Makarnadan Rahatsızlanan Vatandaşın Sipariş Verdiği İşletmenin Hiç Olmadığı Ortaya Çıktı

Ay'ın anlattığına göre ilk durak, uygulamada ve açık kaynaklarda işletmeye ait görünen adresti. Orada çalışan bir mutfak yerine tadilattaki boş bir dükkanla karşılaştı. Elinde fiş olmadığı için şikayetini kanıtlayamayacağını düşünen Ay, aynı yerden bir kez daha sipariş verdi.

İkinci siparişle gelen fişte bu kez farklı bir adres yazıyordu. Ay oraya gittiğinde de sipariş verdiği yeri değil, başka bir makarnacıyı buldu. Bunun üzerine yemeklerin bir evde hazırlanıp aynı kişi tarafından motosikletle teslim edildiği sonucuna vardığını söyledi.

Ay, durumu 'Hem evde imalat yapıp ruhsatsız, kaçak, merdiven altı, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde hem kuryelik hem de yemek yapıp insanlara servis etmesi zaten hijyen kurallarına aykırı' sözleriyle anlattı.