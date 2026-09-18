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Kişilik Testi: Duyguların Sahte mi?

Kişilik Testi: Duyguların Sahte mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
18.09.2026 - 13:54
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Bazen hissettiğimiz şey ile dışarıya gösterdiğimiz şey aynı olmayabilir. Gerçekten mutlu olmadığımız halde gülümseyebilir, kırıldığımız halde 'sorun yok' diyebilir veya birine kızdığımızı kabul etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Peki sen duygularını gerçekten olduğu gibi mi yaşıyorsun, yoksa farkında olmadan kendinden bile sakladığın hislerin mi var?

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1. Birinin davranışı seni kırdığında ilk tepkin ne olur?

2. Gerçekten mutlu olmadığın bir ortamda senden gülümsemen bekleniyorsa ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın sana "Nasılsın?" diye sorduğunda genellikle ne söylersin?

4. Birine kızdığında bunu nasıl belli edersin?

5. Sevmediğin bir şeyi sırf başkaları mutlu olsun diye yapar mısın?

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6. Ağlamak üzere olduğunda kendini tutar mısın?

7. Bir ilişkin veya arkadaşlığın bittiğinde ne hissedersin?

7. Bir ilişkin veya arkadaşlığın bittiğinde ne hissedersin?

8. Bir konuda kıskançlık hissettiğinde nasıl davranırsın?

8. Bir konuda kıskançlık hissettiğinde nasıl davranırsın?

Duyguların Oldukça Gerçek ve Şeffaf

Sen hislerini bastırmak yerine onları anlamaya çalışan birisin. Mutluysan mutlu olduğunu, kırıldıysan kırıldığını, kızdıysan neden kızdığını kabul edebiliyorsun. Bu durum seni her zaman duygularını herkese anlatan biri yapmıyor. Ancak en azından kendi içinde ne yaşadığını inkar etmiyorsun. Senin için duygular zayıflık göstergesi değil. Aksine, kendini tanımanın önemli bir parçası. Bir ilişkide veya arkadaşlıkta sorun yaşadığında susup biriktirmek yerine konuşmayı tercih etmen de bu özelliğini destekliyor. Her zaman doğru kelimeleri bulamayabilirsin fakat hislerini yok saymak yerine onları anlamaya çalışıyorsun.

Duyguların Gerçek, Ama Kendini Korumayı da Biliyorsun

Sen duygularını yaşayan ancak onları herkese göstermeyen birisin. İç dünyanda oldukça yoğun şeyler hissedebilirsin fakat dışarıdan bakıldığında daha sakin ve kontrollü görünebilirsin. Bunun nedeni sahte olman değil, kime ne kadar açılacağını seçmen. Özellikle kırıldığında veya üzüldüğünde hemen tepki vermek yerine önce kendi içinde düşünmeyi tercih ediyorsun. Bu bazen seni olgun ve kontrollü gösterse de zaman zaman duygularını fazla uzun süre içinde tutmana neden olabilir. Bir şey seni gerçekten rahatsız ettiğinde bunu sürekli ertelemek, ilerleyen zamanda beklenmedik bir patlamaya dönüşebilir.

Duygularını Sık Sık Maskeliyorsun

Senin cevaplarında dikkat çeken en önemli şey, hissettiğin şey ile dışarıya gösterdiğin şey arasındaki fark. Birçok durumda üzülüyor, kızıyor, kıskanıyor veya istemediğin bir şeyi yapmak zorunda hissediyorsun. Fakat bunları açıkça göstermek yerine durumu kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Bunun altında çoğu zaman insanları kırmama, yanlış anlaşılmama veya zayıf görünmeme isteği olabilir. 'Boş ver', 'önemli değil', 'iyiyim' gibi cümleleri aslında hissettiğinden çok daha sık kullanıyor olabilirsin. Böyle yaptığında kısa vadede sorun çıkmasını engelliyorsun ama uzun vadede kendi duygularını biriktirme riskin artıyor.

9. Gerçek Duygularını En Çok Kendinden Saklıyorsun

Senin sonucunda en dikkat çekici nokta, duygularını yalnızca çevrendeki insanlardan değil, zaman zaman kendinden de saklaman. Bir şey seni kırdığında 'umurumda değil' diyebilir, birini özlediğinde bunu kabul etmeyebilir veya aslında istemediğin halde güçlü görünmeye devam edebilirsin. Bunun nedeni gerçekten duygusuz olman değil. Muhtemelen tam tersine, bazı duyguları oldukça yoğun yaşadığın için onları kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Çünkü kabul ettiğin anda o duyguyla gerçekten yüzleşmen gerekecek. Bu yüzden bazen en kolay yol, hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranmak oluyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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