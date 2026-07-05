Psikologlara Göre İyi Haber Alınca Ağlamanızın Sebebi Bu

Bir iş teklifi almak, zorlu bir sınavı geçmek ya da uzun süredir görmediğiniz bir sevdiğinize sarılmak... Hayatımızın en mutlu anlarında çoğumuzun gözleri dolar, hatta hıçkırıklara boğuluruz. İlk bakışta çelişkili gibi görünen bu durum, psikoloji dünyasına göre aslında bir 'kırılganlık' değil, beynimizin hayatta kalma ve dengede kalma mücadelesinin bir parçası.

Uzmanlar, iyi haberler karşısında dökülen gözyaşlarının sadece mutlulukla açıklanamayacağını, ardında çok daha önemli fizyolojik ve psikolojik nedenler yattığını belirtiyor.

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