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Nijerya Basınının İddiası: Galatasaray'ın Talebini Nijerya Reddetti

Nijerya Basınının İddiası: Galatasaray'ın Talebini Nijerya Reddetti

Nijerya galatasaray
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 13:43
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Score Nigeria kaynaklı iddiaya göre Galatasaray ile Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) arasında Victor Osimhen krizi patlak verdi. Geçtiğimiz hafta kasık sakatlığı geçiren 27 yaşındaki golcünün toparlanma sürecini tamamlaması için sarı-kırmızılı kulübün NFF'ye resmi bir yazıyla başvurduğu, Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giymemesini istediği öne sürüldü. Ancak Nijerya cephesinden gelen yanıt Galatasaray'ı hayal kırıklığına uğrattı: iddiaya göre federasyon, yıldız oyuncuyu 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynanacak kritik maçlar için vazgeçilmez gördüğünü bildirdi ve bu talebi reddetti. Osimhen'in bu gelişmeyle birlikte millî takımın final 24 kişilik kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

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Sakatlık Nereden Çıktı: Osimhen'in Kasığında Ne Tespit Edildi?

Sakatlık Nereden Çıktı: Osimhen'in Kasığında Ne Tespit Edildi?

Osimhen, 4 Eylül'de Galatasaray'ın İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçta 16. dakikada attığı golün ardından sağ kasığında hissettiği rahatsızlık nedeniyle 33. dakikada oyundan alınmıştı. Yapılan MRI görüntülemesinde sağ adduktor kas grubunda kanamalı, orta-ileri düzeyde bir zorlanma tespit edildi.

Kulüp doktorlarının öngörüsüne göre golcünün sahalara dönüşü iki ila üç hafta sürecek; bu süre hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçını hem de Nijerya'nın AFCON elemelerini kapsıyor. Osimhen, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a bu yaz 75 milyon euroluk bedelle Türkiye futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kalıcı şekilde bağlanmıştı; kulübün onu bir milli takım arasında riske atmak istememesi bu yüzden şaşırtıcı karşılanmıyor.

Galatasaray'ın Mektubuna Nijerya'dan Ret: "Bu İki Maç İçin Risk Almak İstemiyoruz"

Galatasaray'ın Mektubuna Nijerya'dan Ret: "Bu İki Maç İçin Risk Almak İstemiyoruz"

Score Nigeria'nın bir NFF yetkilisine dayandırdığı iddiaya göre Galatasaray, Osimhen'in sakatlığından tam olarak toparlanabilmesi için federasyona resmi bir yazı göndererek oyuncunun eleme kadrosuna alınmamasını talep etti. Yetkili, federasyonun bu isteğe verdiği yanıtı şöyle aktardı: 'Galatasaray, Osimhen'in elemelerde forma giymemesi için NFF'ye bir mektup gönderdi, ancak NFF, futbolcunun Madagaskar ve Gine-Bissau karşısındaki kritik maçlar için seçime hazır olmasını istediklerini bildirdi.' Aynı yetkili, Osimhen'in teknik direktör Eric Chelle'nin kadrosunda her zaman ilk sırada yer aldığını, bu yüzden federasyonun bu iki maç için hiçbir risk almak istemediğini sözlerine ekledi.

FIFA takviminde resmi millî takım arası olarak görünen bu dönemde kulüplerin oyuncularını serbest bırakması kural gereği zorunlu tutuluyor; iddiaya göre bu yüzden Osimhen'in ismi nihai 24 kişilik kadroda yer aldı. Bu arada Türkiye tarafında da baskı sürüyor: Beş haftanın ardından 26. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, ligde ikinci sıradaki Beşiktaş'ın sadece bir puan önünde bulunuyor; Osimhen'in yarın oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyip giymeyeceği ise merak konusu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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