Seçtiğin Tatlılara Göre Gerçekte Ne Kadar Mutsuzsun?
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Bazen insan ne hissettiğini bile tam olarak anlayamaz ama canının çektiği tatlı nedense çok şey anlatabilir. Kimi stresliyken çikolataya sarılır, kimi kendini iyi hissetmek için sütlü ve hafif tatlıları seçer, kimi de “bugün ne olursa olsun” deyip en ağır tatlıyı söyler. Peki senin tatlı seçimlerin aslında ruh halin hakkında ne söylüyor?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Uzun ve yorucu bir günün sonunda kendine tatlı söyleyeceksin. Hangisini seçersin?
4. Bir kafeye oturdun. Menüyü açtığında gözün ilk hangisine gider?
5. Canın özellikle “tatlı bir şey” çekiyor hangisini alırsın?
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6. Bir arkadaşın “Sana tatlı ısmarlıyorum, ne istersin?” dedi. Hiç düşünmeden hangisini söylersin?
7. Evde yalnızsın ve gece herkes uyumuş. Mutfağa gidip kendine bir tatlı hazırlayacaksın. Hangisini yaparsın?
8. Çocukluğundan beri seni mutlu eden bir tatlı seçmen gerekse hangisini seçerdin?
Mutsuzluktan Çok Yorulmuşsun
İçten İçe Birikmiş Bir Mutsuzluğun Var
Mutsuzluğunu Küçük Kaçışlarla Örtüyorsun
Sıkıntı büyük!
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