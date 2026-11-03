"Dostluğumuz Zedelendi" Demişti: İlker Ayrık'ın Çakallarla Dans 8'de Neden Olmadığına Dair Çelişen Açıklama
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Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması, 6 Kasım'daki vizyonundan hemen önce İstanbul'da kalabalık bir galayla görücüye çıktı. Kırmızı halıda en çok merak edilen isim ise yine kadroda da galada da görünmeyen İlker Ayrık oldu. Serinin Del Piero Hikmet'i Murat Akkoyunlu'nun Muhasebeci Servet'in yokluğuna dair verdiği yanıt, Ayrık'ın daha önce neden olmadığına dair verdiği yanıttan ayrı bir yol çizdi.
Kaynak: Gece Muhabiri
İlker Ayrık, Çakallarla Dans'ın ilk altı filminde Muhasebeci Servet'e hayat vermiş ve seriyle özdeşleşmişti.
Çakallarla Dans 8 galasında İlker Ayrık'ı soran muhabire Murat Akkoyunlu'dan kapıyı aralık bırakan yanıt geldi.
İlker Ayrık, Çakallarla Dans 7'de yer almama nedenini yönetmen Murat Şeker'le zedelenen dostluğuna bağlamıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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