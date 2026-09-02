Bir Hayvan Seç, İntikam Duygun Ne Kadar Baskın Öğren!
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Herkes “Ben kin tutmam” diyebilir ama bazen bir hayvan seçimi bile içimizde sakladığımız duyguları ele verebilir. Peki sen kırıldığında ne yapıyorsun? Hemen unutuyor musun, içine mi atıyorsun, yoksa zamanı geldiğinde karşılığını vermeyi mi bekliyorsun? Bu testte seçeceğin hayvanlar, intikam duygusuna nasıl yaklaştığını ortaya çıkaracak.
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Bir Hayvan Seç, İntikam Duygun Ne Kadar Baskın Öğren!
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