Efsane Korku Serisi The Conjuring'i Kronolojik Olarak İzlemek İsteyenlere Amme Hizmeti

Korku sinemasının en popüler serilerinden biri olan The Conjuring evreni, Ed ve Lorraine Warren’ın gerçek olaylardan esinlenen vakaları etrafında şekillenen filmlerden oluşuyor. Ancak bu evren yalnızca ana Conjuring filmleriyle sınırlı değil; Annabelle üçlemesi, The Nun ve La Llorona gibi yan hikâyelerle giderek büyüyen karanlık bir bütünlüğe sahip.

Filmleri sadece çıkış tarihlerine göre izlemek, evrenin ardındaki kronolojik örgüyü tam anlamıyla yakalamanıza engel olabilir. Eğer hazır son halkası vizyona girmişken The Conjuring evrenini tekrar izlemeye niyetlendiyseniz bu defa kronolojik olarak denemeniz için sıralamayı sizler için hazırladık.