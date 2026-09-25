Manifest’in Londra Pozlarında Sürpriz Buluşma: Yanlarındaki Yakışıklı Grup Merak Uyandırdı!

Altı üyeden oluşan Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Grubun her yeni adımı sosyal medyada da karşılık buluyor; üyelerin tarzları, konser görüntüleri ve birlikte verdikleri pozlar sık sık paylaşılıyor. Türkiye’de yakaladıkları ilginin ardından gözlerini yurt dışına çeviren grup, şimdi Londra’daki programıyla gündemde.

Manifest’in yeni İngilizce şarkısı “Tralala” için Londra’da düzenlenen etkinlikten görüntüler geldi.

Grup, 9 Ekim’de yayımlanması planlanan ilk İngilizce şarkıları “Tralala” için Londra’da bir dinleme partisi düzenledi. Etkinlik sırasında Thames Nehri’nde çekilen fotoğraflarda altı üyeyi, şehrin simgelerinden Parlamento Binası’nın önünde görüyoruz. Manifest’in İngiltere programı bununla da sınırlı değil; grup 16 Ekim’de OVO Arena Wembley’de konser verecek. Londra kareleri paylaşılınca bu kez kızların yanındaki isimler de merak uyandırdı.