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Manifest’in Londra Pozlarında Sürpriz Buluşma: Yanlarındaki Yakışıklı Grup Merak Uyandırdı!

Manifest’in Londra Pozlarında Sürpriz Buluşma: Yanlarındaki Yakışıklı Grup Merak Uyandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 14:52
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Yeni İngilizce şarkıları “Tralala” için düzenlenen dinleme etkinliğinde Manifest, Thames Nehri kıyısında objektiflere poz verdi. Fotoğraflarda kızların yanında beliren isimler ise Netflix’in Building the Band yarışmasından çıkan Soulidified üyeleriydi. İki grubun bir araya geldiği karelerde Soulidified’ın tarzı ve yakışıklılığı da dikkat çekti.

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Manifest, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan kız gruplarından biri oldu.

Manifest, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan kız gruplarından biri oldu.

Altı üyeden oluşan Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Grubun her yeni adımı sosyal medyada da karşılık buluyor; üyelerin tarzları, konser görüntüleri ve birlikte verdikleri pozlar sık sık paylaşılıyor. Türkiye’de yakaladıkları ilginin ardından gözlerini yurt dışına çeviren grup, şimdi Londra’daki programıyla gündemde.

Manifest’in yeni İngilizce şarkısı “Tralala” için Londra’da düzenlenen etkinlikten görüntüler geldi.

Grup, 9 Ekim’de yayımlanması planlanan ilk İngilizce şarkıları “Tralala” için Londra’da bir dinleme partisi düzenledi. Etkinlik sırasında Thames Nehri’nde çekilen fotoğraflarda altı üyeyi, şehrin simgelerinden Parlamento Binası’nın önünde görüyoruz. Manifest’in İngiltere programı bununla da sınırlı değil; grup 16 Ekim’de OVO Arena Wembley’de konser verecek. Londra kareleri paylaşılınca bu kez kızların yanındaki isimler de merak uyandırdı.

Manifest’in yanındaki yakışıklı isimler, Netflix’ten tanınan Soulidified üyeleri çıktı.

Manifest’in yanındaki yakışıklı isimler, Netflix’ten tanınan Soulidified üyeleri çıktı.

Fotoğraflarda Manifest’le bir araya gelen isimler, Netflix’in Building the Band yarışmasında kurulan Soulidified grubundan. Shade Jenifer, Malik Heard, Bradley Rittmann ve Landon Boyce’tan oluşan erkek grubu, yarışmanın ardından birlikte müzik yapmayı sürdürdü. Üyelerin Manifest’in Londra etkinliğine katılmasıyla iki grup aynı kareye girdi.

Özellikle teknede çekilen görüntülerde Soulidified üyelerinin tarzı ve yakışıklılığı dikkat çekiyor. Manifest’in yanlarında kimlerin olduğunu merak ettiren fotoğraflar, Londra buluşmasının en çok konuşulan ayrıntılarından biri haline geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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