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Gişede Rekor Açılış Yapmıştı: Gupse Özay, Gupi'deki Sepi Karakterinin Gerçek Hayatta Kim Olduğunu Açıkladı!

Gişede Rekor Açılış Yapmıştı: Gupse Özay, Gupi'deki Sepi Karakterinin Gerçek Hayatta Kim Olduğunu Açıkladı!

Sinema
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 14:20
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Gupse Özay'ın hem senaryosunu yazdığı hem de baş karakterini seslendirdiği animasyon filmi Gupi ve Gülmeyen Kral, vizyona girdiği ilk hafta sonunda sinema salonlarını doldurdu. Film gişede konuşulurken Özay'ın Instagram'dan paylaştığı eski bir fotoğraf, hayranlarının dikkatini filmin perde arkasındaki tatlı bir detaya çekti; Sepi karakterinin ilham kaynağı meğer oyuncunun çok yakınındaymış.

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Gupse Özay, Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanındıktan sonra Deliha ile kendi hikâyelerini yazmaya başladı.

Gupse Özay, Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanındıktan sonra Deliha ile kendi hikâyelerini yazmaya başladı.

Kariyerine belgesel yönetmenliğiyle başlayan Gupse Özay, 2011'de Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya'daki Nurhayat karakteriyle ekran başındaki izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Dizinin ardından senaryosunu kendi yazdığı Deliha ile sinemaya geçen oyuncu, 2018'de Deliha 2'de yazarlık ve başrolün yanına yönetmenliği de ekleyerek komedi sinemasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Görümce ve Eltilerin Savaşı gibi aile komedileriyle de gişedeki iddiasını koruyan Özay, son yıllarda yolunu çocuklara açtı. Kendi çocukluğundan izler taşıyan Gupi karakteri önce Netflix'teki animasyon dizisiyle evlere girdi; dizi Kasım 2025'te platformun en çok izlenen yapımları arasında zirveye çıkınca karakterin beyaz perdeye taşınması da kaçınılmaz oldu.

Gupi ve Gülmeyen Kral, 136 bini aşkın seyirciyle yılın en iyi yerli açılışını yaptı.

Gupi ve Gülmeyen Kral, 136 bini aşkın seyirciyle yılın en iyi yerli açılışını yaptı.

Netflix'teki başarının ardından Arkın Aktaç'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Gupi ve Gülmeyen Kral, 23 Ekim'de vizyona girdi ve daha ilk hafta sonunda gişenin yeni lideri oldu. Box Office Türkiye verilerine göre film, 23-25 Ekim arasında 136 bin 539 seyirciye ulaşıp 41 milyon TL'yi aşan hasılat elde ederek 2026'nın en iyi yerli film açılışını yaptı.

Gupi ile arkadaşlarının apartmandaki boş bir daireden kimsenin gülmediği bir krallığa uzanan macerasını anlatan yapım, Türkiye'nin ilk IMAX animasyon filmi olarak tanıtılıyor. Film yurt dışında da Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinde gösterime girdi; 12 Kasım'dan itibaren Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki salonlarda da perdeye gelecek.

Gupse Özay, filmdeki Sepi karakterinin gerçek hayatta en yakını olan kuzeni olduğunu açıkladı.

Gupse Özay, filmdeki Sepi karakterinin gerçek hayatta en yakını olan kuzeni olduğunu açıkladı.

Film gişede rekor kırarken Gupse Özay, Instagram hesabından paylaştığı bir kolajla hayranlarına filmin perde arkasından tatlı bir sır verdi. Kolajın bir yanında filmdeki Gupi ile sarı saçlı arkadaşı Sepi, diğer yanında ise Özay'ın çocukluk yıllarından kalma bir fotoğrafı yer alıyordu.

Özay, paylaşımına 'Peki siz Sepi'nin gerçek hayatta benim en yakınım olan kuzenim olduğunu biliyor musunuz? Ve hatta takma isminin Sepi olduğunu… Evet yanındaki de benim zaten. Yani Gupi.' notunu ekledi. Bu açıklamayla filmdeki iki arkadaşın dostluğunun, Özay'ın kuzeniyle çocukken paylaştığı günlerden ilham aldığı ortaya çıktı; üstelik Sepi'nin adı bile kuzeninin gerçek hayattaki takma isminden geliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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