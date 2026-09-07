Yeni Nesil Hasip ile Nasip'te 3. Düşman da Belli Oldu: Sevilen Oyuncu Filme Dahil Oldu

1976 yılında izleyici karşısına çıkan film izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Filmde Kasabada varlıklı, aynı zamanda birbirine düşman iki aileden olan Hasip ile Nasip askerden döndüklerinde babalarının hac ziyareti sırasında şeytan taşlarken öldüklerini öğrenmiş, babalarının ölümünün ardından belediye başkanlığı seçimlerine giren ikilinin çocukluktan beri süregelen rekabetlerinin bir kadın uğruna yaşadığı çekişmeye girmişlerdi. Filmin yeni nesil versiyonunda Hasip ve Nasip karakterlerinin torunları, dedeleri gibi rekabet edişlerini izleyeceğiz. Yeni nesil Hasip karakterine Toygan Avanoğlu, Nasip karakterine Alper Kul'un hayat vereceğini öğrenmiştik.

Filme ayrıca Hasip ve Nasip’in karşısına üçüncü belediye başkan adayı olarak çıkacak düşman Vecdi dahil olacak.