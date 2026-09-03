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Evet/Hayır Testine Göre İlişkinizin Sonu Geldi mi?

Evet/Hayır Testine Göre İlişkinizin Sonu Geldi mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 12:54
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Bazı ilişkiler bir anda bitmez. Önce sohbetler azalır, sonra heyecan kaybolur, ardından iki insan aynı odada olsa bile birbirinden uzaklaşmaya başlar. Peki sizin ilişkinizde de böyle bir şeyler mi oluyor? Bu testte vereceğin cevaplar, ilişkinizdeki bağın ne durumda olduğunu anlamana yardımcı olacak. Her soruda sana en yakın cevabı seç ve sonunda ilişkinizin gerçekten sona yaklaşıp yaklaşmadığını birlikte görelim.

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Evet/Hayır Testine Göre İlişkinizin Sonu Geldi mi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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