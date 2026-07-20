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Yeşilçam'ın Sevilen Filmi Hasip ile Nasip Yeniden Çekiliyor: Başroller Belli Oldu!

Yeşilçam'ın Sevilen Filmi Hasip ile Nasip Yeniden Çekiliyor: Başroller Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 20.07.2026 - 08:47
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Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı Hasip ile Nasip, Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer almıştı. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı film yıllar sonra yeniden çekiliyor. Heyecan uyandıran bu gelişmenin ardından filmin başrolleri de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1976 yılında izleyici karşısına çıkan Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Hasip ile Nasip'in başrollerini Metin Akpınar ve Zeki Alasya paylaşmıştı.

1976 yılında izleyici karşısına çıkan Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Hasip ile Nasip'in başrollerini Metin Akpınar ve Zeki Alasya paylaşmıştı.

Kasabada varlıklı, aynı zamanda birbirine düşman iki aileden olan Hasip ile Nasip, askerden döndüklerinde babaları Halis ve Muhlis hac ziyareti sırasında şeytan taşlarken öldüklerini öğrenmişlerdi. Babalarının ölümünün ardından belediye başkanlığı seçimlerine giren ikilinin çocukluktan beri süregelen rekabetlerinin bir kadın uğruna yaşadığı komik çekişmeleri izlemiş ve kahkahalara boğulmuştuk.

Hasip ile Nasip filminin yeniden çekileceği haberi büyük heyecan yarattı.

Hasip ile Nasip filminin yeniden çekileceği haberi büyük heyecan yarattı.

Filmin devamı niteliğinde çekilecek yeni filmde, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın rol aldığı Hasip ve Nasip karakterlerinin torunları, dedeleri gibi rekabet ederken, 2026 yılında modern bir uyarlamayla izleyici karşısına çıkacak. Filmde Yeni nesil Hasip karakterine Toygan Avanoğlu, Nasip karakterine Alper Kul, filmin kadın başrolü Perihan karakterine ise Didem Balçın hayat verecek. Filmi usta yönetmen Özgür Bakar çekecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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