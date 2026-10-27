Gişede Rekor Açılış Yapmıştı: Gupse Özay, Gupi'deki Sepi Karakterinin Gerçek Hayatta Kim Olduğunu Açıkladı!

Kariyerine belgesel yönetmenliğiyle başlayan Gupse Özay, 2011'de Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya'daki Nurhayat karakteriyle ekran başındaki izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Dizinin ardından senaryosunu kendi yazdığı Deliha ile sinemaya geçen oyuncu, 2018'de Deliha 2'de yazarlık ve başrolün yanına yönetmenliği de ekleyerek komedi sinemasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Görümce ve Eltilerin Savaşı gibi aile komedileriyle de gişedeki iddiasını koruyan Özay, son yıllarda yolunu çocuklara açtı. Kendi çocukluğundan izler taşıyan Gupi karakteri önce Netflix'teki animasyon dizisiyle evlere girdi; dizi Kasım 2025'te platformun en çok izlenen yapımları arasında zirveye çıkınca karakterin beyaz perdeye taşınması da kaçınılmaz oldu.