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Beyninin Hangi Bölümü Daha Baskın?

Beyninin Hangi Bölümü Daha Baskın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 09:01
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Beyninin nasıl çalıştığını hiç merak ettin mi? Bir problemle karşılaştığında hemen çözüm üretmeye mi başlıyorsun, yoksa önce hislerinin sana ne söylediğini mi anlamaya çalışıyorsun? Detaylara takılan, büyük resmi gören, yaratıcı fikirlerle dolup taşan ya da her şeyi planlamadan rahat edemeyen biri misin? Bu test, günlük hayattaki düşünme biçimin, karar alma tarzın, olaylara yaklaşımın ve insanlarla iletişim şeklin üzerinden hangi zihinsel özelliklerinin daha baskın olduğunu eğlenceli bir şekilde ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

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Beyninin Hangi Bölümü Daha Baskın?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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