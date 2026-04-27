'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' Yarışında Ülkemizi Temsil Edecek 4 Köy Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 08:14

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen “En İyi Turizm Köyü Programı”nın 2026 seçkisi hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye'yi temsil edecek köyler de belli oldu. 

Ülkemizden Çanakkale, İzmir, Muğla ve Tunceli'nin birer köyü listeye aday oldu!

Türkiye, 4 köyüyle “2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı”nda yerini aldı.

Çanakkale Adatepe Köyü, İzmir Sığacık Mahallesi, Muğla Eski Datça Mahallesi ve Tunceli Ziyaret Köyü, BM'nin 2026 Yılı En İyi Turizm Köyü programına aday gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte belirlenen adaylar; tarihi mirasın korunması, yerel yaşamın sürdürülebilirliği ve turizmde kalite odaklı gelişim kriterleri çerçevesinde değerlendiriliyor. 

Farklı bölgelerimizi temsil eden bu yerleşimlerin uluslararası değerlendirme sürecine dahil edildiği bildirildi. Her ülkenin en fazla 8 adayla katılabildiği program kapsamındaki başvuruların 9 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanırken, sonuçların 2026 yılının üçüncü çeyreğinde açıklanması öngörülüyor.

Peki daha önce hangi köylerimiz listeye adını yazdırmıştı?
2025 yılındaki listeye ise Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köyleri seçilmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu köylerimizin doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz sene, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görülmüştü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirilmişti. 

Bu sene listenin nasıl şekilleneceği de merak konusu...

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
