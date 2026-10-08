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Buluşmada Parmağındaki Yüzük İzine "Doğum Lekesi" Diyen Adam Dünyada Viral Oldu

Buluşmada Parmağındaki Yüzük İzine "Doğum Lekesi" Diyen Adam Dünyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 14:03
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X'te paylaşılan bir randevu fotoğrafı, yüzük izi bahanesiyle gündem oldu. Kullanıcı @itssthyherinme, bir önceki akşam çıktığı kişinin yemek masasında parmağındaki beyaz izi doğum lekesi diye açıkladığını yazdı.  Adamın bu savunması 6 Ekim'de yayınlanan paylaşımın altında kısa sürede yanıt ve alıntı yağmuruna dönüştü. Havayolu şirketi Ryanair'ın resmi hesabı da paylaşıma kendi cümlesiyle katıldı. Kimi kullanıcı adamın yüzüğü yıllardır çıkarmadığına dikkat çekti, kimi ise bahane olarak doğum lekesini seçmesine şaştı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Dün gece bir randevuya çıktım, adam bana bunun doğum lekesi olduğunu söyledi 😭😭😭😭😭😭'

Ryanair resmi hesabından bahaneyi tek cümleyle yorumladı

Ryanair resmi hesabından bahaneyi tek cümleyle yorumladı
twitter.com

'Ve biz lüks bir havayoluyuz'

Eşi gerçeği öğrenince adama yeni bir leke çıkacakmış

Eşi gerçeği öğrenince adama yeni bir leke çıkacakmış
twitter.com

'Eşi öğrendiğinde adama yeni bir leke çıkacak'

Aklına gelen onca bahane varken doğum lekesini seçmesi şaşırttı

Aklına gelen onca bahane varken doğum lekesini seçmesi şaşırttı
twitter.com

'Her şeyi söyleyebilirdin ama doğum lekesi mi dedin?? 😂😂'

Yüzüğü ilk kez çıkarmış olması işin iyi tarafı sayıldı

Yüzüğü ilk kez çıkarmış olması işin iyi tarafı sayıldı
twitter.com

'En azından yüzüğü ilk kez çıkarmış 😭'

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Yıllardır yüzüğü çıkarmayan sadık adam yorumu da geldi

Yıllardır yüzüğü çıkarmayan sadık adam yorumu da geldi
twitter.com

'Adam o yüzüğü yıllardır çıkarmamış, sadık biri 🤣'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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