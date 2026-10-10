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Jessica Chastain'in Yeni Korku Filmi Other Mommy'ye Eleştirmenlerden Tepki Yağdı

Jessica Chastain'in Yeni Korku Filmi Other Mommy'ye Eleştirmenlerden Tepki Yağdı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
10.10.2026 - 14:43 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 14:46
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Jessica Chastain’in başrolünde yer aldığı korku filmi Other Mommy, 9 Ekim’de ABD’de vizyona girdi. Saw ve The Conjuring serilerinin arkasındaki James Wan’ın yapımcılığını üstlendiği film, eleştirmenlerden beklenmedik bir not aldı. Rotten Tomatoes’ta 48 değerlendirme sonrası puanı yüzde 19'da kaldı.

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Saw ve The Conjuring'in arkasındaki James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği Other Mommy aldığı puanlarla şoke etti.

Saw ve The Conjuring'in arkasındaki James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği Other Mommy aldığı puanlarla şoke etti.

Other Mommy, 9 Ekim'de ABD'de vizyona girdi. Universal Pictures dağıtımındaki filmin yapımcı koltuğunda Saw, Insidious ve The Conjuring serileriyle tanınan James Wan oturuyor.

Film vizyondan önce eleştirmenlere özel olarak gösterilmedi. İlk yorumlar perşembe akşamki halka açık ön gösterimlerin ardından gelmeye başladı ve tablo pek iç açıcı olmadı. Other Mommy, Rotten Tomatoes'ta ilk 23 eleştiriyle yüzde 17'de açıldı. Değerlendirme sayısı 48'e çıktığında bile puan ancak yüzde 19'a yükselebildi.

Screen Rant'ten Josh Bate filme 10 üzerinden 4 verdi. Bate'e göre film, açılış sekansı dışında gerçek bir gerilim kuramıyor. Eleştirmenlerin önemli bir kısmı da görsel efektlerin ve ani korkutma sahnelerinin hikâyenin önüne geçtiğini, olay örgüsünün karmaşıklaştığını ve gelişmelerin önceden tahmin edilebildiğini öne sürdü.

Film, Saw serisinin düşük puanlı iki filmi Saw V ve Saw 3D'nin yalnızca biraz üzerinde kaldı.

Film, Saw serisinin düşük puanlı iki filmi Saw V ve Saw 3D'nin yalnızca biraz üzerinde kaldı.

Wan'ın kariyerini başlatan düşük bütçeli Saw, dünya çapında büyük bir başarı yakalayıp dev bir seriye dönüşmüştü. The Conjuring evreni ise dünya genelinde 2,9 milyar doları aşan hasılata ulaştı.

Other Mommy'nin puanı, serinin düşük puanlı filmleri Saw V'nin (%13) ve Saw 3D: The Final Chapter'ın (%9) yalnızca biraz üzerinde. Bu tablo, filmi James Wan'ın son yıllarda adını taşıyan en düşük puanlı yapımlarından biri haline getirdi.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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