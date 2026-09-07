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Yeni Nesil Hasip ile Nasip'te 3. Düşman da Belli Oldu: Sevilen Oyuncu Filme Dahil Oldu

Yeni Nesil Hasip ile Nasip'te 3. Düşman da Belli Oldu: Sevilen Oyuncu Filme Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 16:05 Son Güncelleme: 07.09.2026 - 16:06
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Selim Erdoğan, yeni nesil Hasip ile Nasip filminin kadrosuna katıldı. Erdoğan filmde Vecdi karakteriyle ekrana gelecek. Vecdi, belediye başkanlığı yarışında Hasip ve Nasip'in karşısına üçüncü aday olarak çıkacak. Bu katılım ikili arasındaki ezeli rekabeti yeniden alevlendiriyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hasip ile Nasip'in başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar rol almıştı.

Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hasip ile Nasip'in başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar rol almıştı.

1976 yılında izleyici karşısına çıkan film izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Filmde Kasabada varlıklı, aynı zamanda birbirine düşman iki aileden olan Hasip ile Nasip askerden döndüklerinde babalarının hac ziyareti sırasında şeytan taşlarken öldüklerini öğrenmiş, babalarının ölümünün ardından belediye başkanlığı seçimlerine giren ikilinin çocukluktan beri süregelen rekabetlerinin bir kadın uğruna yaşadığı çekişmeye girmişlerdi. Filmin yeni nesil versiyonunda Hasip ve Nasip karakterlerinin torunları, dedeleri gibi rekabet edişlerini izleyeceğiz. Yeni nesil Hasip karakterine Toygan Avanoğlu, Nasip karakterine Alper Kul'un hayat vereceğini öğrenmiştik. 

Filme ayrıca Hasip ve Nasip’in karşısına üçüncü belediye başkan adayı olarak çıkacak düşman Vecdi dahil olacak.

Vecdi'nin belediye başkanlığı yarışına girmesiyle Hasip ve Nasip arasındaki güç dengesi tamamen değişecek.

Vecdi'nin belediye başkanlığı yarışına girmesiyle Hasip ve Nasip arasındaki güç dengesi tamamen değişecek.

Greenart imzalı filmin yapımcı koltuğunda Vahdet Erdoğan, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar bulunuyor. Çekimleri Çorum'da yapılan filmde Vecdi karakterine Selim Erdoğan hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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