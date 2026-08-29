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Galatasaray-Göztepe Maçı Öncesi Sürpriz Uğurcan Çakır Değişikliği: Maça Dakikalar Kala Kadrodan Çıktı

Galatasaray-Göztepe Maçı Öncesi Sürpriz Uğurcan Çakır Değişikliği: Maça Dakikalar Kala Kadrodan Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 21:39
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Süper Lig'de üçüncü hafta maçında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da maça dakikalar kala Uğurcan Çakır gelişmesi yaşanıyor. Milli kaleci ilk 11'de başlamayı beklerken maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı.

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Maça dakikalar kala sürpriz bir değişiklik yaşandı.

Maça dakikalar kala sürpriz bir değişiklik yaşandı.

Maçtan önce açıklanan Galatasaray ilk 11'i şu şekildeydi: 

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Ancak maça dakikalar kala yayıncı kuruluş kaleye Jankat'ın geçeceğini ve Uğurcan Çakır'ın ilk 11'de olamayacağını açıkladı. Bu sürpriz gelişme merak konusu olurken konuya dair detaylar maç başladıktan sonra şekillendi.

Sahada neler yaşandı?

Sahada neler yaşandı?

Maçın başlamasına saniyeler kala yedek kulübesinde olan Jankat Yılmaz, soyunma odasından gelen direktif sonrasında içeri gitti. Formasını giyip hazırlanan Jankat, ilk 11'deki yerini aldı. Uğurcan Çakır'ın tedavisine yedek kulübesinde devam edildi. 

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın ısınma sonrasında ağrı hissettiğini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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