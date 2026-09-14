Pfizer, Covid Aşılarından Dolayı Oluşan Borcu Ödemeyen Romanya ve Polonya'ya Haciz İşlemi Başlattı

Pandemiden kalan bu sıra dışı anlaşmazlık, Pfizer ile hava seyrüsefer kurumlarını karşı karşıya getirdi. Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı CEO’su Magdalena Jaworska-Maćkowiak, haczedilen gelirlerin kurum bütçesinin yüzde 80’inden fazlasını oluşturduğunu belirterek, “Havayolları bizim sunduğumuz hizmet için para ödüyor ve bizim paramız rehin alınıyor. Aşılarla ilgili dava devlet ile Pfizer arasında. Havacılıkla hiçbir ilgisi yok.” dedi. Pfizer ise uygulamanın sözleşmenin yerine getirilmesini sağlamak için uygun ve ölçülü olduğunu savunarak, mahkeme kararının pandemi dönemindeki sözleşme yükümlülüklerinin önemini teyit ettiğini açıkladı.