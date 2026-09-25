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Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Zayıf mı Güçlü mü?

Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Zayıf mı Güçlü mü?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
25.09.2026 - 14:51
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Hayat bazen hiç beklemediğin anda üstüne gelebilir. Planların bozulabilir, insanların davranışları seni hayal kırıklığına uğratabilir veya uzun zamandır taşıdığın bir konu yeniden aklına gelebilir. Peki böyle durumlarda sen nasıl tepki veriyorsun? Duygularını yönetebiliyor, kendini toparlayabiliyor ve gerektiğinde sınır koyabiliyor musun, yoksa küçük bir problem bile bütün gününün dengesini bozabiliyor mu?

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1. Planların son anda bozulduğunda bütün gününün mahvolduğunu hisseder misin?

2. Birinin sana söylediği kırıcı bir sözü günlerce düşünüp durur musun?

3. Hata yaptığında kendini uzun süre suçlar mısın?

4. İnsanların seni eleştirmesi öz güvenini hemen etkiler mi?

5. Bir sorun yaşadığında hemen en kötü ihtimali düşünmeye başlar mısın?

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6. Sinirlendiğinde söylediklerinden veya yaptıklarından sonradan pişman olur musun?

7. Belirsizlik içinde kalmak seni çok huzursuz eder mi?

8. Bir tartışmadan sonra konuşmayı kafanda tekrar tekrar yaşar mısın?

9. Tek başına kaldığında zihnindeki düşüncelerle baş etmekte zorlanır mısın?

10. Bir şey istediğin gibi gitmediğinde kendini çaresiz hisseder misin?

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Psikolojin Oldukça Hassas

Psikolojin Oldukça Hassas

Sen olaylardan kolay etkilenen ve yaşadıklarını zihninde uzun süre taşıyabilen bir yapıya sahip olabilirsin. Özellikle eleştiri, belirsizlik, hayal kırıklığı ve insanların davranışları senin üzerinde düşündüğünden daha büyük bir etki yaratıyor olabilir. Bir problem yaşadığında yalnızca o anı değil, geçmişte yaşadığın benzer olayları da hatırlayarak kendini daha fazla yorabilirsin. Ancak bu sonuç 'zayıf bir psikolojiye sahipsin' anlamına gelmez. Aksine, duyguları yoğun yaşayan biri olabilirsin. Senin için önemli olan şey, hissettiğin duygunun davranışlarını tamamen yönetmesine izin vermemeyi öğrenmek. Her düşüncenin gerçek olmadığını, her eleştirinin seni tanımlamadığını ve her kötü günün kalıcı olmadığını kendine hatırlatmak sana iyi gelebilir.

Psikolojik Dayanıklılığın Yüksek

Sen zor durumlarda duygularını tamamen yok saymak yerine onları yönetmeye çalışan bir yapıya sahipsin. Planların bozulduğunda, eleştirildiğinde veya beklenmedik bir sorunla karşılaştığında ilk anda rahatsız olabilirsin. Ancak bu duygunun bütün gününü veya kararlarını yönetmesine izin vermemeye çalışıyorsun. Belirsizlik karşısında hemen en kötü senaryoya kapılmak yerine durumu anlamaya çalışıyor, sorunların karşısında alternatif çözümler arıyorsun. Hata yaptığında kendini sonsuza kadar cezalandırmak yerine bundan ne öğrenebileceğine odaklanabiliyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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