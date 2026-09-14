Mısır Basınında Trabzonspor Eleştirisi: "Salah Transferi Harici Planları Yokmuş"
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Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma, Mısır basınında geniş yankı buldu. Al Ahly TV sunucusu Mohamed Fares, mağlubiyetin ardından Mohamed Salah'ın performansını sosyal medyadan değerlendirdi. Fares'in yorumlarının ardından Salah'ın kaptanlık pazubandı takması yönünde çağrılar yükseldi.
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Konyaspor, sezonun ilk 4 maçını kaybettikten sonra bu galibiyetle sezonun ilk puanlarını aldı.
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Mohamed Fares, Trabzonspor'un sezonu yalnızca Salah transferi üzerine kurduğunu öne sürdü.
Mısır basını ve taraftarlar, Salah'ın kaptanlık pazubandı takmasını istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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