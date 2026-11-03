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"Dostluğumuz Zedelendi" Demişti: İlker Ayrık'ın Çakallarla Dans 8'de Neden Olmadığına Dair Çelişen Açıklama

"Dostluğumuz Zedelendi" Demişti: İlker Ayrık'ın Çakallarla Dans 8'de Neden Olmadığına Dair Çelişen Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 08:41 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 08:42
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Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması, 6 Kasım'daki vizyonundan hemen önce İstanbul'da kalabalık bir galayla görücüye çıktı. Kırmızı halıda en çok merak edilen isim ise yine kadroda da galada da görünmeyen İlker Ayrık oldu. Serinin Del Piero Hikmet'i Murat Akkoyunlu'nun Muhasebeci Servet'in yokluğuna dair verdiği yanıt, Ayrık'ın daha önce neden olmadığına dair verdiği yanıttan ayrı bir yol çizdi.

Kaynak: Gece Muhabiri

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İlker Ayrık, Çakallarla Dans'ın ilk altı filminde Muhasebeci Servet'e hayat vermiş ve seriyle özdeşleşmişti.

İlker Ayrık, Çakallarla Dans'ın ilk altı filminde Muhasebeci Servet'e hayat vermiş ve seriyle özdeşleşmişti.

Seksenler'in Çağatay'ı, Geniş Aile'nin Mürsel'i ve Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu olarak tanınan İlker Ayrık, Murat Şeker'in 2010'da başlattığı Çakallarla Dans serisinde de Servet karakteriyle akıllara kazındı. Ünlü oyuncu, 2022'de vizyona giren altıncı filme kadar Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'yla birlikte ekibin ayrılmaz parçalarından biriydi.

6 Aralık 2024'te gösterime giren Çakallarla Dans 7'de Servet'in yer almaması ise hayranları epey şaşırtmıştı. Son dönemde kameralardan uzak duran ve Beykoz'daki 17 dönümlük çiftliğinde organik tarımla uğraşan Ayrık'ın seriye geri dönüp dönmeyeceği sorusu, sekizinci filmin vizyon tarihi yaklaştıkça yeniden gündeme oturdu.

Çakallarla Dans 8 galasında İlker Ayrık'ı soran muhabire Murat Akkoyunlu'dan kapıyı aralık bırakan yanıt geldi.

Çakallarla Dans 8 galasında İlker Ayrık'ı soran muhabire Murat Akkoyunlu'dan kapıyı aralık bırakan yanıt geldi.

Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda düzenlenen galada kalabalıktan yakınan Murat Akkoyunlu, Gece Muhabiri Samet Aday'ın İlker Ayrık'ın nerede olduğu sorusuna 'İlker Ayrık şu an bilmiyorum nerede. Program çekiyordur büyük ihtimalle, turnede olabilir' diye karşılık verdi. Muhabirin Ayrık'ın ekipten neden ayrıldığını ve yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerini sorması üzerine ise ünlü oyuncu, 'Tabii ki, olasılık dahilinde, neden olmasın? Başka programları vardı, o yüzden de aramızda yok şu anda. Her an da olabilir' dedi.

Akkoyunlu'nun bu sözleri Servet'in seriye dönüşüne kapıyı kapatmadığı için hayranları heveslendirse de Ayrık'ın kendi anlattıklarıyla aynı noktada buluşmuyor.

İlker Ayrık, Çakallarla Dans 7'de yer almama nedenini yönetmen Murat Şeker'le zedelenen dostluğuna bağlamıştı.

İlker Ayrık, Çakallarla Dans 7'de yer almama nedenini yönetmen Murat Şeker'le zedelenen dostluğuna bağlamıştı.

İlker Ayrık, yedinci film vizyona girdiği günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir etkinlikte 'Altı film yaptık, artık yeter. Aramızda herhangi bir sorun yok' diyerek seriye veda ettiğini açıklamıştı. Birkaç ay sonra Şevket Çoruh'u konuk ettiği YouTube yayınında ve ardından Sergen Deveci'nin Daniska Show programında ise perde arkasını çok daha açık anlattı.

Ayrık, filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker'le 13 yıla yayılan bir dostluk kurduklarını, altıncı filmden sonra bu dostluk zedelenince yedinci filmde yer almak istemediğini söylemiş, meselenin para olmadığının da altını çizmişti. Akkoyunlu'nun galada dile getirdiği 'başka programları vardı' açıklaması bu nedenle Ayrık'ın anlattıklarıyla çelişirken, Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması Servet'siz kadrosuyla 6 Kasım'da sinemalarda olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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