Kişilik Testi: Erkek Annesi misin, Kız Annesi mi?

Herkesin annelik hayali birbirinden farklıdır. Kimi enerjik, hareketli ve maceracı bir erkek çocuğunun annesi olmayı hayal ederken kimi de anne-kız bağının özel dünyasını, birlikte yapılacak planları ve uzun sohbetleri düşünür. Peki senin karakterin hangi çocuk enerjisine daha yakın?