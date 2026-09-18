Kişilik Testi: Duyguların Sahte mi?
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Bazen hissettiğimiz şey ile dışarıya gösterdiğimiz şey aynı olmayabilir. Gerçekten mutlu olmadığımız halde gülümseyebilir, kırıldığımız halde 'sorun yok' diyebilir veya birine kızdığımızı kabul etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Peki sen duygularını gerçekten olduğu gibi mi yaşıyorsun, yoksa farkında olmadan kendinden bile sakladığın hislerin mi var?
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1. Birinin davranışı seni kırdığında ilk tepkin ne olur?
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2. Gerçekten mutlu olmadığın bir ortamda senden gülümsemen bekleniyorsa ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın sana "Nasılsın?" diye sorduğunda genellikle ne söylersin?
4. Birine kızdığında bunu nasıl belli edersin?
5. Sevmediğin bir şeyi sırf başkaları mutlu olsun diye yapar mısın?
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6. Ağlamak üzere olduğunda kendini tutar mısın?
7. Bir ilişkin veya arkadaşlığın bittiğinde ne hissedersin?
8. Bir konuda kıskançlık hissettiğinde nasıl davranırsın?
Duyguların Oldukça Gerçek ve Şeffaf
Duyguların Gerçek, Ama Kendini Korumayı da Biliyorsun
Duygularını Sık Sık Maskeliyorsun
9. Gerçek Duygularını En Çok Kendinden Saklıyorsun
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