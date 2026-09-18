Seçtiğin Tatlılara Göre Gerçekte Ne Kadar Mutsuzsun?

Senin cevaplarında büyük bir mutsuzluktan ziyade günlük hayatın getirdiği yorgunluk, stres ve zaman zaman kendine ayıracak alan bulamama hali öne çıkıyor. Tatlı senin için çoğunlukla bir kaçıştan çok küçük bir keyif alanı. Gün kötü geçtiğinde “her şey berbat” moduna girmek yerine kendine küçük bir ödül vermeyi tercih ediyorsun. Bu nedenle duygularını tamamen bastıran biri değilsin; sadece onları büyütmeden geçirmeyi biliyorsun.

Ancak burada küçük bir ayrıntı var: Sürekli güçlü durmaya alıştığın için bazen gerçekten ne kadar yorulduğunu fark etmeyebilirsin. “Biraz dinlenirim geçer” diyerek ertelediğin şeyler zamanla birikebilir. Senin mutsuzluğun dramatik bir şekilde ortaya çıkmıyor; daha çok isteksizlik, hiçbir şey yapmak istememe, insanlardan biraz uzaklaşma ve eski keyiflerinin eskisi kadar keyif vermemesi şeklinde kendini gösterebilir.