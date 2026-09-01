Bu İlişkinin Sonraki Durağı Neresi?
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Bir ilişkinin nereye gittiğini yalnızca birbirinize duyduğunuz sevgi belirlemez. Hayata nasıl baktığınız, sorunlarla nasıl başa çıktığınız, gelecekten ne beklediğiniz, özgürlük alanlarınıza ne kadar önem verdiğiniz ve birlikte değişmeye ne kadar açık olduğunuz da ilişkinizin geleceğini şekillendirir.
Peki sizin ilişkinizin rotasında ne var?
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Bu İlişkinin Sonraki Durağı Neresi?
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