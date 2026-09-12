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Yaparım/Yapmam Testine Göre Aşk Seni Ne Hale Getirmiş?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Aşk Seni Ne Hale Getirmiş?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
12.09.2026 - 23:29
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Aşk insanın sadece kalbini değil, davranışlarını da değiştirebiliyor. Normalde asla yapmam dediğin şeyleri bir anda yaparken, daha önce önemsemediğin ayrıntıları saatlerce düşünmeye başlayabiliyorsun. Bazen bir mesaj için telefon ekranına bakıp duruyor, bazen de sevdiğin insan için kendi sınırlarını esnetebiliyorsun. Peki aşk seni nasıl birine dönüştürdü?

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1. Sevdiğin kişi başka bir şehirde yaşıyor olsa sırf onu görmek için uzun bir yolculuk yapar mısın?

2. Partnerin çok yoğun bir dönemden geçiyorsa kendi planını iptal edip onunla ilgilenir misin?

3. Sevdiğin kişinin en sevdiği yemeği yapmak için hiç bilmediğin bir tarifi öğrenir misin?

4. Partnerin bir konuda üzülmüşse gece geç saatlerde bile onunla konuşur musun?

5. Sevdiğin kişi için normalde gitmek istemediğin bir etkinliğe katılır mısın?

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6. Partnerin sana sürpriz yapmak için planını bozsa sen de onun planına uyum sağlar mısın?

7. Sevdiğin insanın bir hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için kendi zamanından fedakarlık eder misin?

8. Partnerinle barışmak için ilk adımı atar mısın?

9. Sevdiğin kişi senden bir konuda değişmeni istese bunu onun için yapar mısın?

10. Partnerinle aynı şehirde olmak için iş veya okul planlarını yeniden düzenler misin?

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Aşk Seni Gözü Kara Birine Dönüştürmüş!

Sen aşık olduğunda mantığını tamamen kaybetmiyorsun ama kalbinin söylediklerini de kolay kolay görmezden gelemiyorsun. Sevdiğin kişi için risk almaktan, plan değiştirmekten veya konfor alanından çıkmaktan korkmuyorsun. Senin için aşk biraz cesaret işi. Uzak mesafeler, yoğun dönemler, farklı hayat planları veya bazı zorluklar ilişkinin önüne çıktığında hemen geri adım atmıyorsun. 'Eğer gerçekten istiyorsak bir yolunu buluruz' düşüncesi sana oldukça yakın. Bu nedenle sevdiğin kişi senin yanında kendini oldukça değerli hissedebilir. Çünkü sen sadece güzel zamanlarda değil, zor zamanlarda da ilişkinin arkasında durmayı biliyorsun. Fakat bazen bu kararlılık seni gereğinden fazla zorlamana da neden olabilir.

Aşk Seni Kendinden Vazgeçmeyen Birine Dönüştürmüş!

Senin için aşk önemli ama hayatının tamamı değil. Sevdiğin kişi için elbette bazı şeyler yapabilirsin, ancak bunu kendi sınırlarını aşacak noktaya taşımak istemiyorsun. Çünkü zaman içinde şunu öğrenmişsin: Bir ilişkiyi sürdürebilmek için önce kendinle olan ilişkini koruman gerekiyor. Sen 'Seviyorsam her şeyi yaparım' düşüncesinden biraz uzaktasın. Senin için sevgi önemli olsa da saygı, güven, bireysel alan ve karşılıklı emek de en az aşk kadar değerli. Birinin seni sevmesi için kişiliğini değiştirmeyi, bütün planlarını iptal etmeyi veya sürekli onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymayı doğru bulmuyorsun. Gerektiğinde fedakarlık yaparsın ama bunun tek taraflı hale gelmesine izin vermezsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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