Elon Musk, Binance Saldırısının Ardından CZ'nin Attığı Uyarı Mesajıyla Dalga Geçti
Binance'te 29 Ekim'de yaşanan saldırının ardından Elon Musk'ın tek bir yanıtı kripto dünyasında konuşuldu. Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao (CZ), bir gün önce, 28 Ekim'de e-postalardaki bağlantılara tıklamamayı ve ekleri indirmemeyi, güvenilen kişilerden gelse bile karşı tarafın bilgisayarında farkında olmadan bir virüs bulunabileceğini hatırlatan bir paylaşım yapmıştı. Saldırı haberi yayılınca Musk, aynı paylaşımın altına yalnızca alevli ve gülen yüzlü iki emoji bıraktı. Binance borsadaki toplam etkiyi yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak tahmin ederken, bunun yaklaşık 3 milyar dolarının zincir üzerinde dondurulduğunu duyurdu. CZ de Musk'a doğrudan yanıt verdi.
Musk, CZ'nin uyarısının altına alevli ve gülen yüz emojisi bıraktı
Binance toplam etkiyi 6,3 milyar dolar olarak tahmin etti, 3 milyar dolar donduruldu
CZ, Musk'a durmasını söyledi ve SpaceX hissesini hatırlattı
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