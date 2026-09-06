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Burcuna Göre Ne Kadar Güç Zehirlenmesi Yaşıyorsun?

Burcuna Göre Ne Kadar Güç Zehirlenmesi Yaşıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 09:01
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Güç her zaman makam, para veya otorite demek değil. Bazen bir ortamda sözü en çok dinlenen kişi olmak, bazen insanların senden onay beklemesi, bazen de bir kararın sonucunu tek başına değiştirebilecek konumda olmak bile insana farklı hissettirebilir. Peki senin eline biraz fazla güç geçse ne olurdu?

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Burcuna Göre Ne Kadar Güç Zehirlenmesi Yaşıyorsun?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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