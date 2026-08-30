Bu Zorlu Tarih Testini Başarıyla Tamamlayabilecek misin?

Tarih dersinde sadece birkaç önemli isim ve savaş bilmek bu testte seni kurtarmaya yetmeyecek. Antlasmalar, devletler, hükümdarlar, kronolojik sıralamalar ve tarihin seyrini değiştiren kritik olaylar seni bekliyor. Bu test özellikle tarih bilgisine güvenenleri biraz terletecek. 10 sorunun her biri farklı bir döneme veya konuya dokunuyor ve seçenekler arasında birbirine oldukça yakın cevaplar bulunuyor. Bakalım tarihin derinliklerine ne kadar hakimsin ve bu zorlu testi kac dogruyla tamamlayabileceksin?