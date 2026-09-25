Makarnadan Rahatsızlanan Vatandaşın Sipariş Verdiği İşletmenin Hiç Olmadığı Ortaya Çıktı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan İbrahim Ay, cumartesi günü online yemek siparişi uygulamasından makarna söyledi. Siparişi kapısına motosikletli bir kadın getirdi. Yemeği yedikten yaklaşık bir saat sonra kusmaya ve terlemeye başlayan Ay, zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenip makarnanın nerede hazırlandığını araştırmaya koyuldu. Uygulamada görünen adrese gittiğinde karşısına boş bir dükkan çıktı, çevredeki esnaf da işletmenin 2022'de kapandığını söyledi. İz sürmeyi bırakmayan Ay, yemeklerin herhangi bir ruhsat olmadan evde yapıldığını öne sürerek zabıtaya ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak zabıta denetiminde bambaşka bir savunma ortaya çıktı.
Uygulamadaki adres boş bir dükkana, fişteki ikinci adres ise başka bir makarnacıya çıktı
İşletmenin izni 2022'de kapatılmış, geriye yalnızca vergi kaydı kalmış
Zabıtaya yemekleri bir otelin mutfağında yaptığını söyledi, ekipler tutanak tutup yazı gönderdi
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