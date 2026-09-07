Kahvaltını Seç, Hayata Bakış Açını Söyleyelim!

Kahvaltı sadece güne başlamak için yenen birkaç yiyecekten ibaret değil. Kimi güne sıcacık bir çay ve peynirle başlamadan kendine gelemez, kimi tatlı bir kahvaltıyla mutlu olur, kimi ise masada ne kadar çok çeşit varsa o kadar keyif alır. Peki senin kahvaltı tercihlerinin altında nasıl bir hayat görüşü yatıyor?