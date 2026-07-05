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Psikologlara Göre Akran Zorbalığında Anne Babaların En Sık Yaptığı 5 Hata

Psikologlara Göre Akran Zorbalığında Anne Babaların En Sık Yaptığı 5 Hata

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 12:45
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Çocuğunun acı çektiğini görmek bir anne-baba için en ağır deneyimlerden biridir. Okullarda ve dijital platformlarda hızla yayılan akran zorbalığı, aileleri en çok çaresiz bırakan konuların başında geliyor. Uzmanlar, zorbalık karşısında hızlı ve fevri kararlar almak yerine, sakin ve iletişim odaklı bir yaklaşım sergilemenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

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Aileler ve okullarla uzun yıllardır çalışan uzmanların deneyimlerine dayanan kapsamlı rehber, zorbalığın doğru tanımlanmasından siber zorbalıkla mücadeleye kadar ebeveynlerin atması gereken adımları tek tek gözler önüne seriyor.

Aileler ve okullarla uzun yıllardır çalışan uzmanların deneyimlerine dayanan kapsamlı rehber, zorbalığın doğru tanımlanmasından siber zorbalıkla mücadeleye kadar ebeveynlerin atması gereken adımları tek tek gözler önüne seriyor.

Her Kaba Davranış Zorbalık mıdır?

Uzmanların dikkat çektiği ilk ve en önemli kural: Her kaba davranış zorbalık değildir. Oyun alanındaki tek seferlik bir tartışma, dışlanma hissi veya acımasız bir yorum can yakıcı olabilir; ancak bunlara doğrudan 'zorbalık' etiketi yapıştırmak hatadır. Bir davranışın zorbalık olarak kabul edilebilmesi için şu 4 temel unsuru barındırması gerekir:

  • Tekrarlanma: Tek seferlik bir çatışma değil, sürekli bir döngü olmalıdır.

  • Kasıt: Karşı tarafı bilerek incitme veya aşağılama amacı taşımalıdır.

  • Güç Dengesizliği: Zorbalık yapan çocuğun fiziksel, sosyal veya duygusal olarak diğerinden daha güçlü bir konumda olması gerekir.

  • Sürekli Sıkıntı: Mağdur çocukta kalıcı ve derin bir huzursuzluğa yol açmalıdır.

Neden Önemli? Genel nezaketsizlik ile zorbalık arasındaki farkı bilmek, ebeveynin tepkisini daha hedef odaklı kılar. Tekil olaylar sosyal beceri öğretimiyle çözülebilirken, gerçek zorbalık yetişkinlerin acil müdahalesini gerektirir.

Çocuklar Neden Zorbalık Yapar?

Çocuklar Neden Zorbalık Yapar?

Zorbalığın arkasındaki en temel motivasyon tek bir kelimeyle özetleniyor: Statü. Çocuklar sosyal hiyerarşide üst sıralara tırmanmak, güç kazanmak veya mevcut konumlarını korumak için akranlarını aşağı çekmeye çalışırlar. Bu güç savaşı, sosyal merdivenin her basamağında her zaman 'yukarıdan aşağıya' doğru bir baskı olarak kendini gösterir.

Ebeveynler İçin 5 Adımda Eylem Planı

Çocuğunuzun zorbalığa uğradığından şüpheleniyorsanız veya çocuğunuz size içini açtıysa şu adımları izlemelisiniz:

Adım 1: Dinleyin, İnanın ve Doğrulayın

Adım 1: Dinleyin, İnanın ve Doğrulayın

Sorunu hemen çözmeye çalışmayın veya 'Neden daha önce söylemedin?' gibi sorgulayıcı ifadelere girmeyin. Sadece orada olun ve acısını paylaşın. 'Bana güvendiğin için teşekkür ederim, bunu birlikte aşacağız' demek en doğru başlangıçtır.

Adım 2: Titizlikle Kayıt Tutun

Olayların tarihlerini, yerlerini ve kimlerin dahil olduğunu not edin. Dijital bir zorbalık varsa ekran görüntülerini alın. Bu kayıtlar, ilerleyen süreçte okul yönetiminden resmi bir destek istenirken en büyük dayanağınız olacaktır.

Adım 3: Okulla Bir Ortak Gibi Çalışın

Okul yönetimiyle ya da rehberlik servisiyle bir savcı gibi değil, çözüm ortağı gibi konuşun. Diğer çocuğun ailesiyle (çok yakın arkadaşınız olsalar bile) doğrudan yüzleşmekten kaçının; bu durum genellikle işleri daha da karmaşık hale getirir.

Adım 4: Kurtarmayın, Koçluk Yapın

Adım 4: Kurtarmayın, Koçluk Yapın

Çocuğunuzun yerine tüm problemleri çözmek, onu pasifleştirir. Ona 'Sence ne yardımcı olabilir?', 'Ne söylemek istersin, prova edelim mi?' gibi sorular sorarak kendi sınırlarını çizebilmesi için alan yaratın ve seçim yapma hakkı olduğunu hatırlatın.

Adım 5: Ciddiyse Profesyonel Destek Alın

Eğer durum amansız bir hal aldıysa ve çocuğun ruh sağlığını tehdit ediyorsa; okul psikolojik danışmanlarından, aile hekimlerinden, psikologlardan veya resmi yardım hatlarından destek almaktan çekinmeyin.

Evdeki Gizli Tehdit: Siber Zorbalık

Evdeki Gizli Tehdit: Siber Zorbalık

Yüz yüze zorbalık okul zili çaldığında biterken, siber zorbalık çocukları yatak odalarına, telefonlarına kadar takip eder. Grup sohbetlerinden dışlanma, kötü yorumlar, izinsiz paylaşılan fotoğraflar ve anonim hesaplar üzerinden yürütülen linç kampanyaları siber zorbalığın en sık görülen türleridir.

Siber zorbalığa karşı ebeveynlerin alabileceği önlemler şunlardır:

  • Kontrolcü değil, meraklı olun: 'Telefonu yasaklıyorum' tepkisi iletişimi tamamen koparır. Bunun yerine sakin kalıp 'Neler olduğunu anlamak istiyorum, bana anlatır mısın?' yaklaşımını benimseyin.

  • Bildirin ve engelleyin: Platformların şikayet mekanizmalarını çocukla birlikte kullanarak onu güçlü hissettirin.

  • Cihaz sınırları koyun: Telefonu tamamen ellerinden almak yerine, uyku saatinde telefonun ortak alanda bırakılması veya toksik grupların sessize alınması gibi ortak kurallar belirleyin.

  • Yasal yollara başvurun: Eğer durum tehdit ve şantaj içeriyorsa, siber suçlar kapsamında resmi mercilere ve emniyet güçlerine başvuru yapın.

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Ya Sizin Çocuğunuz Zorbalık Yapıyorsa?

Ya Sizin Çocuğunuz Zorbalık Yapıyorsa?

Çocuğunuzun bir başkasına zorbalık yaptığını öğrenmek sarsıcı olabilir ancak uzmanlar bunun öğretici bir dönüm noktası olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Panik yapmadan, çocuğunuzu utandırmadan sakince 'Ne oldu?', 'Sence karşıdaki kişi ne hissetmiştir?' ve 'Bu durumu düzeltmek için ne yapabiliriz?' sorularını yöneltin. Bu durum çocuğunuzun 'kötü' olduğunu değil; empati, sınırlar ve duygu düzenleme konusunda acilen eğitilmesi gerektiğinin bir göstergesidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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