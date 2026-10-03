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Guns N' Roses Grubun En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Guns N' Roses Grubun En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
03.10.2026 - 23:01
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Guns N' Roses'ın her şarkısı güzel ama bazıları var ki... Yıllar geçse de en iyisi diyoruz. Bu sefer de oylarınızla en iyi Guns N' Roses parçasını seçiyoruz. Hadi bakalım!

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İyi düşünün... Tek bir yanıt hakkınız var... Peki en iyi Guns N' Roses parçası hangisi?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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