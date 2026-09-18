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Seçtiğin Tatlılara Göre Gerçekte Ne Kadar Mutsuzsun?

Seçtiğin Tatlılara Göre Gerçekte Ne Kadar Mutsuzsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
18.09.2026 - 13:50
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Bazen insan ne hissettiğini bile tam olarak anlayamaz ama canının çektiği tatlı nedense çok şey anlatabilir. Kimi stresliyken çikolataya sarılır, kimi kendini iyi hissetmek için sütlü ve hafif tatlıları seçer, kimi de “bugün ne olursa olsun” deyip en ağır tatlıyı söyler. Peki senin tatlı seçimlerin aslında ruh halin hakkında ne söylüyor?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Uzun ve yorucu bir günün sonunda kendine tatlı söyleyeceksin. Hangisini seçersin?

4. Bir kafeye oturdun. Menüyü açtığında gözün ilk hangisine gider?

5. Canın özellikle “tatlı bir şey” çekiyor hangisini alırsın?

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6. Bir arkadaşın “Sana tatlı ısmarlıyorum, ne istersin?” dedi. Hiç düşünmeden hangisini söylersin?

7. Evde yalnızsın ve gece herkes uyumuş. Mutfağa gidip kendine bir tatlı hazırlayacaksın. Hangisini yaparsın?

8. Çocukluğundan beri seni mutlu eden bir tatlı seçmen gerekse hangisini seçerdin?

Mutsuzluktan Çok Yorulmuşsun

Senin cevaplarında büyük bir mutsuzluktan ziyade günlük hayatın getirdiği yorgunluk, stres ve zaman zaman kendine ayıracak alan bulamama hali öne çıkıyor. Tatlı senin için çoğunlukla bir kaçıştan çok küçük bir keyif alanı. Gün kötü geçtiğinde “her şey berbat” moduna girmek yerine kendine küçük bir ödül vermeyi tercih ediyorsun. Bu nedenle duygularını tamamen bastıran biri değilsin; sadece onları büyütmeden geçirmeyi biliyorsun.

Ancak burada küçük bir ayrıntı var: Sürekli güçlü durmaya alıştığın için bazen gerçekten ne kadar yorulduğunu fark etmeyebilirsin. “Biraz dinlenirim geçer” diyerek ertelediğin şeyler zamanla birikebilir. Senin mutsuzluğun dramatik bir şekilde ortaya çıkmıyor; daha çok isteksizlik, hiçbir şey yapmak istememe, insanlardan biraz uzaklaşma ve eski keyiflerinin eskisi kadar keyif vermemesi şeklinde kendini gösterebilir.

İçten İçe Birikmiş Bir Mutsuzluğun Var

Senin cevapların, dışarıdan bakıldığında hayatına devam ediyor gibi görünsen de içeride bazı şeylerin bir süredir biriktiğini düşündürüyor. Günlük sorumluluklarını yerine getiriyorsun, insanlarla konuşuyorsun, gülüyorsun, hatta zaman zaman gerçekten eğleniyorsun. Fakat bütün bunların arasında “Ben aslında ne zamandır böyle hissediyorum?” diye düşündüğün anlar olabilir.

Tatlı seçimlerinde de bir konfor arayışı dikkat çekiyor. Kendini kötü hissettiğinde sana hızlıca iyi hissettirecek, tanıdık veya yoğun tatlara yöneliyorsun. Bu illa ki kötü bir şey değil; hepimizin kendimizi rahatlatmak için kullandığı küçük ritüeller var. Fakat senin durumunda mesele yalnızca tatlı değil. Bazen kendini ödüllendirmenin, dinlenmenin veya duygularını yatıştırmanın tek yollarından biri haline gelebilir.

Mutsuzluğunu Küçük Kaçışlarla Örtüyorsun

Mutsuzluğunu Küçük Kaçışlarla Örtüyorsun

Senin cevaplarında belirgin bir duygusal yorgunluk ve kaçış ihtiyacı var. Canın sıkıldığında, streslendiğinde veya bir şeyler istediğin gibi gitmediğinde kendini kısa süreliğine iyi hissettirecek şeylere yöneliyorsun. Tatlı burada yalnızca tatlı değil; biraz olsun düşünmeyi bırakmak, kendini ödüllendirmek ve birkaç dakikalığına hayatın geri kalanından uzaklaşmak anlamına geliyor.

Muhtemelen çevrendeki insanlar seni her zaman mutsuz biri olarak görmüyor. Çünkü günlük hayatına devam edebiliyor, konuşabiliyor, gülebiliyor ve gerektiğinde “iyiyim” diyebiliyorsun. Fakat yalnız kaldığında zihnin biraz daha yüksek sesle konuşuyor olabilir. Özellikle geceleri geçmiş konuşmaları düşünmek, yaşanmamış ihtimalleri kurcalamak veya “Acaba farklı davransaydım ne olurdu?” diye düşünmek sana oldukça tanıdık gelebilir.

Sıkıntı büyük!

Senin cevaplarında artık yalnızca yorgunluk veya dönemsel moral bozukluğundan daha yoğun bir duygusal tükenmişlik ve mutsuzluk eğilimi görülüyor. Kendini iyi hissettiren şeylere oldukça güçlü şekilde tutunuyor olabilirsin. Tatlı seçimin bile bazen “canım çekti”den ziyade “şu an buna ihtiyacım var” duygusuyla şekilleniyor olabilir. Özellikle stresli veya yalnız hissettiğin dönemlerde kendine küçük kaçış alanları yaratıyorsun.

Bir süredir bazı şeyleri içinde taşıyor olman mümkün. Belki insanlara anlatmadığın bir kırgınlık, istediğin gibi gitmeyen bir ilişki, gelecekle ilgili kaygılar veya sürekli yetişmeye çalışmaktan kaynaklanan bir yorgunluk var. En zor tarafı da bunun tek bir sebebinin olmayabilmesi. Bazen ortada “çok büyük bir problem” yokmuş gibi görünür ama insan yine de sabahları eskisi kadar heyecanla uyanmaz.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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