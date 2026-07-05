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Uzmanlar Açıkladı: Evinizi Serinleten En İyi 4 Ağaç

Uzmanlar Açıkladı: Evinizi Serinleten En İyi 4 Ağaç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 08:55
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Yaz aylarında kavurucu sıcaklarla mücadele etmenin yolu sadece yüksek elektrik faturaları getiren klimalardan geçmiyor. Doğru stratejiyle bahçenize dikeceğiniz ağaçlar, evinizi doğal bir serinliğe kavuşturabilir.

Yıllarca devasa akçaağaçların gölgesinde yaşayan Laura Miller, elektrik hatlarına ve ev temeline zarar veren bu ağaçları kestirmek zorunda kaldığında acı bir gerçekle yüzleşti: Klimalar evi soğutuyordu ancak bütçeyi yakıyordu. Miller, yaptığı araştırmalar ve uzman tavsiyeleriyle evlerin yakınına dikilmesi hem güvenli hem de yüksek enerji tasarrufu sağlayan doğal serinlik formüllerini paylaştı.

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Yaprak döken ağaçlar, evlerin özellikle doğu ve güney cephelerini gölgelemek için en akıllıca yatırımdır.

Yaprak döken ağaçlar, evlerin özellikle doğu ve güney cephelerini gölgelemek için en akıllıca yatırımdır.

Yazın güneş ışınlarının çatıya ve pencerelere ulaşmasını engelleyen bu ağaçlar, kışın yapraklarını dökerek güneş ısısının evin içine girmesine izin verir.

Ağaçların serinletici gücü sadece gölgeyle sınırlı değildir. Buharlaşma ve terleme adı verilen doğal bir süreçle:

  • Ağaçlar topraktan emdikleri suyu yapraklarından buhar olarak salar ve çevre sıcaklığını 3,3°C kadar düşürür.

  • Gölge veren bir ağacın altındaki zemin sıcaklığı, yakındaki asfaltın yaydığı ısıya kıyasla 14°C daha serin olabilir.

Bahçenize ağaç seçerken yeraltı borularına, ev temeline veya elektrik hatlarına zarar vermeyecek türleri seçmek kritik önem taşır. İşte evinizi gölgede bırakırken güvende tutacak en iyi alternatifler:

1. Kırmızıçam Ağacı

1. Kırmızıçam Ağacı

Kırmızıçam Ağacı (Cercis canadensis)

  • Özellikleri: Kalp şeklinde yapraklara sahip bu yerli ağaç, yumuşak ve benekli bir gölge sağlar. İlkbaharda açan göz alıcı pembe çiçekleriyle bahçenize estetik katar.

  • Neden Güvenli? Küçük boyutlu bir ağaç olduğu için evlerin veya verandaların hemen yakınına dikmek için oldukça idealdir.

2. Oya Ağacı (Krep Mersini)

2. Oya Ağacı (Krep Mersini)

  • Özellikleri: Sıcak ve nemli iklimleri seven, yaz boyunca canlı çiçekler açan çok gövdeli bir süs ağacıdır. Filtrelenmiş, tatlı bir gölge sunar.

  • Neden Güvenli? Boyu ortalama 4,5 ila 9 metre arasında kalan kompakt yapısı sayesinde yapıların yakınına güvenle dikilebilir.

3. Japon Akçaağacı (Acer palmatum)

3. Japon Akçaağacı (Acer palmatum)

  • Özellikleri: Özellikle sonbaharda ateşli tonlara bürünen yaprakları ve zarif formuyla bilinir. Evinize hem estetik bir görünüm kazandırır hem de emlak değerini artırır.

  • Neden Güvenli? Genellikle bodur ve kompakt boyutlarda oldukları için pencerelerin ve verandaların yakınına dikilmeye son derece uygundur; temele zarar vermez.

4. Çınar Ağacı (Platanus occidentalis)

4. Çınar Ağacı (Platanus occidentalis)

  • Özellikleri: Eğer bahçenizde biraz daha geniş bir alanınız varsa, devasa yapraklarıyla muazzam bir serinlik alanı yaratır.

  • Neden Güvenli?: Olgunlaştığında 21 metre yüksekliğe ve 15 metre genişliğe ulaşabildiği için evin hemen dibine değil, mülk sınırının biraz daha uzağına dikilmelidir. Çevredeki genel ısı adası etkisini azaltmada mükemmeldir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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