Bir Kart Seç, Ruh Eşini Betimleyelim!
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Bazı insanlar hayatımıza tesadüfen girer, bazıları ise sanki onları yıllardır tanıyormuşuz hissi yaratır. Peki senin ruh eşin nasıl biri? Sana ilk görüşte güven veren sakin bir insan mı, hayatına heyecan getiren tutkulu biri mi, yoksa herkesin fark etmediği detayları gören gizemli bir karakter mi?
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Bir Kart Seç, Ruh Eşini Betimleyelim!
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