Nijerya Basınının İddiası: Galatasaray'ın Talebini Nijerya Reddetti
Score Nigeria kaynaklı iddiaya göre Galatasaray ile Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) arasında Victor Osimhen krizi patlak verdi. Geçtiğimiz hafta kasık sakatlığı geçiren 27 yaşındaki golcünün toparlanma sürecini tamamlaması için sarı-kırmızılı kulübün NFF'ye resmi bir yazıyla başvurduğu, Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giymemesini istediği öne sürüldü. Ancak Nijerya cephesinden gelen yanıt Galatasaray'ı hayal kırıklığına uğrattı: iddiaya göre federasyon, yıldız oyuncuyu 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynanacak kritik maçlar için vazgeçilmez gördüğünü bildirdi ve bu talebi reddetti. Osimhen'in bu gelişmeyle birlikte millî takımın final 24 kişilik kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.
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