAest Alaçatı

Şehrin en iddialı ve canlı atmosferlerinden birine sahip olan işletme, özenli akustik altyapısı sayesinde, kokteylinizi yudumlarken yüksek enerjili konserleri stüdyo kalitesinde dinleyebilirsiniz. Misafir kabulünde önceden onaylanmış rezervasyon şartı aranmaktadır. 

Adres: Celal Bayar, 5232. Sok No: 1, Ilıca Çeşme / İzmir 

Instagram: @naestalacati

  • Carna Alaçatı

Geleneksel meyhane kültürünü Ege rüzgarıyla harmanlayan ve geceyi yüksek oktanlı bir kulüp enerjisiyle birleştiren iddialı bir buluşma noktası. Deniz kenarındaki konumu ve antik temalı dekoruyla görsel bir şölen sunarken, akşamın ilerleyen saatlerinde başlayan DJ performansları ve canlı sahneleriyle nabzı zirveye taşıyor. 

Adres: Alaçatı, 18001. Sokak No: 3/B, Çeşme / İzmir 

Instagram: @carnaalacati

  • BOOP ALAÇATI

Hacımemiş'in merkezinde, kendine has bir kitlesi olan ve kapıdan adım attığınız an dinamizmi hissettiren özel bir alandır. Ritmik house ve nu-disco tarzının hakim olduğu müzikal altyapısı, ilerleyen saatlerde resident DJ'lerin temposuyla doruğa ulaşıyor. Hem imza reçeteli bir içecek tatmak hem de sokakla bağını koparmadan yüksek standartta bir müziğe eşlik etmek isteyenlerin adresidir. Kapı politikası her zaman olduğu gibi oldukça nettir. 

Adres: Hacımemiş Mahallesi No: 11 12057 / Çeşme, Alaçatı 35910 

Instagram: @boop_alacati

Yel Değirmenleri Manzaralı Teras Barlar: Alaçatı'nın Gözde Adresleri

Alaçatı'nın meşhur yel değirmenlerinin gölgesinde konumlanan teraslar veya denize sıfır alternatifler, 'Golden Hour' saatlerinde güneşi uğurlamak için en doğru adrestir. Bu barlarda tempoyu yüksek tutmaktan ziyade; chill-out müzikler ve usta miksologların sunduğu aperitivo lezzetleri ön plandadır.

  • Alle Alaçatı Teras & Bar

Alaçatı silüetini ve tarihi yel değirmenlerini panoramik açıyla gören, özel terasıyla dikkat çeken butik bir işletmedir. Güneşin batış saatlerinde, barmenlerin hazırladığı imza reçeteleri yudumlarken arka planda çalan chill-out müziklere kendinizi bırakabilirsiniz. Akşam yemeği öncesinde manzara odaklı ve kalabalıktan yalıtılmış bir deneyim arayanlar için idealdir. 

Adres: Alaçatı, 13082 Sok No: 4, 35930, Çeşme / İzmir 

Instagram: @alle.alacati

  • Ahali Alaçatı

İstanbul'un nitelikli gastronomi kültürünü Çark Plajı'ndaki özel iskelesine taşıyan mekan, gün batımına karşı rafine bir akşam arayanların gözdesi. Terasların yüksekliğine deniz seviyesinden bir alternatif yaratarak, suyun hemen üzerinde batan güneşi izlemek isteyenler için izole bir alan sunuyor. Akşamı yel değirmenleri yerine deniz manzarasına karşı ve kusursuz tabaklara odaklanarak batırmak için doğru bir tercih. 

Adres: Alaçatı Beach Resort, Çark Plajı Mevki, 18010. Sok. No: 11, Çeşme / İzmir 

Instagram: @ahalialacati

Alaçatı'da After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar

Açık hava işletmelerinde saat 01.00 itibarıyla başlayan genel ses kısıtlamaları, geceyi noktalamak istemeyenleri 'after' kulüplerine yönlendirir. Dünyaca ünlü DJ'lerin çaldığı, yüksek kapasiteli ve sıkı kapı politikasına sahip bu alanlarda ritim güneş doğana kadar sürer.

  • Back Room Alaçatı

Merkezdeki müzik yayın yasaklarının devreye girdiği saatlerde, eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına kadar uzatmak isteyen elektronik müzik tutkunlarının yeni sığınağı. Profesyonel ses yalıtımı ve güçlü ışıklandırma altyapısıyla tamamen kapalı devre bir gece kulübü deneyimi yaşatıyor. Özenle seçilmiş kalabalığın enerjisi, ritmik tınılarla birleşerek hız kesmeden devam ediyor. 

