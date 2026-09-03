Sevgilinin Burcunu Seç, Sana Neden Aşık Olduğunu Söyleyelim!
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Her burcun sevgisini gösterme biçimi farklı. Kimi için aşk, birlikte gülmek ve eğlenceli vakit geçirmek demekken kimi için güven, sadakat ve derin bir bağ kurmak anlamına geliyor. Peki senin sevgilin sana neden aşık?
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Sevgilinin Burcunu Seç, Sana Neden Aşık Olduğunu Söyleyelim!
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