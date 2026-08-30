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Kişilik Testi: Erkek Annesi misin, Kız Annesi mi?

Kişilik Testi: Erkek Annesi misin, Kız Annesi mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 16:01
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Herkesin annelik hayali birbirinden farklıdır. Kimi enerjik, hareketli ve maceracı bir erkek çocuğunun annesi olmayı hayal ederken kimi de anne-kız bağının özel dünyasını, birlikte yapılacak planları ve uzun sohbetleri düşünür. Peki senin karakterin hangi çocuk enerjisine daha yakın?

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Kişilik Testi: Erkek Annesi misin, Kız Annesi mi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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