Jessica Chastain'in Yeni Korku Filmi Other Mommy'ye Eleştirmenlerden Tepki Yağdı
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Saw ve The Conjuring'in arkasındaki James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği Other Mommy aldığı puanlarla şoke etti.
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Film, Saw serisinin düşük puanlı iki filmi Saw V ve Saw 3D'nin yalnızca biraz üzerinde kaldı.
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Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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