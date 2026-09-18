Nijerya Basınının İddiası: Galatasaray'ın Talebini Nijerya Reddetti

Score Nigeria'nın bir NFF yetkilisine dayandırdığı iddiaya göre Galatasaray, Osimhen'in sakatlığından tam olarak toparlanabilmesi için federasyona resmi bir yazı göndererek oyuncunun eleme kadrosuna alınmamasını talep etti. Yetkili, federasyonun bu isteğe verdiği yanıtı şöyle aktardı: 'Galatasaray, Osimhen'in elemelerde forma giymemesi için NFF'ye bir mektup gönderdi, ancak NFF, futbolcunun Madagaskar ve Gine-Bissau karşısındaki kritik maçlar için seçime hazır olmasını istediklerini bildirdi.' Aynı yetkili, Osimhen'in teknik direktör Eric Chelle'nin kadrosunda her zaman ilk sırada yer aldığını, bu yüzden federasyonun bu iki maç için hiçbir risk almak istemediğini sözlerine ekledi.

FIFA takviminde resmi millî takım arası olarak görünen bu dönemde kulüplerin oyuncularını serbest bırakması kural gereği zorunlu tutuluyor; iddiaya göre bu yüzden Osimhen'in ismi nihai 24 kişilik kadroda yer aldı. Bu arada Türkiye tarafında da baskı sürüyor: Beş haftanın ardından 26. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, ligde ikinci sıradaki Beşiktaş'ın sadece bir puan önünde bulunuyor; Osimhen'in yarın oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyip giymeyeceği ise merak konusu.