Jessica Chastain'in Yeni Korku Filmi Other Mommy'ye Eleştirmenlerden Tepki Yağdı

Other Mommy, 9 Ekim'de ABD'de vizyona girdi. Universal Pictures dağıtımındaki filmin yapımcı koltuğunda Saw, Insidious ve The Conjuring serileriyle tanınan James Wan oturuyor.

Film vizyondan önce eleştirmenlere özel olarak gösterilmedi. İlk yorumlar perşembe akşamki halka açık ön gösterimlerin ardından gelmeye başladı ve tablo pek iç açıcı olmadı. Other Mommy, Rotten Tomatoes'ta ilk 23 eleştiriyle yüzde 17'de açıldı. Değerlendirme sayısı 48'e çıktığında bile puan ancak yüzde 19'a yükselebildi.

Screen Rant'ten Josh Bate filme 10 üzerinden 4 verdi. Bate'e göre film, açılış sekansı dışında gerçek bir gerilim kuramıyor. Eleştirmenlerin önemli bir kısmı da görsel efektlerin ve ani korkutma sahnelerinin hikâyenin önüne geçtiğini, olay örgüsünün karmaşıklaştığını ve gelişmelerin önceden tahmin edilebildiğini öne sürdü.