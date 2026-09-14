Pfizer, Covid Aşılarından Dolayı Oluşan Borcu Ödemeyen Romanya ve Polonya'ya Haciz İşlemi Başlattı
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Pfizer, Covid-19 aşılarının satın alımından kaynaklanan yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme anlaşmazlığı nedeniyle Polonya ve Romanya yönetimleriyle hukuki mücadeleye girdi.
Wall Street Journal’ın aktardığına göre, davayı kazanan Pfizer, iki ülkenin ödemesi gereken tutarın tahsili için harekete geçti. Şirketin girişimleri kapsamında, hava yolu şirketlerinden alınan hava trafik ücretlerinden Polonya ve Romanya’ya aktarılması gereken gelirler üzerinde haciz uygulanmaya başlandı.
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Davaya konu borç, sipariş edilip alınmayan aşılardan kaynaklanıyor.
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Havayolları şirketi ve Pfizer karşı karşıya gelmiş durumda.
İhtiyaç duyulandan fazla aşı boşa çıktı.
Daha önce benzer bir şekilde haciz işlemleri uygulandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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