Psikoloji Testi: Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!
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Zihnimiz, yaşadığımız her şeyi aynı yere koymuyor. Bazı insanlar önce duygularını dinliyor, bazıları mantığıyla hareket ediyor, bazıları geçmiş deneyimlerinden yola çıkıyor, bazıları ise sürekli gelecekte ne olacağını düşünüyor. Aslında verdiğimiz küçük kararlar bile zihnimizin nasıl çalıştığına dair ipuçları taşıyor. Bu testte vereceğin cevaplarla olaylara nasıl yaklaştığını, kararlarını neyin etkilediğini, belirsizlik karşısındaki tavrını ve düşüncelerinin hangi yönde ilerlediğini keşfedeceğiz. Bakalım senin zihinsel haritanın merkezinde ne var?
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Psikoloji Testi: Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!
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