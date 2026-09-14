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Pfizer, Covid Aşılarından Dolayı Oluşan Borcu Ödemeyen Romanya ve Polonya'ya Haciz İşlemi Başlattı

Pfizer, Covid Aşılarından Dolayı Oluşan Borcu Ödemeyen Romanya ve Polonya'ya Haciz İşlemi Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 17:24
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Pfizer, Covid-19 aşılarının satın alımından kaynaklanan yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme anlaşmazlığı nedeniyle Polonya ve Romanya yönetimleriyle hukuki mücadeleye girdi.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, davayı kazanan Pfizer, iki ülkenin ödemesi gereken tutarın tahsili için harekete geçti. Şirketin girişimleri kapsamında, hava yolu şirketlerinden alınan hava trafik ücretlerinden Polonya ve Romanya’ya aktarılması gereken gelirler üzerinde haciz uygulanmaya başlandı.

Kaynak - Gazete Oksijen

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Davaya konu borç, sipariş edilip alınmayan aşılardan kaynaklanıyor.

Davaya konu borç, sipariş edilip alınmayan aşılardan kaynaklanıyor.

Davanın temelinde, Polonya ve Romanya’nın Pfizer ile imzaladığı ancak daha sonra ihtiyaç kalmayan Covid-19 aşıları için yapılan anlaşmalar bulunuyor. Pfizer, henüz üretilmemiş milyarlarca dolarlık aşı siparişlerinin yerine getirilmesini talep ederken, nisan ayında açtığı hukuk mücadelesini kazanarak iki ülkeyi 90 milyondan fazla dozluk sözleşmelere bağlı tutmayı başardı. Şirket, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık alacağını tahsil edebilmek için havayollarının iki ülkenin hava sahasını kullanırken ödediği ücretlere haciz koyma hakkı da elde etti.

Havayolları şirketi ve Pfizer karşı karşıya gelmiş durumda.

Havayolları şirketi ve Pfizer karşı karşıya gelmiş durumda.

Pandemiden kalan bu sıra dışı anlaşmazlık, Pfizer ile hava seyrüsefer kurumlarını karşı karşıya getirdi. Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı CEO’su Magdalena Jaworska-Maćkowiak, haczedilen gelirlerin kurum bütçesinin yüzde 80’inden fazlasını oluşturduğunu belirterek, “Havayolları bizim sunduğumuz hizmet için para ödüyor ve bizim paramız rehin alınıyor. Aşılarla ilgili dava devlet ile Pfizer arasında. Havacılıkla hiçbir ilgisi yok.” dedi. Pfizer ise uygulamanın sözleşmenin yerine getirilmesini sağlamak için uygun ve ölçülü olduğunu savunarak, mahkeme kararının pandemi dönemindeki sözleşme yükümlülüklerinin önemini teyit ettiğini açıkladı.

İhtiyaç duyulandan fazla aşı boşa çıktı.

İhtiyaç duyulandan fazla aşı boşa çıktı.

AB, 2021’de Pfizer ve BioNTech ile yüz milyonlarca doz Covid-19 aşısı için anlaşma yaptı. Ancak pandeminin etkisinin azalmasıyla Avrupa’nın elinde ihtiyaç fazlası aşılar kaldı. Polonya ve Romanya, fazla dozların ücretini karşılayamayacaklarını açıklayarak sözleşmelere karşı çıktı. Diğer ülkeler uzlaşırken iki ülke ile Pfizer arasındaki hukuki mücadele devam etti.

Daha önce benzer bir şekilde haciz işlemleri uygulandı.

Daha önce benzer bir şekilde haciz işlemleri uygulandı.

Şirketlerin devletlerden alacaklarını tahsil etmek için sıra dışı yöntemlere başvurması yeni değil. Elliott Investment Management, 2012’de Arjantin’in borcu nedeniyle bir donanma gemisine el koydururken, Cairn Energy de 2021’de Hindistan’a ait bazı Paris’teki mülkleri haczettirme hakkı kazandı.

Son yıllarda Arnavutluk, Bosna-Hersek ve İspanya ile yaşanan anlaşmazlıklarda da hava trafik kontrol gelirleri hedef alındı. Avrupa’da bu ücretler önce Eurocontrol’e ödenip ülkelere aktarılıyor. Ancak 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni hukuki korumalar, Polonya ve Romanya’nın daha önce konulan hacizlerini kapsamıyor. İki ülkenin itirazları sürerken temyiz duruşmalarının ekim ve ocak aylarında yapılması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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