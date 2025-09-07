onedio
Efsane Korku Serisi The Conjuring'i Kronolojik Olarak İzlemek İsteyenlere Amme Hizmeti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.09.2025 - 08:02

Korku sinemasının en popüler serilerinden biri olan The Conjuring evreni, Ed ve Lorraine Warren’ın gerçek olaylardan esinlenen vakaları etrafında şekillenen filmlerden oluşuyor. Ancak bu evren yalnızca ana Conjuring filmleriyle sınırlı değil; Annabelle üçlemesi, The Nun ve La Llorona gibi yan hikâyelerle giderek büyüyen karanlık bir bütünlüğe sahip.

Filmleri sadece çıkış tarihlerine göre izlemek, evrenin ardındaki kronolojik örgüyü tam anlamıyla yakalamanıza engel olabilir. Eğer hazır son halkası vizyona girmişken The Conjuring evrenini tekrar izlemeye niyetlendiyseniz bu defa kronolojik olarak denemeniz için sıralamayı sizler için hazırladık.

The Nun (2018) - 1952

The Nun (2018) - 1952

Romanya’daki ıssız bir manastırda genç bir rahibenin gizemli ölümü üzerine Vatikan bir rahip ve çırak rahibeyi inceleme için gönderir. İkilinin keşfi, manastırda yıllardır saklı kalan karanlık bir gücün varlığını açığa çıkarır. Ortaya çıkan şeytani varlık Valak, yalnızca manastırı değil, inancı olan herkesin ruhunu tehdit eder. Rahip ve rahibe, dini sembolleri ve dualarıyla bu kötülüğe karşı koymaya çalışır. Manastırın taş duvarlarının ardında saklanan sır, iblisin gerçek gücünü göstermeye başlar. Olayların sonucunda Valak’ın gelecekte yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlanır.

Annabelle: Creation (2017) - 1955

Annabelle: Creation (2017) - 1955

Bir oyuncak bebek ustası ve eşi, yıllar önce kaybettikleri kızlarının yasını tutarken evlerini yetim çocuklara açar. Çocuklardan biri, evdeki kilitli bir odada bulunan garip bir bebekle karşılaşır. Kısa sürede bebeğin etrafında açıklanamaz olaylar yaşanmaya başlar. Ustanın yıllardır gizlemeye çalıştığı korkunç gerçek, bebeğin karanlık bir varlığın taşıyıcısı olduğu gerçeğidir. Yetim kızlar, bu lanetin hedefi hâline gelir. Hikâye, Annabelle bebeğinin kötücül mirasının nasıl başladığını ortaya koyar.

Annabelle (2014) - 1967

Annabelle (2014) - 1967

Genç bir çift, ilk çocuklarını beklerken huzurlu bir hayat sürmektedir. Adam, karısına koleksiyonuna eklemesi için nadir bulunan bir porselen bebek hediye eder. Bir gece evlerine giren tarikat üyeleri, şiddet dolu bir saldırı gerçekleştirir. Bu saldırının ardından bebek, kötü bir varlığın kapısı hâline gelir. Çift, evlerinde doğaüstü olaylarla karşılaşmaya başlar ve huzurları tamamen bozulur. Bebeğin ardındaki lanet, onları umutsuz bir mücadeleye sürükler.

The Conjuring (2013) - 1971

The Conjuring (2013) - 1971

Perron ailesi, yeni taşındıkları çiftlik evinde açıklanamaz olaylar yaşamaya başlar. Kapılar kendi kendine çarpar, eşyalar yer değiştirir ve çocuklar geceleri kabuslar görür. Çaresiz kalan aile, ünlü demonologlar Ed ve Lorraine Warren’dan yardım ister. Warren çifti eve geldiklerinde çok güçlü ve eski bir kötülüğün orada hüküm sürdüğünü fark eder. Bu lanet, yalnızca ailenin değil, araştırmacıların da hayatını tehlikeye atar. Evdeki varlıkla yüzleşmek için inanç, cesaret ve fedakârlık gerekir.

Annabelle Comes Home (2019) - 1972

Annabelle Comes Home (2019) - 1972

Warren çifti, Annabelle bebeğini kendi evlerindeki özel odada kutsal nesnelerle çevrili cam bir dolaba kapatır. Amaç, bebeğin içindeki karanlık gücü kontrol altına almaktır. Bir gece Warren’ların yokluğunda, bakıcı ve arkadaşları odanın kurallarını çiğner. Merak yüzünden açılan dolap, evdeki tüm lanetli nesnelerin etkisini serbest bırakır. Annabelle’in enerjisi diğer varlıkları da harekete geçirir. O gece ev, adeta kötülüklerin oyun alanına dönüşür.

The Curse of La Llorona (2019) - 1973

The Curse of La Llorona (2019) - 1973

Los Angeles’ta bir sosyal hizmet görevlisi, iki çocuğuyla ilgili gizemli bir olay araştırırken kendini eski bir efsanenin içinde bulur. Efsaneye göre, çocuklarını kaybetmiş bir kadının ruhu, sonsuza dek başka çocukların peşinde dolaşmaktadır. Kadın, gözyaşlarıyla tanınır ve “La Llorona” olarak bilinir. Sosyal hizmet görevlisinin kendi çocukları da bu lanetin hedefi hâline gelir. Çaresiz kalan anne, doğaüstü bir yardım almak zorunda kalır. Hikâye, evrenin diğer filmleriyle rahip karakteri üzerinden bağlanır.

The Conjuring 2 (2016) - 1977

The Conjuring 2 (2016) - 1977

İngiltere’de yaşayan Hodgson ailesi, evlerinde giderek artan doğaüstü olaylarla karşılaşır. Çocuklardan biri, açıklanamaz bir şekilde havaya kalkar ve yabancı bir sesle konuşmaya başlar. Olaylar hızla medyanın ve halkın dikkatini çeker. Vatikan, bu olayı araştırması için Ed ve Lorraine Warren’ı görevlendirir. Warren çifti, evdeki varlığın aslında çok daha büyük bir kötülüğün parçası olduğunu fark eder. Bu kötülüğün adı Valak’tır ve Warren’ların geleceğini doğrudan tehdit eder.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) - 1981

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) - 1981

Amerika’da genç bir adam, şeytani bir varlığın etkisi altında olduğunu iddia ederek korkunç bir cinayet işler. Bu dava, ülke tarihinde ilk kez “şeytan zorlamasıyla işlenen cinayet” savunmasının yapılmasına neden olur. Ed ve Lorraine Warren, olayın perde arkasındaki doğaüstü gerçeği ortaya çıkarmak için araştırmaya girişir. Çift, bu kez yalnızca bir varlıkla değil, insan hayatını yönlendiren çok daha karmaşık bir kötülükle karşılaşır. Araştırma sırasında Warren’ların inancı ve sağlıkları sınanır. Davanın sonucu, hem adalet hem de inanç açısından tarihe geçer.

