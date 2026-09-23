Tarihi Binaların Kapıları Neden Bu Kadar Büyüktü?
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Günümüzde standart bir ev kapısı ortalama 2 metre yüksekliğe sahipken, antik kentlerde, kale, katedral veya tarihi palaslarda karşımıza çıkan devasa kapılar görenleri büyülemeye devam ediyor. Boyutları 7-8 metreyi bulan bu görkemli yapılar, mimarlık tarihçilerine göre sadece birer geçiş noktası değil; güç, zenginlik ve mühendislik dehasının en somut göstergeleriydi.
Peki, tarih boyunca inşa edilen bu devasa kapıların arkasındaki gerçek sebepler nelerdi ve günümüzde neden küçüldüler?
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Tarih boyunca büyük kapılar, içine girilen mekanın ilahi veya siyasi önemini vurgulamak amacıyla kullanıldı.
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Sadece kamu binaları değil, özel mülkler de büyük kapılarla zenginlik yarışına girdi.
Kapılar Neden Küçüldü?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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