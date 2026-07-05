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Eski Tip Yuvarlak Giderlerin Devri Bitti: Yeni Sistem Suyu Daha Hızlı Tahliye Ediyor, Kötü Koku Yapmıyor

Eski Tip Yuvarlak Giderlerin Devri Bitti: Yeni Sistem Suyu Daha Hızlı Tahliye Ediyor, Kötü Koku Yapmıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 10:47
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Ev tadilatlarında artık geleneksel, zemin ortasında duran dairesel giderlerin devri kapanıyor. Banyo, çamaşırhane ve balkon gibi ıslak alanların hem mühendisliğini hem de estetiğini tamamen değiştiren 'doğrusal (lineer) drenaj sistemleri', modern mimarinin yeni gözdesi haline geldi.

Uzunlamasına tasarımıyla dikkat çeken bu modeller, sadece şık bir görünüm sunmakla kalmıyor; su tahliyesini hızlandırarak temizliği de büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu yenilikçi sistemden tam verim alabilmek için doğru kurulum şart.

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Geleneksel yuvarlak giderler, suyun dört bir yandan merkeze akabilmesi için zeminde çok yönlü ve karmaşık eğimler gerektirir.

Geleneksel yuvarlak giderler, suyun dört bir yandan merkeze akabilmesi için zeminde çok yönlü ve karmaşık eğimler gerektirir.

Bu durum, özellikle büyük ebatlı porselen karolarda estetiği bozan çirkin kesiklere yol açar.

Doğrusal drenaj ise suyu uzun bir şeride yönlendirir. Amanco Wavin'in teknik verilerine göre bu sistemlerin sağladığı en büyük avantajlar şunlardır:

  • Tek Yönlü Eğim: Zemin yalnızca giderin bulunduğu tarafa doğru tek açıyla eğimlendirilir. Bu sayede büyük boyutlu kaplama malzemeleri tasarımları bozulmadan, kesintisiz bir şekilde döşenebilir.

  • Yüksek Akış Kapasitesi: 50, 70 ve 90 cm uzunluk; 5 cm genişlik seçeneklerine sahip olan modeller, dakikada 30 litreye varan yüksek bir su toplama performansına sahiptir.

  • Gizli ve Şık Detaylar: Duvar dibine monte edilebilen modüler yapısı, plastik veya şık AISI 304 paslanmaz çelik ızgara seçenekleriyle birleşerek gideri zeminde görünmez bir detaya dönüştürür.

Islak alanlar saç telleri, sabun artıkları ve kirlerin sürekli biriktiği yerlerdir.

Islak alanlar saç telleri, sabun artıkları ve kirlerin sürekli biriktiği yerlerdir.

Lineer drenaj sistemleri, geniş yüzeyleri sayesinde tıkanıklıkları önlemede daha başarılıdır.

Sifonlu modellerde, tabanda biriken katı maddelerin temizlenmesi için çıkarılabilir sifon mekanizmaları bulunur. Izgaranın altındaki bu parça kolayca yerinden çıkarılıp temizlendikten sonra orijinal konumuna geri yerleştirilir.

Üretici kılavuzlarına göre, ızgara temizliğinde yumuşak bir bez, akan su ve nötr sabun kullanılmalıdır.

Üretici kılavuzlarına göre, ızgara temizliğinde yumuşak bir bez, akan su ve nötr sabun kullanılmalıdır.

Yüzeye zamanla zarar verebilecek çelik yünü, ovma tozları, asitli kimyasallar veya çamaşır suyu gibi aşındırıcılardan kesinlikle kaçınılmalı; kimyasal temas halinde yüzey bol suyla durulanmalıdır.

Doğrusal drenaj sistemi, tek başına yetersiz eğim veya kötü su yalıtımı gibi işçilik hatalarını absorbe edemez. Yanlış bir kurulum; su birikmesi, kötü kokular ve alt kata sızıntı gibi ciddi maliyetli sorunlara yol açabilir.

  • Borulama ve Sifon Seçimi: NBR 8160 standartlarına uygun olarak hidrolik sisteme entegre edilmesi gereken bu sistemlerde, sifonlu ve sifonsuz olmak üzere iki seçenek bulunur. Sifonlu model 3.2 cm'lik bir su sızdırmazlık contasına sahipken; sifonsuz modellerin kötü kokuları engellemesi için harici bir koku ayırıcıya bağlanması gerekir.

  • Su Yalıtımı: Asfalt membran veya polimerik harç gibi yöntemlerle drenajın döşeneceği alanın su yalıtımı eksiksiz yapılmalıdır.

  • Sonradan Değişim Zorluğu: Hali hazırda tamamlanmış, zemini kırılmak istenmeyen yapılarda yuvarlak gider kullanımı ekonomik bir alternatif olarak yerini korumaktadır. Çünkü doğrusal gidere sonradan geçiş yapmak; betonu kırma, boru ayarı ve yeniden su yalıtımı gibi yüksek maliyetli tadilat süreçleri gerektirir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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