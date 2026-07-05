Psikologlara Göre Akran Zorbalığında Anne Babaların En Sık Yaptığı 5 Hata
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Çocuğunun acı çektiğini görmek bir anne-baba için en ağır deneyimlerden biridir. Okullarda ve dijital platformlarda hızla yayılan akran zorbalığı, aileleri en çok çaresiz bırakan konuların başında geliyor. Uzmanlar, zorbalık karşısında hızlı ve fevri kararlar almak yerine, sakin ve iletişim odaklı bir yaklaşım sergilemenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.
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Aileler ve okullarla uzun yıllardır çalışan uzmanların deneyimlerine dayanan kapsamlı rehber, zorbalığın doğru tanımlanmasından siber zorbalıkla mücadeleye kadar ebeveynlerin atması gereken adımları tek tek gözler önüne seriyor.
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Çocuklar Neden Zorbalık Yapar?
Adım 1: Dinleyin, İnanın ve Doğrulayın
Adım 4: Kurtarmayın, Koçluk Yapın
Evdeki Gizli Tehdit: Siber Zorbalık
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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