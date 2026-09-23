Tarihi Binaların Kapıları Neden Bu Kadar Büyüktü?

Günümüzde standart bir ev kapısı ortalama 2 metre yüksekliğe sahipken, antik kentlerde, kale, katedral veya tarihi palaslarda karşımıza çıkan devasa kapılar görenleri büyülemeye devam ediyor. Boyutları 7-8 metreyi bulan bu görkemli yapılar, mimarlık tarihçilerine göre sadece birer geçiş noktası değil; güç, zenginlik ve mühendislik dehasının en somut göstergeleriydi.

Peki, tarih boyunca inşa edilen bu devasa kapıların arkasındaki gerçek sebepler nelerdi ve günümüzde neden küçüldüler?

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