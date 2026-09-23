Korku Filmi Çekmek Asena Keskinci'yi Fena Etkilemiş! Otelde Tek Başına Kalınca Bakın Ne Yapmış
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı Üç Harfliler: Mühür filminin galasında çekimler sırasında yaşadığı korkuyu anlattı. Zonguldak'taki setin ardından otele tek başına döndüğü gecelerin hiç de kolay geçmediğini söyleyen Keskinci, uyuyabilmek için her gece YouTube'dan sure açıp dinlediğini açıkladı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran Asena Keskinci, bu kez başrolünde yer aldığı korku filmi Üç Harfliler: Mühür ile gündemde.
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Asena Keskinci'nin set itiraflarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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