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Kişilik Testi: Sarma mı İçli Köfte mi?

Kişilik Testi: Sarma mı İçli Köfte mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 14:03
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Türk mutfağında bazı seçimler vardır ki sadece damak zevkini değil, karakterini de ele verebilir. Sarma mı içli köfte mi? Bu soru ilk bakışta basit görünebilir ama vereceğin cevap, aslında nasıl bir insan olduğuna dair küçük ipuçları taşıyor olabilir. Seçimini yap ve öğren!

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Kişilik Testi: Sarma mı İçli Köfte mi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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