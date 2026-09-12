İtalyan olsaydın klasik İtalyan imajının dışına çıkan kişi sen olurdun. Torino'nun modern ve farklı atmosferi senin özgün karakterine çok yakışırdı. Herkes aynı şeyleri yaparken sen başka bir yol bulmaya çalışırdın. Tarzın kolay kolay tek bir kategoriye sığmazdı. Vintage bir parçayı modern bir kıyafetle birleştirebilir, klasik İtalyan stiline hiç beklenmedik bir detay ekleyebilirdin. İnsanların 'Bunu nasıl düşündün?' diye sorması senin için güzel bir iltifat olurdu.