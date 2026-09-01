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Seçtiğin Pastalara Göre Seni Mutlu Edecek Sürpriz Ne?

Seçtiğin Pastalara Göre Seni Mutlu Edecek Sürpriz Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 16:01
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Bazen insanı mutlu etmek için büyük şeylere gerek yoktur. Sevdiğin bir pastanın karşısına çıkması, hiç beklemediğin bir mesaj, uzun zamandır görmek istediğin biriyle plansız bir buluşma ya da sadece 'Bugün her şey benden!' denilen küçük bir jest... Peki senin kalbine dokunacak sürpriz hangisi?

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Seçtiğin Pastalara Göre Seni Mutlu Edecek Sürpriz Ne?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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