Adres: Alaçatı, 12113/4. Sok., Çeşme / İzmir 

Instagram: @backroom.alacati

  • Hol Alaçatı

Gece yarısından sonra enerjisini koruyanların durağıdır. Çarşı ritminin düştüğü geç saatlerde dolmaya başlayan mekan, endüstriyel tasarımı ve stüdyo kalitesindeki profesyonel ses yalıtımıyla sabahın ilk ışıklarına dek yüksek tempoyu sürdürür. Özellikle underground elektronik müzik tutkunlarının rotasında yer almaktadır. 

Adres: Alaçatı, 12012 Sokak, No:22, Çeşme / İzmir 

Instagram: @holalacati

Alaçatı Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Alaçatı Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Bütçenizi yönetirken tatsız bir kapanış yaşamamak adına, 2026 yazında oturmuş olan standart harcama modellerini önceden incelemeniz önemlidir.

Giriş Ücreti ve Minimum Konsümasyon Politikası

  • Biletli Girişler: Sahil partileri, Happy Hour etkinlikleri ve ünlü DJ'lerin sahne aldığı konserler için Biletix veya mekanın kendi uygulaması üzerinden satılan standart bilet uygulaması mevcuttur.

  • Loca Konsümasyon Limitleri: Kendinize özel, sahneyi veya denizi doğrudan gören oturma alanları talep ettiğinizde, masa kapasitesine göre önceden belirlenmiş asgari bir tutarı (minimum harcama limiti) tüketmeyi taahhüt edersiniz.

  • Bistro Limitleri: Ayakta eğlence düzeninde kişi başı belirli bir asgari tüketim limiti (konsümasyon) uygulanır. Gecenin sonunda limit dolmamış olsa dahi belirlenen tutar adisyona eklenir.

Yabancı Turist Fiyatı mı, Yerli Fiyat mı? Şeffaf Mekanlar

Kurumsal altyapıya sahip mekanların neredeyse bütünü QR dijital menü kullanmaktadır. Bu sistem, yerli-yabancı tüm misafirlere Türkçe, net ve güncel fiyatları anlık olarak sunar. Kapısında veya dijital platformlarında fiyat bilgisini gizleyen, sipariş esnasında sözlü fiyat veren işletmelerden uzak durmak, yaşanacak anlaşmazlıkların önüne geçebilir.

İşte Alaçatı Eğlence Mekanları Fiyat Rehberi

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SSS: Alaçatı Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Alaçatı Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Planlamanızda boşluk bırakmamak adına en çok karşılaşılan soruların net yanıtları:

Alaçatı'da Eğlence Kaçta Başlar, Sabaha Kadar mı Sürer?

Alaçatı'nın temposu iki aşamalıdır; akşam yemeklerinin ardından çarşı 23.00'te hareketlenir. Yasal regülasyonlar nedeniyle açık hava kulüplerinde saat 01.00'de müzik kapatılır. Sabaha kadar süren deneyim arayanlar, bu saatten itibaren ses yalıtımlı özel iç mekan kulüplerine veya plajlardaki 'after' alanlarına geçiş yaparlar.

Alaçatı'da Aile Dostu Eğlence Mekanları Var mı?

Saat 20.00 - 23.00 arasında çarşı içindeki nezih şef restoranları, aileler için idealdir. Yüksek müziğin olmadığı, fonda sakin bir caz veya akustik gitar sesinin duyulduğu, masalar arası mesafenin geniş tutulduğu avlu işletmeleri, çocuklu ailelerin rahatça vakit geçirmesine olanak tanır.

Alaçatı Eğlence Mekanlarına Ulaşmak İçin En İyi Yol Hangisi?

Çarşı merkezindeki parke taşlı sokaklar sadece yayalara açıktır. Bu sebeple konforlu bir ayakkabı seçimi hayat kurtarır. Ayrıca Dalyan, Ovacık ve Port gibi dış alanlarda konumlanan işletmelere giderken kendi aracınızı kullanmak yerine, taksi veya özel transfer tercih etmeniz zaman kaybını önleyecektir.

Alaçatı'da Mekanlara Gitmeden Önce Rezervasyon Şart mı?

Özellikle yaz sezonunda büyük önem taşır. Kapıdan giriş şansı oldukça düşüktür. Tatilinizi kurguladığınız gün, gitmek istediğiniz mekanlar için rezervasyonlarınızı garanti altına almanız, akşam saatlerinde kapıda yaşanabilecek mağduriyetleri tamamen ortadan kaldıracaktır.

Alaçatı Gece Hayatında Kılık Kıyafet (Dress Code) Kuralı Var mı?

Katı kurallarla yazılmamış olsa da, Alaçatı'nın kendine has bir 'Smart Casual / Resort Chic' tarzı vardır. Plaj kıyafetleriyle akşam yemeğine ya da gece kulüplerine giriş kabul görmez. Özenli ve mevsime uygun keten dokuların tercih edildiği bir giyim tarzı, mekanların kapı politikalarından rahatça geçmenizi sağlar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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