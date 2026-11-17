"Nursema" Ceren Karakoç Dönünce Kızılcık Şerbeti Afişi Baştan Aşağıya Değişti
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Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezon afişi değişti. Sezon başında diziden çıkarılan Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema ve Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap da artık afişte. Eylülde yalnızca 9 ismin yer aldığı afişte Nursema’nın olmaması seyirciyi kızdırmıştı. Yenilenen afişte kadro 11 kişiye çıktı.
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Sezon başında yayınlanan afişte Nursema'nın yer almaması seyirciyi kızdırmıştı.
Mezarı bile gösterilen Nursema geri döndü, Sevtap da hemen ardından geldi.
Nursema ve Sevtap'ın dönüşüyle Kızılcık Şerbeti afişi yenilendi. Afişteki oyuncu sayısı 9'dan 11'e çıktı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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