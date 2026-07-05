Psikologlara Göre İyi Haber Alınca Ağlamanızın Sebebi Bu
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Bir iş teklifi almak, zorlu bir sınavı geçmek ya da uzun süredir görmediğiniz bir sevdiğinize sarılmak... Hayatımızın en mutlu anlarında çoğumuzun gözleri dolar, hatta hıçkırıklara boğuluruz. İlk bakışta çelişkili gibi görünen bu durum, psikoloji dünyasına göre aslında bir 'kırılganlık' değil, beynimizin hayatta kalma ve dengede kalma mücadelesinin bir parçası.
Uzmanlar, iyi haberler karşısında dökülen gözyaşlarının sadece mutlulukla açıklanamayacağını, ardında çok daha önemli fizyolojik ve psikolojik nedenler yattığını belirtiyor.
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Uzmanların açıklamalarına göre, ister olumlu ister olumsuz olsun, aşırı yoğun yaşanan tüm duygular vücutta güçlü fizyolojik tepkileri harekete geçiriyor.
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Her sevinç gözyaşı sadece o anın mutluluğundan kaynaklanmaz; çoğunlukla geçmişin yükünü taşır.
Ağlamanın biyolojik faydalarının yanı sıra son derece güçlü bir sosyal işlevi de bulunuyor.
Bilim insanları, ağlama eylemi gerçekleştikten ve duygusal yük azaldıktan sonra, vücudun derin bir rahatlama ve sakinlik durumuna geçtiğini ifade ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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