Burcuna Göre İtalyan Olsan Nasıl Görünürdün?
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İtalyan olmak biraz stil, biraz tutku, biraz da hayatın tadını çıkarmayı bilmek demek! Peki sen burcunun özelliklerini İtalyan yaşam tarzıyla birleştirseydin nasıl görünürdün? Milano'nun moda sokaklarında mı yürürdün, Roma'nın tarihi atmosferine mi kapılırdın, yoksa Napoli'nin enerjisini mi taşıyıp girdiğin her ortamı hareketlendirirdin?
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