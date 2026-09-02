Kişilik Testi: Sarma mı İçli Köfte mi?

Türk mutfağında bazı seçimler vardır ki sadece damak zevkini değil, karakterini de ele verebilir. Sarma mı içli köfte mi? Bu soru ilk bakışta basit görünebilir ama vereceğin cevap, aslında nasıl bir insan olduğuna dair küçük ipuçları taşıyor olabilir. Seçimini yap ve öğren!