Buluşmada Parmağındaki Yüzük İzine "Doğum Lekesi" Diyen Adam Dünyada Viral Oldu

X'te paylaşılan bir randevu fotoğrafı, yüzük izi bahanesiyle gündem oldu. Kullanıcı @itssthyherinme, bir önceki akşam çıktığı kişinin yemek masasında parmağındaki beyaz izi doğum lekesi diye açıkladığını yazdı. Adamın bu savunması 6 Ekim'de yayınlanan paylaşımın altında kısa sürede yanıt ve alıntı yağmuruna dönüştü. Havayolu şirketi Ryanair'ın resmi hesabı da paylaşıma kendi cümlesiyle katıldı. Kimi kullanıcı adamın yüzüğü yıllardır çıkarmadığına dikkat çekti, kimi ise bahane olarak doğum lekesini seçmesine şaştı.