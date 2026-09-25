Manifest’in Londra Pozlarında Sürpriz Buluşma: Yanlarındaki Yakışıklı Grup Merak Uyandırdı!
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Yeni İngilizce şarkıları “Tralala” için düzenlenen dinleme etkinliğinde Manifest, Thames Nehri kıyısında objektiflere poz verdi. Fotoğraflarda kızların yanında beliren isimler ise Netflix’in Building the Band yarışmasından çıkan Soulidified üyeleriydi. İki grubun bir araya geldiği karelerde Soulidified’ın tarzı ve yakışıklılığı da dikkat çekti.
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Manifest, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan kız gruplarından biri oldu.
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Manifest’in yanındaki yakışıklı isimler, Netflix’ten tanınan Soulidified üyeleri çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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