Bilinçaltı Testi: İyileşmene Engel Olan Ne?
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Bazen her şey yoluna girmiş gibi görünür ama içinde hala bir şeylerin ağırlığını taşırsın. Geçmiş bir olay, söyleyemediğin bir söz, kendine karşı sertliğin ya da kontrolü bırakamama hâlin... Peki seni gerçekten iyileşmekten alıkoyan şey ne?
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Bilinçaltı Testi: İyileşmene Engel Olan Ne?
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