Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Zayıf mı Güçlü mü?
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Hayat bazen hiç beklemediğin anda üstüne gelebilir. Planların bozulabilir, insanların davranışları seni hayal kırıklığına uğratabilir veya uzun zamandır taşıdığın bir konu yeniden aklına gelebilir. Peki böyle durumlarda sen nasıl tepki veriyorsun? Duygularını yönetebiliyor, kendini toparlayabiliyor ve gerektiğinde sınır koyabiliyor musun, yoksa küçük bir problem bile bütün gününün dengesini bozabiliyor mu?
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1. Planların son anda bozulduğunda bütün gününün mahvolduğunu hisseder misin?
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2. Birinin sana söylediği kırıcı bir sözü günlerce düşünüp durur musun?
3. Hata yaptığında kendini uzun süre suçlar mısın?
4. İnsanların seni eleştirmesi öz güvenini hemen etkiler mi?
5. Bir sorun yaşadığında hemen en kötü ihtimali düşünmeye başlar mısın?
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6. Sinirlendiğinde söylediklerinden veya yaptıklarından sonradan pişman olur musun?
7. Belirsizlik içinde kalmak seni çok huzursuz eder mi?
8. Bir tartışmadan sonra konuşmayı kafanda tekrar tekrar yaşar mısın?
9. Tek başına kaldığında zihnindeki düşüncelerle baş etmekte zorlanır mısın?
10. Bir şey istediğin gibi gitmediğinde kendini çaresiz hisseder misin?
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Psikolojin Oldukça Hassas
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