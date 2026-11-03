"Dostluğumuz Zedelendi" Demişti: İlker Ayrık'ın Çakallarla Dans 8'de Neden Olmadığına Dair Çelişen Açıklama

Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda düzenlenen galada kalabalıktan yakınan Murat Akkoyunlu, Gece Muhabiri Samet Aday'ın İlker Ayrık'ın nerede olduğu sorusuna 'İlker Ayrık şu an bilmiyorum nerede. Program çekiyordur büyük ihtimalle, turnede olabilir' diye karşılık verdi. Muhabirin Ayrık'ın ekipten neden ayrıldığını ve yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerini sorması üzerine ise ünlü oyuncu, 'Tabii ki, olasılık dahilinde, neden olmasın? Başka programları vardı, o yüzden de aramızda yok şu anda. Her an da olabilir' dedi.

Akkoyunlu'nun bu sözleri Servet'in seriye dönüşüne kapıyı kapatmadığı için hayranları heveslendirse de Ayrık'ın kendi anlattıklarıyla aynı noktada buluşmuyor.