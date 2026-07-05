Eski Tip Yuvarlak Giderlerin Devri Bitti: Yeni Sistem Suyu Daha Hızlı Tahliye Ediyor, Kötü Koku Yapmıyor

Ev tadilatlarında artık geleneksel, zemin ortasında duran dairesel giderlerin devri kapanıyor. Banyo, çamaşırhane ve balkon gibi ıslak alanların hem mühendisliğini hem de estetiğini tamamen değiştiren 'doğrusal (lineer) drenaj sistemleri', modern mimarinin yeni gözdesi haline geldi.

Uzunlamasına tasarımıyla dikkat çeken bu modeller, sadece şık bir görünüm sunmakla kalmıyor; su tahliyesini hızlandırarak temizliği de büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu yenilikçi sistemden tam verim alabilmek için doğru kurulum şart.

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