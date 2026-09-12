Yaparım/Yapmam Testine Göre Aşk Seni Ne Hale Getirmiş?

Senin için aşk önemli ama hayatının tamamı değil. Sevdiğin kişi için elbette bazı şeyler yapabilirsin, ancak bunu kendi sınırlarını aşacak noktaya taşımak istemiyorsun. Çünkü zaman içinde şunu öğrenmişsin: Bir ilişkiyi sürdürebilmek için önce kendinle olan ilişkini koruman gerekiyor. Sen 'Seviyorsam her şeyi yaparım' düşüncesinden biraz uzaktasın. Senin için sevgi önemli olsa da saygı, güven, bireysel alan ve karşılıklı emek de en az aşk kadar değerli. Birinin seni sevmesi için kişiliğini değiştirmeyi, bütün planlarını iptal etmeyi veya sürekli onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymayı doğru bulmuyorsun. Gerektiğinde fedakarlık yaparsın ama bunun tek taraflı hale gelmesine izin vermezsin.