Buluşmada Parmağındaki Yüzük İzine "Doğum Lekesi" Diyen Adam Dünyada Viral Oldu
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X'te paylaşılan bir randevu fotoğrafı, yüzük izi bahanesiyle gündem oldu. Kullanıcı @itssthyherinme, bir önceki akşam çıktığı kişinin yemek masasında parmağındaki beyaz izi doğum lekesi diye açıkladığını yazdı. Adamın bu savunması 6 Ekim'de yayınlanan paylaşımın altında kısa sürede yanıt ve alıntı yağmuruna dönüştü. Havayolu şirketi Ryanair'ın resmi hesabı da paylaşıma kendi cümlesiyle katıldı. Kimi kullanıcı adamın yüzüğü yıllardır çıkarmadığına dikkat çekti, kimi ise bahane olarak doğum lekesini seçmesine şaştı.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Ryanair resmi hesabından bahaneyi tek cümleyle yorumladı
Eşi gerçeği öğrenince adama yeni bir leke çıkacakmış
Aklına gelen onca bahane varken doğum lekesini seçmesi şaşırttı
Yüzüğü ilk kez çıkarmış olması işin iyi tarafı sayıldı
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Yıllardır yüzüğü çıkarmayan sadık adam yorumu da geldi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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