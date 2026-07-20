Yeşilçam'ın Sevilen Filmi Hasip ile Nasip Yeniden Çekiliyor: Başroller Belli Oldu!
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Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı Hasip ile Nasip, Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer almıştı. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı film yıllar sonra yeniden çekiliyor. Heyecan uyandıran bu gelişmenin ardından filmin başrolleri de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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1976 yılında izleyici karşısına çıkan Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Hasip ile Nasip'in başrollerini Metin Akpınar ve Zeki Alasya paylaşmıştı.
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Hasip ile Nasip filminin yeniden çekileceği haberi büyük heyecan yarattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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