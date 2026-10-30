Elon Musk, Binance Saldırısının Ardından CZ'nin Attığı Uyarı Mesajıyla Dalga Geçti

CZ, 28 Ekim'de X'ten takipçilerine e-postalardaki bağlantılara tıklamamalarını, ekleri indirmemelerini söyledi. Gerekçesi şuydu: Güvendiğiniz biri bile size dosya gönderse, onun bilgisayarında kendisinin de fark etmediği bir virüs olabilir. Uyarının Binance'teki olayla bir bağlantısı açıklanmadı; paylaşım, o günlerde art arda gelen veri ihlali haberlerinin arasında yapıldı.

Ertesi gün Binance'ten izinsiz çekim işlemleri yapıldı. Olay duyulduktan sonra Musk, CZ'nin uyarısının altına 🔥 ve 😂 dışında hiçbir şey yazmadı. Aynı günlerde başka bir paylaşımında 'Everyday is Zeroday' yazdı; sıfırıncı gün, yazılım üreticisinin henüz haberdar olmadığı ve yama çıkarmadığı güvenlik açığı anlamına geliyor.