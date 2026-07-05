Uzmanlar Açıkladı: Evinizi Serinleten En İyi 4 Ağaç
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Yaz aylarında kavurucu sıcaklarla mücadele etmenin yolu sadece yüksek elektrik faturaları getiren klimalardan geçmiyor. Doğru stratejiyle bahçenize dikeceğiniz ağaçlar, evinizi doğal bir serinliğe kavuşturabilir.
Yıllarca devasa akçaağaçların gölgesinde yaşayan Laura Miller, elektrik hatlarına ve ev temeline zarar veren bu ağaçları kestirmek zorunda kaldığında acı bir gerçekle yüzleşti: Klimalar evi soğutuyordu ancak bütçeyi yakıyordu. Miller, yaptığı araştırmalar ve uzman tavsiyeleriyle evlerin yakınına dikilmesi hem güvenli hem de yüksek enerji tasarrufu sağlayan doğal serinlik formüllerini paylaştı.
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Yaprak döken ağaçlar, evlerin özellikle doğu ve güney cephelerini gölgelemek için en akıllıca yatırımdır.
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1. Kırmızıçam Ağacı
2. Oya Ağacı (Krep Mersini)
3. Japon Akçaağacı (Acer palmatum)
4. Çınar Ağacı (Platanus occidentalis)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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