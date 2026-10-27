Gişede Rekor Açılış Yapmıştı: Gupse Özay, Gupi'deki Sepi Karakterinin Gerçek Hayatta Kim Olduğunu Açıkladı!
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Gupse Özay'ın hem senaryosunu yazdığı hem de baş karakterini seslendirdiği animasyon filmi Gupi ve Gülmeyen Kral, vizyona girdiği ilk hafta sonunda sinema salonlarını doldurdu. Film gişede konuşulurken Özay'ın Instagram'dan paylaştığı eski bir fotoğraf, hayranlarının dikkatini filmin perde arkasındaki tatlı bir detaya çekti; Sepi karakterinin ilham kaynağı meğer oyuncunun çok yakınındaymış.
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Gupse Özay, Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanındıktan sonra Deliha ile kendi hikâyelerini yazmaya başladı.
Gupi ve Gülmeyen Kral, 136 bini aşkın seyirciyle yılın en iyi yerli açılışını yaptı.
Gupse Özay, filmdeki Sepi karakterinin gerçek hayatta en yakını olan kuzeni olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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