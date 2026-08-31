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İlişki Testi: Gel Dese Gider misin?

İlişki Testi: Gel Dese Gider misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 10:43
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Bir mesaj geliyor: 'Gel.' Ne açıklama var ne uzun bir plan... Sadece iki kelime. Peki sen ne yaparsın? Kalbin hemen harekete mi geçer, yoksa önce 'Nereye, neden, ne zaman?' sorularını mı sıralarsın? Bazen birinin bizi çağırıp çağırmaması, o kişiye karşı hislerimizi anlamanın en kestirme yollarından biri olabilir. Bu testte vereceğin cevaplar, aşk hayatında ne kadar kolay harekete geçtiğini, duygularının mantığının önüne geçip geçmediğini ve sevdiğin insan için ne kadar fedakarlık yapabileceğini ortaya çıkaracak.

Hazırsan bakalım...

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İlişki Testi: Gel Dese Gider misin?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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