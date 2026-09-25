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Makarnadan Rahatsızlanan Vatandaşın Sipariş Verdiği İşletmenin Hiç Olmadığı Ortaya Çıktı

Makarnadan Rahatsızlanan Vatandaşın Sipariş Verdiği İşletmenin Hiç Olmadığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 14:53
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan İbrahim Ay, cumartesi günü online yemek siparişi uygulamasından makarna söyledi. Siparişi kapısına motosikletli bir kadın getirdi. Yemeği yedikten yaklaşık bir saat sonra kusmaya ve terlemeye başlayan Ay, zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenip makarnanın nerede hazırlandığını araştırmaya koyuldu. Uygulamada görünen adrese gittiğinde karşısına boş bir dükkan çıktı, çevredeki esnaf da işletmenin 2022'de kapandığını söyledi. İz sürmeyi bırakmayan Ay, yemeklerin herhangi bir ruhsat olmadan evde yapıldığını öne sürerek zabıtaya ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak zabıta denetiminde bambaşka bir savunma ortaya çıktı.

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Uygulamadaki adres boş bir dükkana, fişteki ikinci adres ise başka bir makarnacıya çıktı

Uygulamadaki adres boş bir dükkana, fişteki ikinci adres ise başka bir makarnacıya çıktı

Ay'ın anlattığına göre ilk durak, uygulamada ve açık kaynaklarda işletmeye ait görünen adresti. Orada çalışan bir mutfak yerine tadilattaki boş bir dükkanla karşılaştı. Elinde fiş olmadığı için şikayetini kanıtlayamayacağını düşünen Ay, aynı yerden bir kez daha sipariş verdi.

İkinci siparişle gelen fişte bu kez farklı bir adres yazıyordu. Ay oraya gittiğinde de sipariş verdiği yeri değil, başka bir makarnacıyı buldu. Bunun üzerine yemeklerin bir evde hazırlanıp aynı kişi tarafından motosikletle teslim edildiği sonucuna vardığını söyledi.

Ay, durumu 'Hem evde imalat yapıp ruhsatsız, kaçak, merdiven altı, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde hem kuryelik hem de yemek yapıp insanlara servis etmesi zaten hijyen kurallarına aykırı' sözleriyle anlattı.

İşletmenin izni 2022'de kapatılmış, geriye yalnızca vergi kaydı kalmış

İşletmenin izni 2022'de kapatılmış, geriye yalnızca vergi kaydı kalmış

Ay, CİMER üzerinden ve dilekçeyle hem Muratpaşa Belediyesi zabıtasına hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. Ay'ın aktardığına göre İl Tarım kayıtlarında işletme, 2022'deki denetimlerde yerinde bulunamadığı için kapatılmış, sistemdeki izni de sonlandırılmış.

Zabıtadan da ruhsat bulunmadığı bilgisini aldığını belirten Ay, 'Sadece vergi kaydı var, herhangi bir işletme ya da izin, ruhsat hiçbir şey yok' dedi.

Ay'ın elinde, kadının yemekleri evden çıkarıp motosiklete yüklediği ve siparişleri teslim ettiği anlara ait, çevredeki vatandaşların çektiği görüntüler de bulunuyor.

Zabıtaya yemekleri bir otelin mutfağında yaptığını söyledi, ekipler tutanak tutup yazı gönderdi

Zabıtaya yemekleri bir otelin mutfağında yaptığını söyledi, ekipler tutanak tutup yazı gönderdi

Şikayetin ardından adrese giden zabıta ekipleri, yerin kayıtlı bir iş yeri olmaması nedeniyle yalnızca tutanak tuttu. Ekiplere yemekleri evde değil, bölgedeki bir otelin mutfağında hazırladığını söyleyen kadının bu beyanı, Ay'ın aktardığına göre otel müdürüyle görüşülerek doğrulandı. Zabıta, şikayetle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile vergi dairesine de yazı gönderdi.

Ay ise bu savunmaya itiraz ediyor. Görüntülere rağmen işlem yapılmamasını 'çok büyük ayıp' olarak nitelendiren Ay, bugüne kadar bu yerden sipariş veren herkes için sağlık açısından inceleme yapılmasını, kaç satış yapıldığının ve vergilerin ödenip ödenmediğinin araştırılmasını istiyor. Kadın hakkında hem adli hem idari işlem yapılmasını da talep ediyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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