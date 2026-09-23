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Korku Filmi Çekmek Asena Keskinci'yi Fena Etkilemiş! Otelde Tek Başına Kalınca Bakın Ne Yapmış

Korku Filmi Çekmek Asena Keskinci'yi Fena Etkilemiş! Otelde Tek Başına Kalınca Bakın Ne Yapmış

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 13:34
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı Üç Harfliler: Mühür filminin galasında çekimler sırasında yaşadığı korkuyu anlattı. Zonguldak'taki setin ardından otele tek başına döndüğü gecelerin hiç de kolay geçmediğini söyleyen Keskinci, uyuyabilmek için her gece YouTube'dan sure açıp dinlediğini açıkladı.

KAYNAK: Magazin Burada

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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran Asena Keskinci, bu kez başrolünde yer aldığı korku filmi Üç Harfliler: Mühür ile gündemde.

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran Asena Keskinci, bu kez başrolünde yer aldığı korku filmi Üç Harfliler: Mühür ile gündemde.

Filmin galasında kameraların karşısına geçen genç oyuncu Asena Keskinci, Zonguldak'ta gerçekleştirilen çekimlerin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Rolüne yoğun biçimde çalıştığını belirten Keskinci, set sırasında çekim yapamayacak kadar korktuğu bir an yaşamadığını söyledi. Asıl zorlandığı anların ise çekimler bittikten sonra başladığını anlattı.

Çekimler nedeniyle Zonguldak'ta kaldığını belirten oyuncu, setten çıktıktan sonra otelde tek başına uyumanın kendisi için kolay olmadığını söyledi:

“Eve dönüyor olsam yine annemin koynunda uyurdum en azından ama öyle olmadı. Zonguldak'taki o otele geri dönüp yalnız başıma uyumaya çalıştığımda yani keyifli geçmedi o geceler, ne yalan söyleyeyim. Şimdi böyle abartıyorum gibi gelecek ama YouTube'dan ben sure açıp dinliyordum her gece, şaka yapmıyorum.”

Asena Keskinci'nin set itiraflarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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