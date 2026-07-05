Eski Tip Yuvarlak Giderlerin Devri Bitti: Yeni Sistem Suyu Daha Hızlı Tahliye Ediyor, Kötü Koku Yapmıyor
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Ev tadilatlarında artık geleneksel, zemin ortasında duran dairesel giderlerin devri kapanıyor. Banyo, çamaşırhane ve balkon gibi ıslak alanların hem mühendisliğini hem de estetiğini tamamen değiştiren 'doğrusal (lineer) drenaj sistemleri', modern mimarinin yeni gözdesi haline geldi.
Uzunlamasına tasarımıyla dikkat çeken bu modeller, sadece şık bir görünüm sunmakla kalmıyor; su tahliyesini hızlandırarak temizliği de büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu yenilikçi sistemden tam verim alabilmek için doğru kurulum şart.
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Geleneksel yuvarlak giderler, suyun dört bir yandan merkeze akabilmesi için zeminde çok yönlü ve karmaşık eğimler gerektirir.
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Islak alanlar saç telleri, sabun artıkları ve kirlerin sürekli biriktiği yerlerdir.
Üretici kılavuzlarına göre, ızgara temizliğinde yumuşak bir bez, akan su ve nötr sabun kullanılmalıdır.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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