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Elon Musk, Binance Saldırısının Ardından CZ'nin Attığı Uyarı Mesajıyla Dalga Geçti

Elon Musk, Binance Saldırısının Ardından CZ'nin Attığı Uyarı Mesajıyla Dalga Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 15:45
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Binance'te 29 Ekim'de yaşanan saldırının ardından Elon Musk'ın tek bir yanıtı kripto dünyasında konuşuldu. Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao (CZ), bir gün önce, 28 Ekim'de e-postalardaki bağlantılara tıklamamayı ve ekleri indirmemeyi, güvenilen kişilerden gelse bile karşı tarafın bilgisayarında farkında olmadan bir virüs bulunabileceğini hatırlatan bir paylaşım yapmıştı. Saldırı haberi yayılınca Musk, aynı paylaşımın altına yalnızca alevli ve gülen yüzlü iki emoji bıraktı. Binance borsadaki toplam etkiyi yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak tahmin ederken, bunun yaklaşık 3 milyar dolarının zincir üzerinde dondurulduğunu duyurdu. CZ de Musk'a doğrudan yanıt verdi.

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Musk, CZ'nin uyarısının altına alevli ve gülen yüz emojisi bıraktı

Musk, CZ'nin uyarısının altına alevli ve gülen yüz emojisi bıraktı

CZ, 28 Ekim'de X'ten takipçilerine e-postalardaki bağlantılara tıklamamalarını, ekleri indirmemelerini söyledi. Gerekçesi şuydu: Güvendiğiniz biri bile size dosya gönderse, onun bilgisayarında kendisinin de fark etmediği bir virüs olabilir. Uyarının Binance'teki olayla bir bağlantısı açıklanmadı; paylaşım, o günlerde art arda gelen veri ihlali haberlerinin arasında yapıldı.

Ertesi gün Binance'ten izinsiz çekim işlemleri yapıldı. Olay duyulduktan sonra Musk, CZ'nin uyarısının altına 🔥 ve 😂 dışında hiçbir şey yazmadı. Aynı günlerde başka bir paylaşımında 'Everyday is Zeroday' yazdı; sıfırıncı gün, yazılım üreticisinin henüz haberdar olmadığı ve yama çıkarmadığı güvenlik açığı anlamına geliyor.

Binance toplam etkiyi 6,3 milyar dolar olarak tahmin etti, 3 milyar dolar donduruldu

Binance toplam etkiyi 6,3 milyar dolar olarak tahmin etti, 3 milyar dolar donduruldu

Binance'in 30 Ekim'deki güncellemesine göre 29 Ekim'deki olayın toplam etkisi yaklaşık 6,3 milyar dolar. Şirket bunun kesinleşmiş bir net kayıp olmadığını, rakamın değişebileceğini belirtti. CZ, Tether ve Circle'ın hızlı müdahalesiyle yaklaşık 971 milyon ve 823 milyon dolarlık varlığın dondurulduğunu yazarak iki şirkete teşekkür etti.

İlk incelemeye göre ele geçirilen bir DevOps mühendisinin dizüstü bilgisayarı, saldırganın bir servis konteynerine erişip yetkisiz çekim işlemleri göndermesine yol açmış olabilir. Binance, cüzdan özel anahtarlarının sızdığına dair bir kanıt bulmadığını söyledi ve tüm kayıpları SAFU fonu ile şirketin kendi kaynaklarından karşılayacağını duyurdu. Çekimler güvenlik kontrolleri için geçici olarak durduruldu ve 48 saat içinde yeniden başlaması bekleniyor. Ayrıntılı teknik rapor ise soruşturma tamamlandıktan sonra yayımlanacak.

CZ, Musk'a durmasını söyledi ve SpaceX hissesini hatırlattı

CZ, Musk'a durmasını söyledi ve SpaceX hissesini hatırlattı

CZ, Binance'in yönetimini Kasım 2023'te bıraktı ama hissedar olarak şirketin içinde. Saldırı sonrası kullanıcı fonlarının güvende olduğunu, tüm kayıpların karşılanmasını beklediğini yazmıştı.

Musk'ın emojilerine ise 30 Ekim'de yanıt verdi. Musk'a saygı duyduğunu ama alay etmek için kötü bir zaman olduğunu söyleyip bunu bırakmasını istedi. Ardından Binance'in, Musk'ın Twitter'ı satın alması için yatırdığı 500 milyon dolardan kalan SpaceX hisselerinin bugün bir milyar doların üzerinde değerde olduğunu hatırlattı ve Musk'tan biraz destek göstermesini istedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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