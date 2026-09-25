Evet/Hayır Testine Göre Psikolojin Zayıf mı Güçlü mü?

Sen olaylardan kolay etkilenen ve yaşadıklarını zihninde uzun süre taşıyabilen bir yapıya sahip olabilirsin. Özellikle eleştiri, belirsizlik, hayal kırıklığı ve insanların davranışları senin üzerinde düşündüğünden daha büyük bir etki yaratıyor olabilir. Bir problem yaşadığında yalnızca o anı değil, geçmişte yaşadığın benzer olayları da hatırlayarak kendini daha fazla yorabilirsin. Ancak bu sonuç 'zayıf bir psikolojiye sahipsin' anlamına gelmez. Aksine, duyguları yoğun yaşayan biri olabilirsin. Senin için önemli olan şey, hissettiğin duygunun davranışlarını tamamen yönetmesine izin vermemeyi öğrenmek. Her düşüncenin gerçek olmadığını, her eleştirinin seni tanımlamadığını ve her kötü günün kalıcı olmadığını kendine hatırlatmak sana iyi gelebilir.