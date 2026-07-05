Psikologlara Göre Akran Zorbalığında Anne Babaların En Sık Yaptığı 5 Hata

Sorunu hemen çözmeye çalışmayın veya 'Neden daha önce söylemedin?' gibi sorgulayıcı ifadelere girmeyin. Sadece orada olun ve acısını paylaşın. 'Bana güvendiğin için teşekkür ederim, bunu birlikte aşacağız' demek en doğru başlangıçtır.

Adım 2: Titizlikle Kayıt Tutun

Olayların tarihlerini, yerlerini ve kimlerin dahil olduğunu not edin. Dijital bir zorbalık varsa ekran görüntülerini alın. Bu kayıtlar, ilerleyen süreçte okul yönetiminden resmi bir destek istenirken en büyük dayanağınız olacaktır.

Adım 3: Okulla Bir Ortak Gibi Çalışın

Okul yönetimiyle ya da rehberlik servisiyle bir savcı gibi değil, çözüm ortağı gibi konuşun. Diğer çocuğun ailesiyle (çok yakın arkadaşınız olsalar bile) doğrudan yüzleşmekten kaçının; bu durum genellikle işleri daha da karmaşık hale getirir.