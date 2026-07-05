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Psikologlara Göre İyi Haber Alınca Ağlamanızın Sebebi Bu

Psikologlara Göre İyi Haber Alınca Ağlamanızın Sebebi Bu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 08:37
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Bir iş teklifi almak, zorlu bir sınavı geçmek ya da uzun süredir görmediğiniz bir sevdiğinize sarılmak... Hayatımızın en mutlu anlarında çoğumuzun gözleri dolar, hatta hıçkırıklara boğuluruz. İlk bakışta çelişkili gibi görünen bu durum, psikoloji dünyasına göre aslında bir 'kırılganlık' değil, beynimizin hayatta kalma ve dengede kalma mücadelesinin bir parçası.

Uzmanlar, iyi haberler karşısında dökülen gözyaşlarının sadece mutlulukla açıklanamayacağını, ardında çok daha önemli fizyolojik ve psikolojik nedenler yattığını belirtiyor.

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Uzmanların açıklamalarına göre, ister olumlu ister olumsuz olsun, aşırı yoğun yaşanan tüm duygular vücutta güçlü fizyolojik tepkileri harekete geçiriyor.

Uzmanların açıklamalarına göre, ister olumlu ister olumsuz olsun, aşırı yoğun yaşanan tüm duygular vücutta güçlü fizyolojik tepkileri harekete geçiriyor.

Duygusal yoğunluk zirve noktasına ulaştığında, beyin bu durumu bir 'aşırı yükleme' olarak algılıyor.

Bu aşamada devreye giren ağlama eylemi, duygusal yoğunluğu azaltmanın ve vücudu yeniden denge durumuna (homeostazi) döndürmenin doğal bir yolu olarak işlev görüyor. Yani coşkudan saniyeler sonra gelen gözyaşları, beynin kendini sakinleştirme mekanizmasıdır.

Her sevinç gözyaşı sadece o anın mutluluğundan kaynaklanmaz; çoğunlukla geçmişin yükünü taşır.

Her sevinç gözyaşı sadece o anın mutluluğundan kaynaklanmaz; çoğunlukla geçmişin yükünü taşır.

Psikologlar, bu gözyaşlarının arkasında genellikle uzun süren bir belirsizlik, çaba veya endişe döneminin sona ermesi yattığını vurguluyor.

Haftalarca, aylarca hatta yıllarca süren gerginliğin ardından gelen iyi bir haber (örneğin olumlu bir tıbbi teşhis veya mezuniyet), vücudun o güne kadar biriktirdiği tüm duygusal yükü bir anda serbest bırakmasını sağlıyor. Bu bağlamda ağlamak, sağlıklı bir duygusal boşalmayı temsil ediyor.

Ağlamanın biyolojik faydalarının yanı sıra son derece güçlü bir sosyal işlevi de bulunuyor.

Ağlamanın biyolojik faydalarının yanı sıra son derece güçlü bir sosyal işlevi de bulunuyor.

Duyguların bu denli hesapsız ve kendiliğinden ifade edilmesi, çevredekilerle olan bağları kuvvetlendiriyor.

En Sık Sevinç Gözyaşı Dökülen 5 An:

  • Bir çocuğun dünyaya gelişi 👶

  • Düğün ve evlilik törenleri 💍

  • Uzun süreli ayrılıklardan sonraki aile buluşmaları 🫂

  • Mezuniyet törenleri ve diplomayı almak 🎓

  • Yıllarca emek verilen bir hedefin gerçekleşmesi 🏆

Bu anlarda dökülen gözyaşları bir üzüntü belirtisi değil, anın büyüklüğünün ve derinliğinin bir yansımasıdır. Toplum içinde bu duyguyu paylaşmak empatiyi geliştiriyor ve başkalarının da bu neşeli anı kalpten hissetmesini kolaylaştırıyor.

Bilim insanları, ağlama eylemi gerçekleştikten ve duygusal yük azaldıktan sonra, vücudun derin bir rahatlama ve sakinlik durumuna geçtiğini ifade ediyor.

Bilim insanları, ağlama eylemi gerçekleştikten ve duygusal yük azaldıktan sonra, vücudun derin bir rahatlama ve sakinlik durumuna geçtiğini ifade ediyor.

Bu süreç, biriken kronik stresi hızla düşürürken, zihnin dengesini çok daha zahmetsiz bir şekilde yeniden kazanmasına olanak tanıyor.

Özetle; iyi bir haber aldıktan sonra ağlamayı 'abartılı' ya da 'çelişkili' bir tepki olarak görmeyi bırakmalıyız. Psikolojiye göre bu, insan olmanın, derinden hissetmenin ve zihnen sağlıklı kalabilmenin en net kanıtıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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