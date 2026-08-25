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Psikoloji Testi: Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!

Psikoloji Testi: Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 13:38
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Zihnimiz, yaşadığımız her şeyi aynı yere koymuyor. Bazı insanlar önce duygularını dinliyor, bazıları mantığıyla hareket ediyor, bazıları geçmiş deneyimlerinden yola çıkıyor, bazıları ise sürekli gelecekte ne olacağını düşünüyor. Aslında verdiğimiz küçük kararlar bile zihnimizin nasıl çalıştığına dair ipuçları taşıyor. Bu testte vereceğin cevaplarla olaylara nasıl yaklaştığını, kararlarını neyin etkilediğini, belirsizlik karşısındaki tavrını ve düşüncelerinin hangi yönde ilerlediğini keşfedeceğiz. Bakalım senin zihinsel haritanın merkezinde ne var?

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Psikoloji Testi: Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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