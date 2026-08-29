Galatasaray-Göztepe Maçı Öncesi Sürpriz Uğurcan Çakır Değişikliği: Maça Dakikalar Kala Kadrodan Çıktı
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Süper Lig'de üçüncü hafta maçında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da maça dakikalar kala Uğurcan Çakır gelişmesi yaşanıyor. Milli kaleci ilk 11'de başlamayı beklerken maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı.
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Maça dakikalar kala sürpriz bir değişiklik yaşandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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