Kişilik Testi: Duyguların Sahte mi?

Sen hislerini bastırmak yerine onları anlamaya çalışan birisin. Mutluysan mutlu olduğunu, kırıldıysan kırıldığını, kızdıysan neden kızdığını kabul edebiliyorsun. Bu durum seni her zaman duygularını herkese anlatan biri yapmıyor. Ancak en azından kendi içinde ne yaşadığını inkar etmiyorsun. Senin için duygular zayıflık göstergesi değil. Aksine, kendini tanımanın önemli bir parçası. Bir ilişkide veya arkadaşlıkta sorun yaşadığında susup biriktirmek yerine konuşmayı tercih etmen de bu özelliğini destekliyor. Her zaman doğru kelimeleri bulamayabilirsin fakat hislerini yok saymak yerine onları anlamaya çalışıyorsun.