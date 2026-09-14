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Mısır Basınında Trabzonspor Eleştirisi: "Salah Transferi Harici Planları Yokmuş"

Mısır Basınında Trabzonspor Eleştirisi: "Salah Transferi Harici Planları Yokmuş"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 18:34
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Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma, Mısır basınında geniş yankı buldu. Al Ahly TV sunucusu Mohamed Fares, mağlubiyetin ardından Mohamed Salah'ın performansını sosyal medyadan değerlendirdi. Fares'in yorumlarının ardından Salah'ın kaptanlık pazubandı takması yönünde çağrılar yükseldi.

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Konyaspor, sezonun ilk 4 maçını kaybettikten sonra bu galibiyetle sezonun ilk puanlarını aldı.

Konyaspor, sezonun ilk 4 maçını kaybettikten sonra bu galibiyetle sezonun ilk puanlarını aldı.

Konyaspor, ligin ilk 4 haftasında hiç puan alamamıştı. Trabzonspor karşısındaki 1-0'lık galibiyet, takımın sezondaki ilk 3 puanı oldu. Mısır basını, bu sonucu Trabzonspor'un savunma zafiyetine işaret olarak yorumladı. Takıma dair eleştirilerin dile getirildiği yayınlarda transfer politikasına da dikkat çekildi.

Mohamed Fares, Trabzonspor'un sezonu yalnızca Salah transferi üzerine kurduğunu öne sürdü.

Mohamed Fares, Trabzonspor'un sezonu yalnızca Salah transferi üzerine kurduğunu öne sürdü.

Al Ahly TV sunucusu Mohamed Fares, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Facebook hesabından açıklama yaptı. Fares, Trabzonspor'un bu sezonki tek planının Salahtransfer etmek olduğunu savundu. Bunun dışında kulübün bir planı bulunmadığını öne sürdü. Bu koşullarda Salah için işin gerçekten zor olduğunu söyledi.

Mısır basını ve taraftarlar, Salah'ın kaptanlık pazubandı takmasını istedi.

Mısır basını ve taraftarlar, Salah'ın kaptanlık pazubandı takmasını istedi.

Mısır basınında ve Trabzonspor taraftarlarının sosyal medya paylaşımlarında Salah'ın kaptanlık pazubandı takması yönünde çağrılar yükseldi. Salah, Liverpool'dan ayrılışının ardından ağustos ayında Trabzonspor'la iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Transferin ardından camianın beklentisi takımla ilgili de hızla yükselmişti. Ancak puan kayıpları camiada moralleri bozdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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