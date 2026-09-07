Yeni Nesil Hasip ile Nasip'te 3. Düşman da Belli Oldu: Sevilen Oyuncu Filme Dahil Oldu
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Selim Erdoğan, yeni nesil Hasip ile Nasip filminin kadrosuna katıldı. Erdoğan filmde Vecdi karakteriyle ekrana gelecek. Vecdi, belediye başkanlığı yarışında Hasip ve Nasip'in karşısına üçüncü aday olarak çıkacak. Bu katılım ikili arasındaki ezeli rekabeti yeniden alevlendiriyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hasip ile Nasip'in başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar rol almıştı.
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Vecdi'nin belediye başkanlığı yarışına girmesiyle Hasip ve Nasip arasındaki güç dengesi tamamen değişecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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