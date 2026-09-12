Yaparım/Yapmam Testine Göre Aşk Seni Ne Hale Getirmiş?
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Aşk insanın sadece kalbini değil, davranışlarını da değiştirebiliyor. Normalde asla yapmam dediğin şeyleri bir anda yaparken, daha önce önemsemediğin ayrıntıları saatlerce düşünmeye başlayabiliyorsun. Bazen bir mesaj için telefon ekranına bakıp duruyor, bazen de sevdiğin insan için kendi sınırlarını esnetebiliyorsun. Peki aşk seni nasıl birine dönüştürdü?
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1. Sevdiğin kişi başka bir şehirde yaşıyor olsa sırf onu görmek için uzun bir yolculuk yapar mısın?
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2. Partnerin çok yoğun bir dönemden geçiyorsa kendi planını iptal edip onunla ilgilenir misin?
3. Sevdiğin kişinin en sevdiği yemeği yapmak için hiç bilmediğin bir tarifi öğrenir misin?
4. Partnerin bir konuda üzülmüşse gece geç saatlerde bile onunla konuşur musun?
5. Sevdiğin kişi için normalde gitmek istemediğin bir etkinliğe katılır mısın?
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6. Partnerin sana sürpriz yapmak için planını bozsa sen de onun planına uyum sağlar mısın?
7. Sevdiğin insanın bir hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için kendi zamanından fedakarlık eder misin?
8. Partnerinle barışmak için ilk adımı atar mısın?
9. Sevdiğin kişi senden bir konuda değişmeni istese bunu onun için yapar mısın?
10. Partnerinle aynı şehirde olmak için iş veya okul planlarını yeniden düzenler misin?
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Aşk Seni Gözü Kara Birine Dönüştürmüş!
Aşk Seni Kendinden Vazgeçmeyen Birine Dönüştürmüş!
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