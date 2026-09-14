Mısır Basınında Trabzonspor Eleştirisi: "Salah Transferi Harici Planları Yokmuş"

Al Ahly TV sunucusu Mohamed Fares, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Facebook hesabından açıklama yaptı. Fares, Trabzonspor'un bu sezonki tek planının Salah'ı transfer etmek olduğunu savundu. Bunun dışında kulübün bir planı bulunmadığını öne sürdü. Bu koşullarda Salah için işin gerçekten zor olduğunu söyledi.